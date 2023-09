(3 votos: 4,67 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Samsung, Huawei y Xiaomi son tres de las marcas de móviles más vendidos en España. Y es que, nuestro país la cantidad de smartphones supera a la población, con 56 millones de teléfonos móviles conectados, lo que se traduce en un 116,2 por ciento de la población.

Estos datos convierten a estos dispositivos en uno de los más demandados por los españoles. Aunque, como ya hemos señalado Apple no se encuentra entre las firmas preferidas por los usuarios, esto no quiere decir que uno de sus últimos modelos no se haya convertido en uno de los más deseados por los usuarios.

Hablamos del Xiaomi Redmi Note 12 Pro, que es el móvil más vendido de Amazon en su categoría, y ahora con un precio por debajo de los 250€.

Características Xiaomi Redmi Note 12 Pro

El Xiaomi Redmi Note 12 destaca por su diseño con bordes planos, pantalla AMOLED a 120 Hz, un Snapdragon 685 a bordo y una cámara triple con sensor principal de 50 megapíxeles.

Equipado con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y una velocidad de refresco de 120 Hz. Resolución Full HD+, con la cámara frontal en el centro.

En cuanto a la cámara, el Xiaomi Redmi Note 12 tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles, mientras que detrás cuenta con una cámara triple con sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles.

En memoria y almacenamiento, hay para elegir entre 4, 6 y 8 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento.

no de sus puntos fuertes es sin duda la batería de 5.000 mAh que soporta carga rápida de 33 W, e incluso incluye el cargador en la caja.

Tiene el lector de huellas en el lateral, minijack, IR Blaster y se pone a la venta con MIUI 14 basado en Android 13.

Xiaomi Redmi Note 11S, otra buena opción

Xiaomi Redmi Note 11S - Smartphone 6+128GB, Pantalla AMOLED 6.43" 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, cámara Profesional 108MP, 5000mAh, Gris Grafito (2 años de garantía)

La pantalla FHD + AMOLED es de 6,43 pulgadas, lo que permite no perderse ni un solo detalle: una claridad con colores envidiables. Cuenta con una frecuencia de actualización de pantalla de 90 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de hasta 180 Hz.

Destaca por su batería, muy potente, de 5000 mAh. Dura muchas horas, por lo que promete que con una sola carga se puede usar el móvil durante todo el día. Gracias a la carga rápida de 33 W, podrás recargar su batería de 0 a 100a en 58 minutos.

Tiene los dos altavoces superlineales situados en la parte superior e inferior del teléfono, el Redmi Note 11S ofrece un sonido estéreo envolvente para jugar o ver vídeos.

¿Qué dicen los compradores?

«Teniendo en cuenta el precio el móvil está muy bien. Lo que más me ha gustado es la calidad de la pantalla, la autonomía y la velocidad de carga», explica un usuario en Amazon.

«En relación calidad y precio es el mejor del mercado, no solo por la resolución de una pantalla más que competitiva y una cámara de 108mpx; sino por un potente procesador, una capacidad de batería más que decente junto a una velocidad de carga de 33W», ha señalado otro internauta.

La mayoría de quienes ya lo han probado dicen de él su calidad de la imagen, su brillo, calidad de la pantalla, relación calidad-precio, reconocimiento facial y su cámara.

Última actualización el 2023-09-11 at 16:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados