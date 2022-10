En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

¡Por fin han llegado los descuentos del Amazon Prime Day 2022!

Se han hecho esperar, pero ya están aquí…

Millones de ofertas esperan a los clientes de su programa Amazon Prime. Como estas, las ofertas más destacadas en moda y complementos de esta edición, la octava del Amazon Prime Day.

Pero por si aún no lo sabes, lo primero que debemos decir es que esta fiesta de las ofertas es única y exclusivamente para sus miembros Prime. Es decir, los miembros que pagan la cuota mensual o anual, además de incluir a los miembros del periodo de prueba gratuita de 30 días.

Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.

Prime Day octubre 2022

Desde las 00:00h de este martes 11 de octubre y hasta las 23:59h del miércoles 12 de octubre de 2022, miles de productos alcanzarán su precio más bajo.

Por eso, en CompraMejor te ayudamos para que no te pierdas nada y puedas hacerte con las mejores ofertas.

Ahora estrenar zapatillas de las mejores marcas será más fácil que nunca.

Y si quieres más ofertas tenemos seleccionados un sinfín de descuentos, los mejores, por cada una de las categorías más destacadas de Amazon.

Smartwatches, ordenadores, cámaras, hogar, maletas o moda y complementos, entre otras.

Las mejores ofertas en zapatillas y calzado técnico del Prime Day octubre 2022

¡Están al 21% de descuento y ahorras 18,99€!

La comodidad es la clave de una rutina de running y por eso las Nike Revolution 6 ofrecen, ante todo, comodidad.

Están fabricadas en un material suave y reciclado al menos en un 20 %.

Están diseñadas para que sean cómodas y el proceso de calzarse y descalzarse sea sencillo.

Son clásicas y a la vez llamativas. ¡Ideales para correr o para llevarlas con ropa casual!

COMPRAR POR 47,49€

La marca italiana CMP ha conseguido hacerse un hueco importante en el mundo del calzado deportivo gracias a una tracción y un agarre muy bueno, sobre todo en las superficies rocosas, incluso mojadas.

Este modelo, que hoy tiene un descuento del 35%, presenta una buena relación calidad/precio. Y destacan sobre todo por su impermeabilidad y porque son bastante calentitas, lo que las hace ideales para las excursiones del frío invierno.

Sus tacos no son muy grandes, pero agarran lo suficiente para ir por las zonas más húmedas de la montaña.

COMPRAR POR 64,50€

¡Están al 31% de descuento y ahorras 48€!

Diseñadas para ayudar a los corredores a correr aún más, la zapatilla Patriot 13 Racing garantiza una sensación de amortiguación y rebote debajo del pie.

Se trata de un zapato fabricado con una parte superior de red transpirable para fomentar una mejor circulación de aire y mantener los pies frescos durante la carrera.

Equipado con tecnología EVA en el Intersolen para fomentar un rebote rápido, este zapato también garantiza una excelente absorción de los impactos.

La integración de una suela de goma con forma garantiza un mayor soporte que deriva del contrafuerte interno, para ayudarlo a mantener los pies alineados a largas distancias.

COMPRAR POR 48€

¡Están al 25% de descuento y ahorras 20,05€!

La SpeedCross 4 GTX W es una de las zapatillas preferidas por los corredores que buscan ligereza pero un agarre agresivo. Estas lo consiguen gracias a los grandes crampones de la suela, que son óptimos para senderos técnicos y blandos.

Son ligeras (pesan de 280 a 330 g), impermeables (están forradas con Gore-Tex impermeable para mantener los pies secos todo el tiempo) y el ajuste de los cordones es rápido y seguro gracias a su sistema Quicklace, que permite abrochar estas zapatillas de forma fácil y rápida, sin nudos ni esfuerzos.

Por otra parte, destacan por contar con el sistema Sensifit, que rodea el pie a la perfección, ofreciendo un ajuste preciso y seguro..

La suela está hecha de caucho suave y duradero y por ello ofrece un agarre y un apoyo ideal para correr sobre superficies mojadas.

Salomon SpeedCross 4 GTX W para mujer

¡Están al 34% de descuento y ahorras34,01€!

Un icono de la casa italiana. Una estrella de la moda callejera.

Suaves y cómodas, las zapatillas de mujer Fila Disruptor Low confieren un look estiloso sin renunciar a la comodidad. Su silueta es voluminosa y compleja y combina varios elementos decorativos: las costuras, el logotipo de la marca, la suela que se eleva unos centímetros o los cordones redondos.

Están confeccionadas en piel, con parche cosido en la lengüeta y en el talón. Llevan una suela de goma resistente.

COMPRAR EN AMAZON POR 65,99€

¡Están al 30% de descuento y ahorras 21,60€!

El icono de la casa italiana, también para niños. Perfecto para aquellas familias a las que les gusta ir conjuntadas.

Está disponible en los siguientes colores:

Blanco

Negro

Rosa sepia

Rosa chicle

Rosa coral

COMPRAR POR 21,60€

¡Están al 32% de descuento y ahorras 19,01€!

Una leyenda de los 80, ¡también para tu bebé!

Se trata de unas zapatillas caracterizadas por llevar las tres bandas de la marca alemana en negro. También por la chapa dorada con el representativo trifolio de Adidas (uno de sus dos logos, el más histórico).

También se distinguen por una perforación entre las bandas, por su mítica puntera en forma de concha y por la característica inscripción dorada con la palabra ‘Superstar’.

Normalmente llevan cordones pero estas, al ser la versión de bebé, llevan velcro.

¡Solo aptas para súper bebés!

COMPRAR POR 40,99€

¡Están al 26% de descuento y ahorras 14,02€!

Unas zapatillas que no requieren presentación: las míticas Vans Old Skool en color negro con suela, cordones, bandas y costuras blancas. El icono de la marca, en este caso, la versión de doble suela.

Vans surgió el 16 de marzo, cuando los hermanos Paul y Jim Van Doren, junto con sus socios Gordon Lee y Serge Delia, abrieron las puertas de la tienda The Van Doren Rubber Company en Anaheim, California.

No fue sin embargo hasta 1977 cuando naciesen estas zapatillas, las Old Skool. Son el primer modelo de skate (para patinar, con suela plana y dura) de Vans, que incorpora paneles de cuero para alargar la vida útil de las zapatillas.

La calidad de estas zapatillas suele ser muy alta, tanto que cuesta romperlas.

COMPRAR POR 39.87€

¡Están al 20% de descuento y ahorras 13€!

Skechers se creó hace ya 27 años pero es una de las marcas estadounidenses más jóvenes de la industria de las zapatillas. Su fundador, Robert Greenberg quién, fue un emprendedor que había trabajado durante 30 años en una marca popular entre las mujeres llamada L.A Gear. En el 92 se aventuró a crear una compañía nueva con la ayuda de su hijo.

Su primer modelo fue el Chrome Done, y fue un primer éxito. Hoy la marca destaca por sus colecciones para toda la familia, y para todas las ocasiones. Porque hace desde zapatos más casual, hasta zapatillas enfocadas a fitness o a running. Y, sobre todo, destaca por ser comodísima. Y como muestra, un botón:

«Genial, super cómodas, estoy muy contento con ellas.

Llevaba tiempo buscando algo así, unas «zapatillas» sin cordones y cómodas, que no cantasen mucho y que me sirvieran para el día a día, de momento la mejor opción que he encontrado.

Volveré a compararlas si todo sigue igual, llevo 2 meses con ellas a diario», asegura un usuario que ha comprado este modelo en Amazon».

COMPRAR EN AMAZON POR 51,95

