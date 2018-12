¿Cómo saber si WhatsApp funcionará en mi móvil en 2019?

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Se acabó el Whatsapp gratuito para todo el mundo. Y esta vez no es el típico rumor que inunda las redes sociales de tanto en tanto. En esta ocasión se trata de una noticia real que se producirá en la mayoría de los casos a partir del próximo 31 de diciembre.

No afectará a todos los móviles, y aquí le explicamos la manera de comprobar si el suyo se verá afectado. Ojalá que no, pero si se va a quedar sin Whatsapp, le incluimos a continuación una lista de los móviles que más se venden ahora mismo en Amazon, para que no se quede fuera de juego el día de Año Nuevo, en plena avalancha de mensajes de felicitación y bromas varias.

El motivo de este cambio son las actualizaciones semanales que está haciendo Whatsapp desde que Facebook lo compró. Teóricas mejoras que dejarán sin el sistema de mensajería instantáneas a todos aquellos móviles que tengan un sistema operativo antiguo. Independientemente de cuándo los haya comprado cada uno.

En la mayoría de los casos coincidirá con que están fabricados hace unos siete u ocho años. pero lo importante es mirar el sistema operativo sobre el que trabaja. Porque también puede ocurrir que hayamos ido instalar a nuestro móvil las diferentes actualizaciones y que no tengamos problemas. Aunque no es fácil, si se trata de un modelo antiguo.

Este cambio afecta tanto a móviles Android como a Iphones, en este caso fabricados antes de 2013. Modelos Iphone 4, 4S, 5C, 5S, Ipad y Ipad 2. También afectaría al Ipod Touch de quinta generación. Y siempre que el sistema operativo siga siendo el de entonces, que eso es lo que cuenta.

También se apunta como una motivación para todos estos cambios, aunque Facebook no ha dicho nada al respecto, el hecho de que Whatsapp tenga planeado incluir publicidad en los ‘estados’. Eso le estaría obligando a numerosas actualizaciones que no serían compatibles con los sistemas operativos antiguos.

Pero lo que está claro es que las actualizaciones semanales de la aplicación después de la compra por parte de Facebook, hace que dejen de ser compatibles con la aplicación de mensajería.

Insistimos en que si su teléfono móvil no es compatible con WhatsApp, le invitamos a leer nuestra comparativa de los mejores móviles Android (actualizados con frecuencia) para ayudarle a comprar un nuevo dispositivo.

Solo se podrá seguir usando WhatsApp en los siguientes dispositivos hasta las fechas descritas a continuación y no se podrán crear nuevas cuentas: Nokia S40, hasta el 31 de diciembre de 2018; Android con sistema operativo 2.3.7 o anterior, hasta el 1 de febrero de 2020; iPhone con iOS 7 o anterior, hasta el 1 de febrero de 2020.

Tampoco funcionarán en los dispositivos que utilicen el sistema operativa BlackBerry OS y Blackberry 10.

¿Cómo saber que versión de móvil tengo?

Para saber qué versión de sistema operativo tiene su móvil siga los siguientes pasos:

En móviles Android

Acceder a ‘Ajustes’ o ‘Ajustes del sistema’ del teléfono móvil Busque donde diga ‘Acerca del teléfono’ o ‘Información del teléfono’ Y en esta pantalla debería aparecer el modelo de sistema operativo de su teléfono móvil Android

En teléfonos iPhone

Ir a ‘Ajustes’ Buscar el menú ‘General’ Ir a ‘Seleccionar información’ Y en esta pantalla debería aparecer el modelo de sistema operativo iOS de su iPhone

Si usted tiene uno de estos móviles afectados puede tratar de actualizar el sistema operativo, aunque si el dispositivo es demasiado antiguo es posible que no se pueda. En cuyo caso, será necesario comprar un teléfono móvil nuevo para seguir usando WhatsApp. Más información en Whatsapp.com.

También puede utilizar otro tipo de servicio de mensajería instantánea ya que WhatsApp tiene pensado empezar a incluir publicidad en los ‘Estados’ para obtener ingresos, como apuntaba La Nueva España.

Los smartphones más vendidos

Estos son los móviles más vendidos en Amazon ahora mismo. Este listado se actualiza cada 6 horas.

