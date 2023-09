(2 votos: 4,50 de 5)

Nunca podemos saber cuándo va a fallar nuestro ordenador y perder con él nuestros documentos. Pero lo que sí podemos hacer es mantenerlos a salvos dentro de una memoria USB.

Han sido muchas las personas que se han encontrado en esta situación. En la que toda la información valiosa se ha quedado atrapada en el dispositivo y, ahora, necesita pagar cientos de euros para recuperarla. Una tarea que no es sencilla y mucho menos barata.

Existen diferentes vías para diversificar esta información, como un disco duro externo o la nube. Pero, en esta ocasión, hablamos de un pen USB de 64 GB que ha acaparado la atención de más de 156.600 usuarios en Amazon, quienes le han otorgado una puntuación casi excelente, 4’6 sobre 5.

Se trata de la memoria Flash USB 3.0 SanDink Ultra Flair. Veamos qué es lo que lo hace tan deseable.

Potente, rápido y con un 61% de descuento

Este potente y rápido USB 3.0 tiene una buena capacidad de almacenamiento, desde 4 hasta 512 Gb. Pero nosotros vamos a hablar en este artículo de la memoria de 64GB puesto que tiene un 61% de descuento y ahora vale menos de 7 euros.

Gracias a estos gigas, podremos guardar sin problemas archivos de datos, vídeos o fotografías de alta calidad. Para hacernos una idea, podríamos almacenar hasta 14.400 fotografías de 10 Mb, 640 minutos de vídeo en 1080 o 16.000 canciones en mp3.

Además, es compatible con puertos USB 2.0 y 3.0 y ofrece una velocidad de lectura de 150Mps. En otras palabras, puede realizar la transferencia de una película completa en aproximadamente 30 segundos.

Ventajas añadidas por SanDisk

Otra característica que hace deseable a esta memoria es que la marca, referente en el sector, nos dará soluciones añadidas y soporte en caso necesario.

Una de las ventajas de SanDisk es que nos ofrece la posibilidad de encriptar los archivos almacenados en el USB a través de su software SecureAcess.

También nos facilita la recuperación de datos en caso de eliminación accidental, mediante un software de descarga (RescuePRO Deluxe), compatible con Windows, y necesita descarga de software para Mac.

Por otro lado, este USB tiene una buena protección contra golpes, mediante carcasa de metal, y soporta temperaturas de -10 a 70 grados. Por lo que, si se calienta durante su uso, no debemos asustarnos.

¿Qué opinan más de 156.000 usuarios?

De sus 156.639 valoraciones, más del 70% son puntuaciones de 5 estrellas, por lo que el USB SanDisk ha conseguido una puntuación de 4,6 sobre 5.

Quienes ya lo han probado destacan de él su «excepcional capacidad y rendimiento«.

«Es una buena marca que he usado mucho. Da mucha confianza a la hora de guardar datos en los pendrive. Es hasta 15 veces más rápido que un USB 2.0 estándar. Hasta 150 MB/s de velocidades de lectura», explica Francisco.

Al igual que él, otros usuarios han opinado que se trata de una memoria USB «fiable» y que «sorprende».

«Estoy encantado con él. Es algo más pequeño de lo que me esperaba pero eso no es ningún problema. Se calienta poco gracias al material y no dudaré en comprar otro si en algún momento lo necesito. ¡¡Recomendado!!», indica Luis.

