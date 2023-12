(1 votos: 5,00 de 5)

Por mucha tecnología que llegue a nuestra vida, hay algo que todavía no desaparece (ni parece que lo hará) en miles de hogares y oficinas: el calendario de papel.

No es raro ver este objeto colgado en la pared de una cocina o colocado encima de la mesa de la oficina. Y no es de extrañar, puesto que son cientos las tareas que debemos recordar cada día: cumpleaños, reuniones, citas médicas… Un sinfín de cosas que nuestro cerebro no está hecho para memorizar a diario y que, al final del día, nos genera ansiedad y estrés.

Tal y como indican los expertos, apuntar nuestras tareas en un calendario o en una agenda nos permite ahorrar energía y tener la mente más despejada. Por ende, esto también nos permite dormir mejor y reducir nuestra ansiedad.

Además, a medida que vamos tachando las tareas, nuestro cerebro se siente reconfortado, más aliviado y nos hace más productivos.

Y, ¿por qué en papel? Porque, al escribir, nuestro cerebro se ejercita y nos permite memorizar mejor.

Para empezar el año con una mente despejada y con las «energías recargadas», te recomendamos que te hagas con uno de estos calendarios.

¡Hay de todos los tipos y para todos los gustos! Y, lo mejor, es que cuestan muy poco.

El de toda la vida, entre los más vendidos y con un 21% descuento

Calendario de pared de 12 meses (enero 2024 – diciembre 2024) con espiral doble y pieza para colgar.

Tiene casillas diarias con espacio para anotar eventos y recordatorios, y una visualización de mes por página y recordatorio mes anterior y mes posterior.

Viene, además, con festivos nacionales, de comunidades autónomas y de capitales de provincia, así como los santos y las fases lunares.

Tamaño 42 x 29,6 cm (A3).

De colores pasteles por solo 8 euros

Calendario de pared de 12 meses (enero 2024 – diciembre 2024) con un mes vista. Ofrece información de festivos de España, cambios de estación, fases lunares y onomástica.

Detrás de la hoja de cada mes se puede consultar el calendario anual.

El calendario dispone también de otros contenidos extra: calendario anual del año y del año siguiente, planning anual, listado de festivos de las CC. AA. y de las capitales de provincia e inicios de los años nuevos, chino, musulmán, ortodoxo y hebreo.

Sus medidas son 30 x 30 cm.

Para la nevera

Este calendario se caracteriza por tener dos imanes en la parte trasera para colgarlo en nuestra nevera o en cualquier lugar con metal.

Además, cada mes del año viene con una frase motivacional y divertida de Mr. Wonderful, y un consejo.

Aparte, este calendario incluye; 4 hojas de pegatinas, 1 bolígrafo, 3 blocs de notas adhesivas, 1 bloc para la lista de la compra.

Con más espacio para apuntar

Con un atractivo esquema de colores, este calendario se puede poner tanto en la pared como en un escritorio (a modo de alfombrilla, por ejemplo).

Tiene 12 meses: de noviembre de 2023 a diciembre de 2024.

Ofrece casillas grandes y un papel grueso para que la tinta no traspase.

Su tamaño es de 33 x 43 cm.

Calendario de sobremesa

Calendario de sobremesa 12 meses (enero 2024 – diciembre 2024) con espiral doble y base de cartón.

Sus casillas son diarias y con espacio para anotar eventos y recordatorios.

Ofrece una visualización de mes por página y recordatorio mes anterior y mes posterior.

Además, contiene hoja de adhesivos, festivos nacionales, autonómicos y capitales de provincia, así como fases lunares.

Tamaño 21 x 14,9 cm (A5).

Para amantes de Harry Potter

El calendario de Harry Potter va desde enero de 2024 a diciembre 2024 y cuenta con un póster Harry Potter de regalo para decorar.

A diferencia de otros calendarios, cada día del mes tiene la forma de uno de los escudos de la escuela de magia.

Ideal para colgarlo en la pared, tiene una medida de 30 x 30 cm cerrado y 60 x 30 cm abierto.

En él, podremos ver todo el mes de un solo vistazo.

De Snoopy

Este calendario de la famosa serie de dibujos animados, Snoopy, va desde enero de 2024 a diciembre 2024.

Cuenta con 12 ilustraciones de este famoso perrito e incluye un póster Snoopy de regalo para decorar la habitación.

En cuanto a sus medidas, es cuadrado 30 x 30 cm cerrado y 60 x 30 cm abierto.

Podremos colgarlo en cualquier parte y pasar sus páginas fácilmente, gracias a su perforación en la parte superior.

Con frases motivadoras y pegatinas

Calendario de sobremesa con peana y mucho espacio para anotar las tareas importantes de cada día.

Con una frase divertida y motivadora para cada uno de los meses del año, todas ellas con un diseño Mr. Wonderful.

Incluye también un bloc de notas adhesivas, 5 blocs de marcapáginas adhesivos y 6 hojas de pegatinas.

Calendario de la serie televisiva ‘Friends’

Este calendario es ideal para los amantes de la serie televisiva Friends. Eso sí, va desde septiembre 2023 a diciembre 2024. Una ventaja, puesto que en la primera página encontraremos los cuatro últimos meses de 2023 para que no se nos quede nada en el tintero.

Con una medida de 30 x 30 cm cerrado y 60 x 30 cm abierto, se puede colgar en la pared gracias a su perforación en la parte superior.

De Ana Marín, con frases motivadoras y colores pasteles

¡Sorprende con las ilustraciones de la ilustradora española Ana Marín! Muy popular en las redes sociales. Este calendario va desde septiembre 2023 a diciembre 2024, con una primera página en la que se encuentran los cuatro últimos meses de 2023 para que no se nos quede nada en el tintero. Presenta unas medidas de 30 x 30 cm cerrado y de 60 x 30 cm abierto, así como una perforación superior con la que colgarlo en cualquier lugar.

