Haz tu valoración:

Cargando... Cargando...

Lidia Fernández

El Conga es uno de los modelos estrella de Cecotec. Un aspirador automático al puro estilo Roomba que ha rivalizado con la marca y se ha convertido en uno de los aspiradores más vendidos de España.

No obstante, dentro de estos modelos se incluyen más estilos de aspiradores igual de potentes, cómodos y baratos. Especialmente este modelo de pie que está rebajado casi a mitad de precio.

El Conga Thunderbrush 560 tiene un 43% de descuento y solo cuesta 39,90 en Amazon.

Dos en una

La aspiradora rebajada de Cecotec tiene 600 W de potencia y tecnología ciclónica que se puede usar tanto de pie para un aspirador cómodo o de mano.

El aparato se desmonta para una aspiración más concreta, pero igual de eficaz.

Además, incluye un cabezal del peine y otro para esquinas. Y, si retiras el pie habitual de las aspiradoras, también lo puedes usar para las superficies altas.

Ergonómico, con un peso de menos de dos kilos, tiene un largo cable de 4,5 metros.

También incorpora un filtro de alta eficiencia capaz de retener un gran porcentaje de alérgenos, expulsando un aire más limpio y saludable que el que entra por la boca del aspirador.

Más de 2.000 valoraciones

Los usuarios confían en este producto y así se refleja en el alto número de valoraciones altas, consiguiendo una puntuación de 4,3 estrellas sobre cinco en Amazon.

Entre los comentarios, todos aseguran que se han sorprendido con la alta capacidad de succión que permite limpiar cualquier superficie en una sola pasada.

«De haberlo sabido antes, hace años que estaría utilizando este tipo de aspiradoras y no las típicas que siempre he tenido», ha compartido Silvia: «Es potente y bastante ligera, por lo que da menos pereza utilizarla, ya que no has de ir arrastrándola por toda la casa».

Última actualización el 2024-05-10 at 15:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados