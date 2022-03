En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(7 votos: 4,86 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Mar F.

Desde que en 1901 se creara la primera aspiradora, ideada por el inglés Hubert Cecil Booth este útil electrodoméstico de limpieza se ha convertido en indispensable en los hogares. Pero hasta hace poco no había logrado desbancar a la tradicional escoba.

Y es que por muy potentes y prácticos que fueran los aspiradores daba pereza sacarlos para recoger las migas del suelo después de comer.

Hace unos años empezaron a comercializarse un tipo de aspiradores que denominamos escobas eléctricas.

Estos modelos se caracterizan por un diseño más similar al de una escoba, su peso ligero y su batería inalámbrica.

Gracias a estas prestaciones sustituyen al tradicional cepillo y hacen su labor de forma más rápida y eficiente. Modelos como el Vistefly V12 tiene una gran potencia de succión y son muy ligeros de manejar.

La cantidad de escobas eléctricas, también conocidas como aspiradores escoba, que hay actualmente en el mercado hace que la elección del más adecuado a las necesidades de cada hogar sea complicada.

Por ello en esta comparativa expertos y usuarios han analizado los modelos más valorados por los compradores.

A tener en cuenta antes de comprar una de las mejores escobas eléctricas inalámbricas

Una de las características técnicas que se han valorado es la potencia. Aunque en los aspiradores de trineo la potencia del motor se mide en vatios en los aspiradores escoba inalámbricos se explica la potencia de sus baterías en voltios.

Es a través de las pruebas como se pueden equiparar a los tradicionales modelos de trineo y así evaluar correctamente su potencia de succión.

La autonomía es otra de las características observadas con detenimiento. La mayoría de estos aspiradores funcionan sin cables y dependen de su batería por tanto conviene saber cuanto tiempo necesitan de carga, cuanto tiempo durará la batería mientras estemos aspirando y el tipo de baterías que lleva.

Las mejores baterías son de ion-litio que suelen ofrecer una mayor duración.

La tarea de elegir la escoba que más nos conviene no es fácil. En CompraMejor.es queremos ayudarte y por ello presentamos esta comparativa con los 4 modelos más valorados en internet, desgranándolos uno a uno por expertos y usuarios.

La recomendación de compra de los expertos es el Vistefly V12 Aspiradora Escoba sin Cable 420W/28000pa Escoba Eléctrica Portátil con LED, Autonomía 60 min,Pantalla LED,3 Niveles Ajustables, 5 Cepillos/Alfombra/Cortina/Pelo de Mascotas. Tiene una gran potencia de aspirado, una buena autonomía y un precio que no suele superar los 200 euros.

La segunda opción de compra es la Aspiradora Escoba sin Cable con Pantalla táctil, 4 en 1 Aspirador sin Cable, Sistema de Filtración de ciclón, Batería extraíble hasta 30 min, Taza de Polvo de 1,2 litros, para Casa & Mascotas. La innovación y la efectividad son el sello de esta marca pero su elevado precio, unos 400 euros, la han relevado a la segunda en la clasificación.

Cada modelo tiene su público así que es mejor ver el análisis modelo a modelo.

Las mejores escobas eléctricas inalámbricas

La mejor: Vistefly V12 Aspiradora Escoba sin Cable

Por encima que el resto en cuanto al poder de succión, más de 28000pa, con un motor de 420W. Es lo que más destaca de este modelo de Vistefly.

Al igual que nuestra subcampeona, más abajo, la de Vistefly utiliza cuatro etapas de filtrado y limpieza para garantizar la máxima productividad con cada pasada logrando capturar hasta el 99,99% del polvo y las bacterias.

Su batería es reemplazable, incorpora una de litio de 7×2500 mAH, y permite una duración de trabajo de hasta 60 minutos.

Muy ligera para su transporte y silenciosa para su manejo en cualquier circunstancia.

Gran subcampeona: PRETTYCARE 4 en 1 con Pantalla táctil

Un modelo con función cuatro en uno que destaca, especialmente, por su filtro avanzado con cuatro etapas. Es capaz de hacer desaparecer hasta un 92% del polvo y la suciedad.

En una primera etapa separa la suciedad en su depósito de basura y después filtra el polvo, lo que la hace mucho más eficiente. Además, esta potente escoba eléctrica inalámbrica tiene dos potencias de succión de hasta 20K Pa.

Incorpora una gran pantalla táctil LCD que permite conocer el detalle del estado de la escoba para maximizar su uso y ajustar el tamaño del equipo para su uso diario. Para este último objetivo podrás también escoger entre uno de sus cuatro longitudes o funciones de cabezal diferentes.

Su autonomía está en el entorno de los 35 minutos y su depósito tiene una capacidad máxima de 1,2 litros.

Rowenta RH6756WO Dual Force

Un modelo que entre sus grandes ventajas destaca lo extremadamente práctico que es. Un dos en uno con aspirador de mano integrado para permitirte llevar a cabo una limpieza integral.

Basa su poder de limpieza en la tecnología ciclónica, lo que garantiza una limpieza profunda gracias a una filtración muy mejorada.

Su cabezal de aspiración incorpora luces LED que permitirán una visibilidad máxima para facilitar la limpieza de los lugares más escondidos, como debajo de los muebles.

Pero sin duda, en el aspecto que más destaca es en su autonomía: hasta 45 minutos de trabajo, en posición mínima, eso sí, con un tiempo de carga de no más de cinco horas.

La más barata con cable: Cecotec Conga Duostick Easy

Comprar en Cectoec por 39,90€

Por poco más de 30 euros podemos comprar una escoba eléctrica de calidad.

Ceotec es una marca que lleva años trabajando para lograr electrodomésticos eficientes a un precio muy reducido. La marca se ha hecho popular en el mercado gracias a un producto como el robot aspirador Conga.

A la misma gama pertenece este aspirador escoba, la Conga Duostick Easy. Se trata de un aspirador ciclónico de 800 vatios, una potencia similar a la de los aspiradores tradicionales de trineo de 2200 vatios. Y además tiene una eficiencia energética de clase A.

Consigue un filtrado profesional con un filtro Hepa lavable y un filtro esponja de salida. Los filtros HEPA retienen cerca del 99,9% de las bacterias y alérgenos de la suciedad aspirada.

El mayor inconveniente de este modelo es que no es inalámbrico. Su radio de acción son 6 metros la distancia de su cable lo que permite movernos con cierta facilidad aunque no es comparable al hecho de no estar pendiente de donde tenemos que ir enchufando el aspirador.

El único beneficio de ir enchufado es que no pierde potencia de succión ya que la electricidad que requiere el motor siempre es constante.

Aspirador escoba sin cable Taurus Ultimate Go

Cuenta como mayor virtud con su batería de litio de carga rápida. Larga duración y sin efecto memoria, por lo que no se corrompe con el paso del tiempo. ¡Es capaz de aspirar 200m2 con una sola carga!

Su poder de absorción está basado en la tecnología TRIPLE ADVANCE FILTRATION, capaz de expulsar un 99% del aire más limpio. Este sistema de filtrado está compuesto por tres distintos filtros -filtro METAL MESH, filtro CYCLONE y filtro HIGH HIGENIC FILTER- que capturan hasta las partículas más pequeñas.

Todos sus filtros son extraíbles y lavables.

Su peso, además, de no más de dos kilos, permite un fácil trabajo gracias a su ligereza.

Última actualización el 2022-03-02 at 15:03 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas