Los calcetines han sido el regalo estrella de todos los años, por excelencia. No existe árbol de navidad que no haya visto debajo de él un par de calcetines. Y no hay un momento en el año donde los padres compren a sus hijos otro par más.

Ya sea porque los que hay en casa se han desgastado, porque nuestra mascota los ha destrozado, porque se los haya ‘tragado la lavadora’ o porque ya se trata de una tradición.

Sin embargo, en nuestra próxima compra deberíamos fijarnos más allá de los clásicos calcetines de algodón. Hasta el momento, pensábamos que cuanto más algodón llevasen en su composición, mejor. Pero la ciencia difiere.

Los expertos apuntan a que el algodón absorbe muy fácilmente la humedad, y esto se traduce en tejidos empapados en sudor que, al enfriarse, reducen el calor corporal dándonos una mayor sensación de frío y malestar.

No es que sean malos, pero hay otras opciones que pueden ajustarse mejor a nosotros. Sobre todo, a aquellas personas que sufren de:

Diabetes.

Problemas circulatorios.

Problemas dérmicos.

Hiperhidrosis (exceso de sudoración).

¿Te habías planteado en alguna ocasión comprarte un calcetín hecho con fibra de plata o fibras naturales marinas (como las algas)?

En cuanto sepas cuáles son los beneficios de estos materiales, no volverás a mirar un calcetín de la misma forma.

Con fibra de plata

En el caso de padecer alguna de las anteriores patologías, la mejor opción es elegir unos calcetines que contengan fibra de plata.

Se trata de un material obtenido mediante una técnica especial que combina de forma permanente una capa de plata pura en la superficie de la fibra. Esta estructura no sólo evita la proliferación de bacterias y favorece la regeneración cutánea, sino que también protege a la piel de la radiación electromagnética.

Que estos tipos de fibras eliminen el exceso de sudoración al exterior también hace que no existan malos olores.

Asimismo, son perfectos para personas que tienen problemas circulatorios puesto que se trata de un calcetín sin costuras, por lo que no comprime las piernas y, además, evita las rozaduras.

Los Vitsocks, compuestos por 80 % de algodón (peinado), 12 % de fibra de Plata y un 8 % de poliamida, también están recomendados para personas con pieles sensibles y que se irritan con facilidad.

Para alargar su vida útil, es conveniente lavarlos en la lavadora, del revés y a una temperatura máxima de 40 ºC. No se aconseja meterlo en la secadora, no utilizar lejía ni plancharlos.

De fibras marinas naturales

Al igual que los calcetines de fibra de Plata, los que están fabricados con fibras marinas naturales tienen los mismos beneficios y recomendaciones, exceptuando que no protegen de la radiación electromagnética.

Las fibras de origen marino provienen del secado de algas marinas. Son fibras naturales, no contienen productos químicos, y no contaminan el medio ambiente.

Éstos en concreto, presentan un tejido exclusivo de fibras especiales de algas marinas y zinc que aporta propiedades de recuperación, energía, confort, absorción del sudor y antimicrobianas.

Tienen, además, un diseño de costura 3D anatómico en la punta y talón que mejora el confort y la protección del pie.

Calcetines con amortiguación

Usar calcetines no se reduce sólo a nuestra rutina de trabajo o a algún que otro paseo, que no es poco. También hay que fijarnos en el tipo de calcetín si lo vamos a utilizar para hacer ejercicio.

En este sentido, los podólogos indican que un calcetín con amortiguación y sistemas de protección como refuerzo adicional en las zonas de mayor impacto y degaste, como son la puntera, el talón y media planta.

Es el caso de los Compressport, son unos calcetines ergonómicos y bien ajustados, que eliminan la fricción y el riesgo de lesiones.

Esta prenda tiene integrada una venda de compresión ligera alrededor del arco del pie que evita que se deslicen en el calzado.

Además, cuenta con protección adicional de los dedos, en los puntos 3D del tobillo y tienen un efecto «amortiguador«.

Gracias a sus bandas de ventilación y a sus fibras hidrófobas, estos calcetines se secan muy rápidamente, evitando cualquier desagradable sensación de pies mojados.

En este caso, no contamos con fibras marinas ni de Plata, sino de 50% algodón y 50% poliéster.

