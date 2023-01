En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Si bien parece que la borrasca Fien nos dará un respiro, esto no significa que lo hagan las bajas temperaturas. Esta semana el termómetro rozará mínimos en todo el país y habrá rachas de viento gélido.

Muchas zonas del país se encuentran en aviso por nevadas, viento y temperaturas bajo cero. Como es el caso de Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla y León, entre muchas otras.

Por eso, hay que estar bien preparados para afrontar las bajas temperaturas. Una de las mejores maneras de hacerlo es con un buen calefactor eléctrico. A diferencia de las estufas, son económicos y de fácil funcionamiento.

¿Cómo funcionan los calefactores?

La misión de los calefactores es principalmente, cambiar el aire frío por caliente. Para ello, disponen de unas resistencias eléctricas en su interior y un ventilador. Al encender el aparato, hace que reparta el aire caliente por toda la habitación.

Su acción se nota de forma prácticamente inmediata. Puede calentar una habitación en minutos.

¿En qué se diferencia un calefactor de una estufa?

La principal diferencia entre un calefactor y una estufa es que las estufas no emiten aire.

Utilizan unas resistencias de cuarzo o halógenas y calientan los objetos más cercanos a ellas. Es decir, solo emiten calor a distancias cortas, por lo que no son tan efectivas a la hora de caldear una habitación.

En general, el calefactor es una mejor opción para combatir el frío extremo de estos días, ya que permiten calentar la estancia al completo. Por eso, hemos seleccionado uno de los mejores calefactores del mercado: Rowenta Comfort Compact.

Rowenta Comfort Compact, éxito de ventas por consumo y prestaciones

Este calefactor destaca entre el resto por su excelente relación calidad precio. Se trata de un dispositivo compacto, silencioso, ligero y con una gran potencia.

Rowenta Comfort Compact cuenta con dos niveles. Una primera opción silenciosa de 1800W, que ofrece una gran capacidad de calefacción con un ruido mínimo. Es perfecto para calentar la estancia sin molestar. Por ejemplo, mientras trabajamos o estudiamos.

La segunda posición hace un poco más de ruido, pero cuenta con una potencia de 2000W, por lo que calienta la estancia de forma mucho más rápida.

Algo destacable de este calefactor es su sistema anti-heladas. Gracias al termostato incorporado, el dispositivo se pondrá en marcha si detecta temperaturas por debajo de 0°. Es ideal para calentar habitaciones entre 15-20 m² de forma óptima y eficaz.

Gracias a su diseño ligero, y tamaño compacto es muy fácil de transportar de una habitación a otra. Además, cuenta con un asa para facilitar esta labor.

Qué opinan los usuarios

El calefactor Rowenta Comfort Compact cuenta con más de 22.500 valoraciones en Amazon y una increíble puntuación de 4.3 estrellas sobre 5. Es normal ver este dispositivos en el top 10 más vendido de la plataforma, sobre todo en los días de frío.

Y es que la mayoría de usuarios que lo han probado se encuentran muy satisfechos. Destacan su modo silencioso como una de sus mayores ventajas: “tiene un modo silencioso en el que prácticamente no se percibe el ruido. Es muy fácil de mover de un sitio a otro ya que no pesa, pudiéndose coger con una mano agarrándolo por la parte trasera. También dispone del modo «normal» en el que calienta más, con más ruido pero quizás no tanto como otros más económicos”.

