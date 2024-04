Haz tu valoración:

Lidia Fernández

En el mundo de las consolas de Nintendo y Sony, hay un nuevo producto, sencillo y barato, que se está haciendo hueco.

Se trata de las consolas retro, un pequeño dispositivo con un aspecto ochentero que trae incorporado los juegos más retro de los recreativos.

Juegos que reviven a la perfección la experiencia de hace unas décadas y permiten jugar con la mejor tecnología de hoy en día.

Una idea que rápidamente ha encantado a los usuarios, creando numerosos modelos entre los que es difícil elegir.

En CompraMejor, recomendamos la Consola SuperPocket de Blaze Entertainment que, además, ahora tiene más de un 20% de descuento.

Apta para más cartuchos Evercade

Esta consola de Blaze Entertainment trae una pantalla de gran calidad de 2,8 pulgadas, que recrea el tamaño de las primeras máquinas de juegos, pero permite ver el juego con renovada calidad.

Con los botones clásicos para manejar todos los juegos, funciona prácticamente con un teléfono móvil que se carga con USB-C.

La batería dura cuatro horas de diversión, más que suficiente para probar los 12 juegos de arcade clásicos que trae integrados.

Además, para aquellos que descubran estos juegos por primera vez, permite un modo fácil de juego, antes de pasar al avanzado.

Y para todos aquellos que quieran seguir reviviendo los juegos más icónicos, es compatible con 35 cartuchos de Evercade que permite avanzar la experiencia a 300 juegos más.

¿Qué juegos incluye la consola SuperPocket?

1942

1943

1944: The Loop Master

Bionic Commando

Captain Commando

Final Fight

Forgotten Worlds

Ghouls ‘n Ghosts

Street Fighter II’: Hyper Fighting

Strider

Mega Man (8-bit)

(8-bit) Wolf of the Battlefield: Mercs

¿Qué opinan los usuarios?

Ante la gran cantidad de consolas retro en el mercado, es importante conocer la opinión de aquellos que han adquirido los productos ya.

En Amazon, este modelo tiene 4,4 estrellas sobre cinco de puntuación.

En las valoraciones, un cliente llamado Jose la describe «como desempaquetar una consola ochentera»: «Buena calidad y precio ajustado. Con licencia oficial no hay nada que ofrezca algo parecido».

Además, señalan otro producto de la misma marca que incluye 18 juegos diferentes.

También compatible con otros cartuchos, este producto incluye: Bubble Bobble, Space Invaders, Space Invaders 91’, Operation Wolf, The New Zealand Story, Rastan, Cadash, Chack’n Pop, Don Doko Don, Elevator Action, The Fairyland Story, Football Champ, Growl, Kiki Kaikai, The Legend of Kage, Liquid Kids y Volfied.

Dos opciones que podrás llevar a cualquier parte, jugar de manera cómoda y rápida todas las veces que quieras y seguir aumentando tu experiencia de videojuegos retro.

