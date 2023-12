(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Germán T.

Es normal que en casa tengamos multitud de dispositivos electrónicos, desde la Smart TV, pasando por los altavoces e incluso las lámparas. Sin embargo, eso significa que tenemos también muchos mandos a distancias, que terminan mezclados en el cajón…

El número de mandos y de distintos modos de activar las funciones ha implicado que, no pocas veces, reneguemos de que el mando no responde a nuestras órdenes hasta comprobar que no es el del aparato que queremos controlar.

Por suerte todo este lío tiene fácil solución con un mando a distancia universal. De entre los aquí seleccionados hemos situado en primer lugar uno altamente práctico distribuido por One for All.

Qué es y para qué sirven el mando a distancia universal

Como se intuye por su denominación, un mando a distancia universal es un dispositivo con el que se pueden controlar multitud de aparatos electrónicos, sin la necesidad de cambiar de mando.

Su aspecto exterior es muy similar a los específicos de cada uno de los equipos sobre los que actúa salvo en el caso de los que operan a través de aplicación en la pantalla del smartphone.

Cómo funciona un mando de distancia universal

Mediante códigos IR (infrarrojos) ya sea porque tienen almacenados esos sistemas de control en una base de datos interna o por ser capaz de aprender los códigos IR del mando original del aparato que se quiere controlar.

¿Qué mando a distancia universal compro?

Controla hasta cuatro dispositivos

La gran ventaja de este modelo es que funciona con una gama muy amplia de marcas en cuatro tipos de dispositivos:

TV

decodificador TDT/ satélite/ cable

Blu-Ray

aparatos de audio.

Otra de sus bazas es la sencilla configuración a través de tres pasos que vienen detallados en una básica guía de instalación rápida.

Una de sus señas de identidad más destacable es que, a través de la tecla Combi Control, que se instala de manera automática, se puede controlar la tele y el decodificador como si fuera un solo dispositivo sin necesidad de cambiar de uno a otro, lo que supone un incordio.

Como aspectos exteriores se trata de un mando muy estrecho y largo con un estilo extraplano. Lleva en total 41 botones y tiene un alcance de diez metros.

Compatible con multitud de dispositivos, también Alexa

Pasamos a la otra opción, mucho más extendida y bastante más cara, que es la pantalla táctil con iconos que representan a los dispositivos.

En este caso, una de las grandes ventajas, es que sus opciones de funcionamiento exceden a los aparatos audiovisuales ya que vale para cualquier dispositivo que funcione con infrarrojos.

Por ejemplo, se puede configurar para aires acondicionados, cortinas, proyectores o interruptores de luz, entre muchas más posibilidades.

El mando en sí no se parece en nada a uno convencional y sí más a un altavoz ya que la pantalla que se usa es la del móvil a través de la app Broadlink disponible tanto en Apple Store como en Google Play.

Es compatible también con Alexa para dar las órdenes a través de la voz. La biblioteca de dispositivos compatibles se actualiza de manera constante.

Muy económico

Mando básico de alta utilidad por un precio más que económico y una excelente relación calidad-precio.

Es compatible con la gran mayoría de las marcas más populares que vienen destacadas cada una en su botón correspondiente.

Otra de sus bazas, además del precio, es la facilidad de uso ya que basta con presionar la tecla de la marca correspondiente durante unos cinco segundos para que parpadee el LED y de complete la configuración.

Botones suaves, muy manejable por tamaño, resistente carcasa para su precio y, en suma, una óptima alternativa por un módico desembolso.

Rápida configuración

Otro modelo único para todo tipo de dispositivos de precio económico y muy práctico para el control de los equipos audiovisuales.

Es compatible con la gran mayoría de los modelos de TV actuales. Su función aprendizaje permite la personalización del mando simplemente copiando las funciones del mando original a través de infrarrojos.

Fácil configuración que se puede llevar a cabo en menos de un minuto siguiendo los pasos de la guía de instalación rápida.

Accesos directos

Opción económica y versátil que funciona con las marcas más extendidas de televisores como Samsung, LG o Sony. Cuenta con botones de acceso directo a opciones tan de uso común como Youtube y la plataforma Netflix.

Otra de sus bazas es que no precisa configuración alguna ya que basta con colocar las pilas para que empiece a funcionar. Diseño liviano y ergonómico.

Qué tipos hay

Clásico: Muy similar a los mandos a distancia específicos de marcas, pero con un mayor número de botones para acceder a las distintas funciones.

Muy similar a los mandos a distancia específicos de marcas, pero con un mayor número de botones para acceder a las distintas funciones. Con pantalla táctil: En ella se van reproduciendo los distintos botones de funciones mediante un menú previo de selección. Se usa la pantalla del móvil a través de un app que acompaña al artículo que no se parece a un mando sino más bien a un altavoz.

En ella se van reproduciendo los distintos botones de funciones mediante un menú previo de selección. Se usa la pantalla del móvil a través de un app que acompaña al artículo que no se parece a un mando sino más bien a un altavoz. Mando de aprendizaje: Está preparado para que se pueda programar para que funcione con cualquier dispositivo que cuente con un receptor. Hay que programar los botones del nuevo mando universal para cada uno de los aparatos si se quiere que función de manera correcta.

Está preparado para que se pueda programar para que funcione con cualquier dispositivo que cuente con un receptor. Hay que programar los botones del nuevo mando universal para cada uno de los aparatos si se quiere que función de manera correcta. Pre-programado: No precisan de configuración previa, pero, y esa es su principal desventaja, es reducido el número de modelos compatibles con esta alternativa.

Qué tener en cuenta del mando a distancia universal

Compatibilidad: Como es lógico es muy importante conocer con carácter previo con qué marcas es compatible el mando. Suelen ser numerosas.

Como es lógico es muy importante conocer con carácter previo con qué marcas es compatible el mando. Suelen ser numerosas. Numero de dispositivos: Es decir, cuántos dispositivos puede controlar el mando a distancia que elijamos para saber si nos resulta práctico o no.

Es decir, cuántos dispositivos puede controlar el mando a distancia que elijamos para saber si nos resulta práctico o no. Facilidad de uso: Dentro de los márgenes, ya hemos señalado que suelen traer más botones que los específicos, será más cómodo uno de fácil acceso a las funciones más comunes. Incluso hay modelos muy simples pensados para personas mayores, pero suelen funcionar solo con un dispositivo.

Dentro de los márgenes, ya hemos señalado que suelen traer más botones que los específicos, será más cómodo uno de fácil acceso a las funciones más comunes. Incluso hay modelos muy simples pensados para personas mayores, pero suelen funcionar solo con un dispositivo. Configuración: Como también hemos referido la configuración de estos dispositivos requiere un tiempo previo para conocer sus especificidades, pero no suele revestir gran complicación.

Como también hemos referido la configuración de estos dispositivos requiere un tiempo previo para conocer sus especificidades, pero no suele revestir gran complicación. Resistencia: No es la principal cualidad de estos aparatos, pero, en lo posible y dado que se usa de manera muy frecuente, cuanto más resistente sea el material de la carcasa y de los botones mejor. Hay protectores de silicona para muchos de los modelos.

No es la principal cualidad de estos aparatos, pero, en lo posible y dado que se usa de manera muy frecuente, cuanto más resistente sea el material de la carcasa y de los botones mejor. Hay protectores de silicona para muchos de los modelos. Alcance: Un aspecto siempre a tener en cuenta cuando de un mando a distancia se trata.

Ventajas e inconvenientes del mando a distancia universal

Entre las primeras destacamos:

Mayor comodidad

Simplificación en el manejo

Fácil configuración con instrucción previa

Diversidad de modelos

Precio asequible

En el caso de las desventajas señalamos:

No todos los mandos son compatibles con todos los dispositivos

Su tiempo de respuesta puede ser más lento

Depende del modelo puede generar confusión su panel

Como en el caso de los específicos, son productos delicados

Necesidad de pilas, aunque duran mucho tiempo

Última actualización el 2023-12-03 at 08:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados