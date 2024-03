(1 votos: 5,00 de 5)

‘Operación Triunfo’ ya ha terminado. Pero solo por el momento. Si eres un auténtico fan de OT 2023, no puedes dejar pasar la oportunidad de hacerte con la primera parte de las mejores canciones de las diferentes galas de esta edición del programa.

Operación Triunfo 2023: Lo mejor (1ª Parte) es el disco que reúne los mejores temas de las primeras galas del talent show más exitoso de todos los tiempos y que esta temporada se ha emitido a través de Amazon Prime.

Este álbum recoge lo mejor de las 8 primeras galas desde la canción grupal “Libertad”, “Tómame o Déjame” interpretado por Naiara, “I Kissed Girl” con Violeta y Chiara, la impactante versión del éxito de Chanel “Slomo” de Ruslana o la versión del mítico tema de Take That de “Back For Good” de Paul, Lucas y Crisb.

Listas de canciones

OPERACIÓN TRIUNFO 2023 – LIBERTAD DENNA & VIOLETA HÓDAR – PADAM, PADAM RUSLANA & MARTIN URRUTIA – INMORTAL SALMA DÍAZ & JUANJO BONA – A TU VERA SUZETE – A SONG FOR YOU PAUL THIN, LUCAS CUROTTO & CRISB – BACK FOR GOOD OMAR SAMBA – LA CANCIÓN MÁS HERMOSA DEL MUNDO JUANJO BONA & PAUL THIN – LA VIDA MODERNA VIOLETA HÓDAR & CHIARA OLIVER – I KISSED A GIRL CHIARA OLIVER & PAUL THIN – EL ENCUENTRO CRISB & ÁLVARO MAYO – I DROVE ALL NIGHT LUCAS CUROTTO – DÍGALE MARTIN URRUTIA & ALEX MÁRQUEZ – TIROTEO NAIARA – TÓMAME O DÉJAME BEA FERNÁNDEZ & LUCAS CUROTTO – EYE OF THE TIGER ALEX MÁRQUEZ – BAILEMOS1PAUL THIN & MARTIN URRUTIA – LITTLE GREEN BAG VIOLETA HÓDAR – ES POR TI ÁLVARO MAYO & NAIARA – PARA NO VERTE MAS RUSLANA – SLOMO BEA FERNÁNDEZ, JUANJO BONA & ÁLVARO MAYO – UNHOLY NAIARA & CRISB – EL FARSANTE RUSLANA, CHIARA OLIVER & BEA FERNÁNDEZ – WALK LIKE AN EGYPTIAN MARTIN URRUTIA & JUANJO BONA – GOD ONLY KNOWS RUSLANA & NAIARA – SALVAJE

