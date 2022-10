En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

Fácil de usar. Fácil de instalar. Máxima integración con Alexa. Comodidad. Así es Tapo.

Hablamos de parámetros de Amazon en los que este enchufe, que está arrasando en la plataforma de comercio electrónico, recibe una calificación media de 4,7 estrellas (sobre cinco).

Lo mejor: en estos momentos puedes comprarlo por 38,99€. Y es que está rebajado (probablemente no por mucho tiempo, así que apresúrate a comprarlo si te lo estás pensando) con un 13% de descuento.

TP-Link Tapo P100 (4-Pack) - Mini Enchufe Inteligente Wi-Fi, óptimo para programar el encendido/apagado y ahorrar energía, no necesita HUB, compatible con Alexa y Google Home

Las expectativas son altas y el producto cumple. Sirve para crear un hogar inteligente (y seguro) y de paso ahorrar en la factura de la luz, ahora que vuelve a subir. Teniendo en cuenta la situación, un producto necesario, más que un capricho.

«Funcionan perfectamente, se pueden utilizar con la app Tapo o con Alexa. Son súper rápidos al reaccionar, sirven como enchufe, luz, para encender y apagar la tele… Muy buenos la verdad», asegura un usuario en Amazon.

Aunque, como suele suceder y pese a su increíble puntuación, también hay algún que otro cliente disconforme: «No me ha gustado. Los tengo sin usar».

¿Qué es y qué puedes hacer con Tapo?

Tapo es un mini enchufe inteligente Wi-Fi con control remoto y control por voz. Ha sido diseñado para hacerte la vida más fácil…

En concreto, con él podrás:

Valerte del temporizador para programar cuando enciendes o apagas la luz a tu antojo, o cualquier otro dispositivo inteligente.

Elegir entre Google Assistant o Amazon Alexa para el control por voz. ¡Tú decides qué asistente te gusta más!

Crear un ecosistema propio: si dispones o adquieres de otros productos inteligentes, como bombillas inteligentes, podrás crear un hogar inteligente de forma sencilla y segura. También otros enchufes o cualquier dispositivo preparado que se te ocurra (y necesites), como el Echo Dot o el Echo Show.

1. Usar una tira de luces LED inteligente

Si usas una tira LED podrás llenar cualquier habitación de tu casa con colores vibrantes en el momento que desees, y solo entonces.

¡No hay necesidad de gastar luz y subir la factura dejándola encendida todo el tiempo!

2. Vigilar lo que más te importa

Si usas una cámara de seguridad inteligente podrás vigilar lo que más te importa en cualquier momento y desde tu smartphone.

3. Personalizar tu atmósfera de luz

Con este mini enchufe y una bombilla inteligente podrás crear la atmósfera que prefieras en cada momento.

Programa tus luces para que te despierten suavemente por la mañana o atenúalas durante la cena.

¿Qué opinan los usuarios que ya lo han probado?

Así hablan de él los usuarios de Amazon:

«Después de unos días de uso debo decir que estoy encantado y no me han dado ningún problema. Me he comprado el pack de 4 y funcionan perfectamente. La configuración es prácticamente automática desde la app de Tapo (…).

En mi caso, con decir «Alexa Buenos días» se ponen tres en marcha y se apaga el cuarto. Si digo «Alexa, Buenas noches», se configura uno con un temporizador para cargar los teléfonos de la mesilla de noche con temporizador durante 2h y se apagan los otros 3 Tapos.

Por el precio que cuestan merecen la pena y la App es super sencilla de utilizar».

¿Cómo es la configuración?

La respuesta es fácil, casi tanto como la configuración.

Y es que el proceso de instalación es muy sencillo. Solo tienes que enchufar el TP-Link Tapo P100, descargar la aplicación Tapo, seguir las instrucciones, ¡y voilá!

