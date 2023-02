En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Sin lugar a dudas, las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos que no pueden faltar en cualquier cocina. Y es que, son un aparato que permiten preparar cualquier alimento con un 99,5% menos de aceite en comparación con las tradicionales freidoras, en las que se llega a usar hasta 1 litro de aceite.

El funcionamiento de las freidoras de aire es muy sencillo. El calor circula de forma constante, cocinando los alimentos. En definitiva, un horno de convección eléctrico que usa altas temperaturas.

Para un correcto uso de estos productos, hay que añadir una pequeña cantidad de aceite para conseguir unos platos crujientes. Se pueden preparar casi todo tipo de platos: desde pechugas empanadas, patatas fritas, bizcochos o tarta de queso.

Entre todas las freidoras de aire que encontramos en el mercado, Cecotec, Cosori, Aigostar… hay un modelo que sobresale por varias razones: su precio y sus increíbles funcionalidades. Hablamos de la freidora de aire Princess 182055, que consume un 62,2% menos de energía en comparación con una freidora convencional. No solo el uso de energía será menor, sino que tus alimentos se cocinarán mucho más rápido.

Es muy fácil de usar, con control de temperatura ajustable y temporizador integrado. Además, cuenta con una pantalla táctil digital y muy intuitiva.

Destaca por su potencia de 1700W y su capacidad, ideal para hasta 7 personas: 5,2 litros. Se puede preparar hasta 1,5 kilos de patatas fritas de una sola vez. Como ya hemos comentado, gracias a la tecnología de convección de aire caliente, no es necesario añadir aceite para preparar la comida. Esto se traduce en platos con menos grasa y cocina más saludable.

La cesta extraíble y el cajón con recubrimiento antiadherente de esta freidora son fáciles limpiar. Con la base antideslizante, la freidora se mantiene firme sobre cualquier superficie.

Como novedad, la combinación única de circulación de aire caliente y la temperatura perfecta permiten no solo freír sino también hornear, asar y tostar. Gracias a la convección de aire de alta velocidad no precisa aceite y no tendrá que preocuparse más por los malos olores. El mismo gusto al que está acostumbrado mucho más saludable y práctico.

Características técnicas

Marca ‎Princess Número de modelo ‎182055 Color ‎Negro Dimensiones del producto ‎39.5 x 40.5 x 39 cm; 4.5 kilogramos Capacidad ‎5.2 litros Potencia ‎1700 vatios Voltaje ‎240 Voltios Material ‎Plástico Peso del producto ‎4.5 kg

«Perfecta en potencia y eficiencia»

Los usuarios que ya han probado la freidora de aire Princess dicen de ella que es muy fácil de limpiar y de usar. Así, este modelo, que ahora tiene un 49% de descuento (81,55 euros), es uno de los más valorados de Amazon con 4,5 sobre 5 estrellas. Las más de 1.400 valoraciones positivas lo acreditan.

«Empieza a comer sano sin aceite. No notaras la diferencia prácticamente con unas patatas fritas normales. El pollo queda delicioso, los pimientos ni te cuento. Sin duda es una gran compra». explica una compradora. «Perfecta en potencia y eficiencia. Ya no puedo estar sin ella. La recomiendo totalmente», ha señalado otra internauta.

