(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Belen Parrilla

En ocasiones, guardar los alimentos de forma inadecuada en la nevera provoca que se estropeen mucho antes. Una de las soluciones más sencilla es conservar los productos en recipientes o fiambreras, haciendo que al final terminemos sin espacio en el frigorífico.

Sin embargo, conseguir una nevera ordenada y aprovechar el espacio disponible al máximo es muy fácil gracias a este set de tuppers para embutido de la marca Tatay.

Los fiambres y embutidos son uno de los alimentos que más rápido se echan a perder si no los conservamos bien. Por eso, estos tuppers están especialmente diseñados para guardar embutido ocupando el mínimo espacio posible en la nevera.

Y lo mejor de todo es que están a mitad de precio en Amazon. El paquete de cuatro unidades cuesta menos de 10 euros.

Los porta embutidos que arrasan Amazon

Diseñados y fabricados por Tatay, una marca de referencia dentro de los tuppers y almacenamiento. Están disponibles en diferentes tamaños y colores.

Hemos seleccionado este paquete de cuatro unidades, con tamaño estándar de 17cm x 3,2cm x 25,2cm. Son muy finos y perfectamente apilables, para ocupar el mínimo espacio en el frigorífico.

Cuentan con un ‘sistema fresh’ para una conservación adecuada de embutidos en frío. Además, su tapa es extraíble para poder servirlos de forma más cómoda.

Son aptos para lavavajillas, nevera, congelador y microondas, desde -40ºC a 100ºC.

Otra de sus ventajas es que son totalmente libres de BPA y ftalatos, por lo que son seguros para conservar alimentos.

También disponibles en otros formatos

Quesera

La marca también cuenta con este formato pensado para conservar el queso en la nevera. Igual de cómodos y apilables que el resto pero con forma de campana.

Tamaño reducido

Entre las posibilidades también puedes encontrar tupper para fiambre de tamaño mini (12 cm x 3cm x 18cm).

Con las mismas características, también paquete de 4 unidades pero con unas dimensiones más reducidas.

Tamaño maxi

Si por el contrario necesitas más espacio para guardar el fiambre, también está disponible este formato: 17 cm x 6,2 cm x 25,2 cm.

Qué opinan los usuarios del porta embutidos

Este set de fiambreras cuenta con casi 7.000 valoraciones y una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas. Una excelente valoración, en la que la mayoría de los usuarios destaca la calidad de los materiales y el poco espacio que ocupan.

Como es el caso de Pascual, que afirma:

«Tenía problemas en mi nevera por temas de espacio con el fiambre. He optado por estos tupper y me han sorprendido. Soy muy planos, lo que facilita las labores de organización dentro de la nevera. Su tapa transparente y facilita ver cual es el alimento que se encuentra en el interior. Para lavarlos son muy cómodos y no dejan suciedad con el paso del tiempo. Ideales para fiambre debido a su diseño».

Última actualización el 2023-04-11 at 13:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados