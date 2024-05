(1 votos: 5,00 de 5)

Con la llegada del verano, vuelven la playa y la piscina.

Debido al aumento del contacto con el agua, es crucial asegurarse de que nuestros dispositivos estén protegidos, y la funda impermeable iVoler es la solución perfecta.

Esta funda impermeable no solo protege tu móvil de salpicaduras y derrames accidentales, sino que también está diseñada para soportar inmersiones de hasta 10 metros gracias a su certificación IPX8 .

Compatibilidad. Con una amplia gama de dispositivos, desde el último iPhone hasta los teléfonos Android más populares. Además, su diseño permite no solo proteger tu móvil, sino también otros objetos importantes como carteras, cámaras compactas, pasaportes y llaves.

Practicidad. Equipada con una hebilla ABS y ventanas transparentes en ambos lados, permite un acceso completo a todas las funciones de tu móvil, incluida la cámara, para que puedas capturar esos momentos inolvidables incluso bajo el agua.

Estilo. También agrega un toque de estilo con rayas fosforescentes que garantizan una visibilidad óptima incluso en la oscuridad, lo que la convierte en una opción segura y elegante para todas tus actividades nocturnas.

Descuento. Con un descuento del 29%, la funda impermeable iVoler ahora está disponible por tan solo 9,99 euros, lo que la convierte en una inversión inteligente para proteger tu preciado dispositivo.

Opiniones de los usuarios

Con más de 7.400 valoraciones de usuarios, tiene una valoración de de 4.4 estrellas sobre 5.

Algunas de las opiniones de los usuarios son: «Las fundas están geniales, se puede meter el móvil perfectamente en piscinas, playa… que no se moja, ya no solo por salpicaduras, sino sumergiéndolo, no entra ni gota de agua», «Geniales, muy baratas» o «Muy buenas. Ni una gota de agua».

Otras alternativas

A pesar de que esta funda impermeable es una fantástica opción, Amazon, como siempre, ofrece decenas de alternativas más para proteger tu móvil en esta época tan peligrosa para la salud de tus dispositivos.

Funda impermeable de Generic

Fácil de abrir y cerrar .

Con el bloqueo seguro único, la IPX8 bolsa estanca móvil se puede sumergir por completo bajo el agua 100 pies / 30 metros como máximo.

Alta sensibilidad al toque . Material de TPU suave de alta calidad hecho exclusivamente para un delicado tacto y respuesta.

Multiusos. Puedes disfrutar de tus actividades de exterior preferidas tales como ir a la playa, bañarte en la piscina, buceo, correr, surfear, viajar, ect. Además la puedes colgar del cuello, muy fácil de llevar.

Funda impermeable CITAMAMA

Diseño de marco 3D sin costuras .

Certificada IP68 : protege tu dispositivo contra el agua, la nieve y el polvo, sin fugas, y mantiene la función completa de pantalla táctil sensible.

TPU transparente completo : el material TPU está diseñado para un toque y respuesta delicados, más suave que el PVC, fácil de desbloquear la pantalla.

Compatibilidad universal.

Con la llegada del verano, estas fundas se antojan un complemento vital para protegerte ante posibles sustos con tu móvil.

