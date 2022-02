10 regalos para hombres con los que triunfar en el próximo San Valentín

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Sergio F. Núñez

Se acerca peligrosamente la fecha del 14 de febrero. Llega el Día de los enamorados y ¿aún no tienes regalo para él? Puede que si no has estado atenta/o a tu pareja durante los últimos meses no tengas pensado un regalo original para sorprenderle en San Valentín. No te preocupes porque seleccionamos los mejores regalos para hombres para San Valentín.

Hemos querido configurar la lista definitiva, y la más original, con la que seguir conquistándole.

Existen opciones de regalos pensados por el gusto del hombre en cuestión – amantes de la lectura, para quienes gustan de llevar un buen reloj, o para aquellos cuya pasión es la comida gourmet – pero en esta selección ordenamos del 10 al 1 los regalos imprescindibles para cualquier hombre.

Es una celebración la de San Valentín en la que los españoles gastamos, y mucho. Somos el país de Europa que más consume en esta fecha del año. Más allá de la pandemia, que no ha hecho estragos en este sentido, la inversión por ciudadano 14 de febrero tras 14 de febrero, sigue creciendo.

Según el estudio “Esperando a San Valentín” de Bnext, en 2021 los españoles gastaron de media 55€, frente a los 31€ que acabaron destinando en la edición de 2020. Una cifra que se espera siga creciendo.

Además, y en base a ese mismo estudio, se revela que son los hombres los que más gastan en esta ocasión: hasta 62€ de media en 2021 por los 43€ que invirtieron las mujeres.

Los datos se obtuvieron, según la Fintech, «tras comparar los hábitos de consumo y gasto de sus más de 400.000 usuarios en España«.

También quedó claro en la edición del pasado año el cambio de tendencia sobre dónde se realizan las compras. Si en años anteriores los establecimientos físicos se llevaban la palma, en 2021 fueron el 41% el total de las compras que se hicieron por internet, experimentando un crecimiento del 16% respecto a años anteriores.

Para ayudarte en la titánica tarea de encontrar un regalo de San Valentín con el que sorprender, y viendo la tendencia alcista de las compras online, escogemos diez regalos imprescindibles para ellos de cara al próximo 14 de febrero.

Tienes aquí ideas para este San Valentín y para los próximos cumpleaños. No hace falta que nos des las gracias.

Los 10 regalos para hombres para celebrar San Valentín

10. Zapatillas de andar por casa UGG

Empezamos por lo fundamental. La comodidad en casa. Para ello, unas zapatillas de andar por casa de la firma UGG, probablemente la marca más de moda para las botas y el abrigo de los pies en general.

Realmente, una vez que deslices tus pies en estas cómodas zapatillas, ¡nunca querrás quitártelas!

Con piel de borrego en el interior, exterior de forro de ante y detalles de cuero. UGG sabe como tratar los pies y ahora consigue que estar en casa sea una experiencia única.

09. Cafetera prensa francesa

Para los hombres amantes del buen café y para los que gustan de probar cosas nuevas, hemos pensando que una cafetera de prensa francesa puede ser un regalo de San Valentín muy interesante.

Ocupa el puesto número nueve de nuestra lista por su valor histórico.

Es ideal para hacerse un rápido café por la mañana pero de sabor y aroma intenso.

Ocupa poco espacio, da para unas 2 ó 3 tazas de café y se limpia muy fácil. Su filtro es desmontable y no se pasan los posos hacia el café final.

¡Importante! Modo de uso: añadir café molido y agua hirviendo, esperar cuatro minutos a que esté listo y bajar el émbolo.

08. Bolsa de viaje Luufan

Cualquier hombre del mundo, cada vez más, necesita de una buena bolsa de viaje con la que ir de un lado a otro en pareja, en familia o solo por trabajo.

Para tal fin escogemos este modelo de la marca especializada Luufan diseñada en cuero genuino de vacuno, con forro interior resistente.

Además de para los viajes de turno, es ideal para el gimnasio gracias a su gran interior que incorpora un bolsillo, una zona especial para zapatos en un lado y un bolsillo en el exterior.

La correa del hombro ajustable y desmontable, adecuada para cualquier altura.

Es muy espaciosa, suficiente para todo lo que usas a diario para viajar o practicar deportes. Tiene el tamaño perfecto para una escapada de fin de semana o un viaje de negocios.

07. Suscripción de Amazon Prime

Todos somos culpables de regalar alguna cosa que termina en el armario y nunca se usa. Sin embargo, si no hay Amazon Prime en casa ¡este regalo es obvio!

La suscripción incluye envío gratuito de 2 días para cualquier compra en Amazon, acceso instantáneo a millones de vídeos con Amazon Prime Video, millones de canciones con Amazon Unlimited, libros con Kindle Unlimited, y almacenamiento de fotos ilimitado gratuito en Amazon Drive.

Por 36 euros al año (o 3,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.

Hazte Prime ahora (es GRATIS)

06. Botas de Senderismo

Si a ti y a tu pareja os gusta el senderismo e iros a dar largas caminatas al campo o la montaña, este regalo le ilusionará muchísimo.

Todo ello bajo la fiabilidad de una marca de calzado como lo es Ulogu, y a un precio muy atractivo.

Además, están disponibles en cuatro gamas cromáticas diferentes, y por supuesto hay varias tallas entre las que poder elegir.

05. Kit para el cuidado de la barba

Ahora que llevar barba o bigote está muy de moda, no hay que olvidar que esos pelos requieren también unos cuidados especiales para que le sienten a su cara tan bien como le gustaría.

Por eso es importante tener un set de regalo para el cuidado de barba.

Con cerdas naturales de jabalí, con peine, aceite de barba acondicionador, cera bálsamo para el bigote, serum, crema hidratante y tijeras.

04. Bicicleta eléctrica Moma

Una bicicleta ideal para recorrer la ciudad sin esfuerzos gracias a su sistema de pedaleo asistido.

No importa la distancia que tengamos que recorrer, ni si topamos con rampas pronunciadas

Y también podemos olvidarnos de las costosas arrancadas de los semáforos.

Con un cuadro de aluminio ligero de apenas 20 kilogramos, esta bicicleta tiene 7 velocidades, ruedas de 26″, maneta y cambio Shimano TX-35, indicador de nivel de asistencia al pedaleo con 5 niveles.

Cuenta también con una pantalla LCD que indica la velocidad y distancia recorrida, un motor de 250 vatios y una batería de 36 voltios y 16 amperios por hora.

03. Mini máquina portátil de café espresso Wacaco Minipresso

¡Empieza nuestro podio de honor!

En el número tres, un regalo para aquellos que necesitan un buen café, más allá del tiempo que tengan, para poner el día en marcha… y para el resto de la jornada.

Un regalo súper original que permitirá a su pareja tener siempre a mano una buena taza de café recién hecho.

Porque la Minipresso es una máquina portátil de hacer café. Liviana y compacta, del tamaño de un termo tradicional, que utiliza cápsulas de Nespresso.

No calienta el agua, pero no es necesario añadir agua hirviendo. Con agua caliente del grifo es suficiente.

02. Auriculares inalámbricos Airpods

En el número dos de nuestro ranking, un clásico imprescindible para cualquiera: unos AirPods.

Por que, una vez que pruebes estos auriculares inalámbricos es posible que nunca más quieras volver a ponerte los viejos.

El proceso de emparejamiento es rápido y sencillo: basta con abrir el estuche de carga cerca de un iPhone, y aparecerá una pantalla pidiéndole que confirme la conexión. Una vez que lo hagas, los auriculares se conectan con todos los dispositivos inalámbricos en tu cuenta de iCloud.

Rápido, cómodo y sencillo, y todo con una calidad de sonido y de micrófono superior a la media. Un ejemplo estupendo de regalos para hombres para San Valentín.

01. Patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

¡Este es el número uno de nuestra lista de regalos para ellos de cara a San Valentín! El patinete eléctrico de Xioami Mi Electric Scooter 1S con el que tu pareja podrá moverse por la ciudad de la forma más rápida y ecológica posible. Además de barata.

La inversión merece la pena.

Y es que, Xiaomi no deja de sorprendernos. Y siempre lo hace para bien. Esta vez con el Mi Electric Scooter: un patinete eléctrico de diseño simple y con un toque de color, que es otra característica más que distingue a todos los productos Xiaomi.

Está fabricado en aluminio aeroespacial, un material muy liviano de baja densidad que hace que solo pese 12,5 kg, pero que al mismo tiempo le aporta la suficiente resistencia estructural.

Como parte de las propiedades del material podríamos destacar que es resistente a la corrosión. Así que si llueve solo tienes que preocuparte por cubrirte tú y no el Mi Scooter. Y si vives en la costa, un problema menos.

Su motor sin escobillas cuenta con una buena potencia, alcanza una velocidad de 20 km/h y su batería de litio LG nos brinda una buena autonomía.

Una idea más de regalos para hombres para San Valentín

