En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Siempre es un buen momento para sorprender con un regalo a nuestros seres queridos. Y siempre es un buen día para tener un detalle con nuestra pareja.

Si además existe una buena excusa para regalar, no podemos perder la ocasión. Por más que algunos consideren San Valentín como un reclamo comercial… ¡qué más da! Es muy probable que lo sea.

Pero si nos eso nos permite desconectar de todo lo que está ocurriendo y romper con la rutina de cada día ¡bienvenido sea!

Hoy en día tenemos fechas señaladas para prácticamente todo, y malo sería que no tuviésemos un día centrado exclusivamente en el amor.

Así que, aunque nos queramos todos los días, el 14 de febrero nos pone en bandeja recordar especialmente los buenos momentos y dedicar un tiempo a crear un buen recuerdo cada año.

En forma de detalles de cariño, por supuesto, ya que es lo más importante… pero también de regalos.

Las posibilidades para sorprender a nuestra otra mitad son infinitas.

Desde cajas de experiencias, hasta grandes novelas románticas, pasando por innumerables objetos especiales como relojes, o tantas otras buenas ideas tanto para él como para ella.

En este artículo veremos productos tan curiosos como una cámara Polaroid, una rosa de oro, un reloj de pared sin marco, un difusor de aceites esenciales, una cesta de picnic…

Y es que todos los artículos que se exponen a continuación nos permitirán dan una grata sorpresa y poner la guinda a un día que debería ser inolvidable.

Máquina de fotos Polaroid

Esta mítica cámara de fotos le encanta a todo el mundo, ya que inmortaliza en tiempo real grandes momentos con nuestros seres queridos.

Solo hay que apuntar, disparar, esperar a que se imprima la fotografía, agitarla un poco, aguantar unos instantes, y comprobar que un instante especial en pareja ha quedado inmortalizado para siempre en un formato único.

Además, después con esas fotos se puede crear un álbum con fotos de la relación y algunos otros recuerdos imborrables. Es el regalo perfecto.

Auriculares inalámbricos TOZO

Estos auriculares inalámbricos son unos de los mejores que existen en el mercado por su relación calidad-precio.

Su calidad del sonido es muy superior a la de otros auriculares inalámbricos de esta gama de precio.

El sonido es estéreo (cada auricular está destinado a un oído específico) y envolvente.

Sobre todo en cuanto a los bajos, ya que son muy potentes y dan una sensación de profundidad muy difícil de conseguir en este tipo de dispositivos.

Además, son impermeables (ideales para deportistas) e incorporan un micrófono para realizar llamadas de manera cómoda.

Aro de luz

Si nuestra pareja tiene genes de influencer, este es su regalo perfecto.

Con este aro de luz de diferentes tonos podrá grabarse vídeos y hacerse fotos como una verdadera estrella de las redes sociales.

Su diseño 4 en 1 de combina el soporte para teléfono móvil, el anillo de luz de escritorio, el aro de luz para móvil con trípode ajustable, y el palo selfie con control remoto Bluetooth.

¡Lo tiene todo para triunfar!

Rosa de oro

Una rosa bañada en oro de 24 quilates. Con un proceso realizado a mano en un proceso de 64 pasos que lleva tres meses completarlo.

Y al final se conserva con resina de proteína natural, y los pétalos, las hojas y las ramas están chapados en oro, por lo que la rosa nunca se marchita.

Y como está hecho partiendo de una rosa de verdad, no existen dos iguales.

Este regalo durará toda la vida colocada sobre una mesa o en una estantería para recordar, cada vez que se mire, el amor que se respira en el hogar.

Gorro Bluetooth con auriculares incorporados

La idea de juntar un gorro para el frío con unos auriculares inalámbricos incorporados no tiene precio.

Además, se trata de un gorro suave, de buena calidad, que se ajusta bien a la cabeza y resulta bastante cómodo.

En su interior lleva insertados unos auriculares que se conectan por Bluetooth 5.0. Su calidad de sonido es más que aceptable, y se enlazan fácilmente con el teléfono.

Además tienen una autonomía de diez horas y un tiempo de carga de dos horas.

El gorro se completa con unos pequeños botones que lleva en el exterior, a la altura de la oreja, desde los que puedes controlar el sonido y responder a las llamadas.

Si lo vamos a utilizar para hacer deporte no hay problemas con el sudor ni con la lluvia, ya que se puede desmontar y se puede lavar el gorro tranquilamente.

Un mapamundi para rascar… con nuestros viajes

Este probablemente sea uno de los mapas de viaje ‘rascables’ más precisos, gracias a sus fronteras claramente definidas.

Está fabricado con materiales 100% ecológicos y es fácil de rascar sin que se rompa o se agujeree.

Una idea de los más original para las parejas más viajeras, que podrán ir rascando aquellos sitios en los que ya han estado, para tener siempre presente lo que les falta.

Pero también puede ser útil para marcar objetivos de viaje a los que nos gustaría ir.

Con el mapa viene un conjunto de accesorios formado por pegatinas, el rascador y un paño de limpieza.

Y sus medidas son de 61×43 centímetros.

Kit para elaborar cerveza artesanal

Se trata de un kit de extracto en el que los ingredientes de la cerveza llegan preparados y divididos para introducir en un barril de 5 litros, que funciona como tanque de fermentación.

En cuestión de diez minutos, una vez se introduzcan los ingredientes tal y como detallan las instrucciones, estará listo el fermentador.

A partir de aquí solo hay que armarse de paciencia durante una semana para poder degustar esta sabrosa cerveza.

Además, existen varios sabores: Lager Alemana, IPA, Oktoberfest y Cider de manzana.

Un gran regalo para los amantes cerveceros, sin duda.

Cristal detector de tormentas

No es tan fiable como un barómetro o como el pronóstico profesional del tiempo, pero es un artículo decorativo y divertido que sí nos dará pistas sobre el clima que puede avecinarse.

Consiste en una botella con un gel introducido en un líquido, que teóricamente reacciona a los cambios de clima, ya que su base de madera incorpora un termómetro.

La bicicleta estática que no ocupa espacio

A veces las excusas son superadas por los productos del mercado, y este es un ejemplo.

Ya no podemos decir que no hacemos bicicleta estática porque no nos cabe en casa.

Ahora podemos hacer ejercicio de piernas y de brazos con un aparato amigable y pequeño.

Sólo mide 43x32x20 centímetros y pesa 4 kilos, y nos podemos sentar a ‘trabajar’ en el sofá.

Además se puede ajustar la resistencia de los pedales con lo que podemos optar por diferentes niveles de dificultad.

Y si nos sentamos en una silla y lo colocamos sobre la mesa, podemos hacer el ejercicio para brazos, que también resulta muy útil.

Lleva incorporada una pantalla LCD HD multifunción, muy fácil de usar y que muestra el tiempo de ejercicio, la velocidad, revoluciones por minuto, distancia recorrida y calorías quemadas.

Y viene con una alfombrilla antideslizante para colocar debajo del soporte y un marco de construcción de acero durable.

Proyector de luz océano con música

Según algunos usuarios, es como tener el mar en el techo de la habitación.

Y la verdad es que este proyector está muy bien pensado para relajar a cualquier adulto antes de dormir.

Trae de serie algunos sonidos predeterminados: mar con gaviotas, trino de pájaros, grillos, agua.

Además, se puede programar el tiempo que queramos que permanezca encendido (una hora, dos, cuatro, o incluso toda la noche).

Guantes Bluetooth

Estos guantes de invierno son el compañero perfecto para hacer casi de todo sin enfriarse las manos.

Incluso hablar por teléfono con sólo hacer el típico gesto de toda la vida con los dos dedos estirados. Porque llevan un micrófono en el dedo índice y un altavoz en el pulgar.

Se puede conectar a todos los teléfonos inteligentes o tabletas a través de Bluetooth, por lo que también son un accesorio tecnológico perfecto para escuchar música.

Se carga a través de cable micro USB en 30 minutos y la batería dura hasta 10 días en espera y hasta 20 horas de conversación.

Bolígrafo con herramientas

Se trata de un auténtico bolígrafo multiusos que incluye una regla de escala de 10 centímetros, un medidor de nivel mediante burbuja, cuatro recambios de bolígrafo, un lápiz para pantalla táctil, y dos destornilladores (plano y de estrella).

Un regalo original y muy práctico para aquellos manitas que quieren ponerse manos a la obra en cualquier momento.

Reloj de pared sin marco

Un regalo muy vistoso y elegante una vez puesto, y que además permitirá un rato de disfrute a los amantes del bricolaje, o a los que sean un poco manitas.

Un reloj con un diámetro que oscila entre los 90-100 cm (estándar) de diámetro, y que no debería bajar de 70 cm ni subir de 130 cm.

La colocación es un poco laboriosa, pero cualquiera puede hacerlo.

Colocar los números en la pared es sencillo gracias a la plantilla que viene incluida.

Y cada uno está compuesto por dos piezas: una de espuma rígida adhesiva que le da grosor y va pegada a la pared, y otra pieza metálica adhesiva que se pega sobre la espuma y da el acabado final.

Pero atención, porque el adhesivo es muy fuerte y una vez apretado… es difícil de cambiar. El funcionamiento de las manecillas es bastante silencioso.

Bombas de baño hechas a mano

Un regalo fantástico para el baño y con una presentación a la altura del contenido.

Incluye siete bombas con aromas a flor de malva, canela naranja, lima-macadamia, fresa-higo, chocolate y rosa negra, que además nutren la piel.

Es un producto vegano y sostenible, sin colorantes artificiales y que sólo utiliza aditivos con ingredientes naturales y orgánicos, como la manteca de karité y cacao hidratante, extractos de frutas, aceites esenciales y pétalos de flores.

Soporte y cargador rápido para coche

Un regalo práctico pero seguramente muy valorado en el día a día.

Es muy fácil de instalar en casi cualquier rejilla de ventilación y consigue una velocidad de carga hasta un 50% más rápida que los cargadores estándar.

Además, según asegura el fabricante, el chip de circuito integrado detecta de manera inteligente la carga restante de la batería y mejora la vida útil del teléfono.

Es compatible con la mayoría de smartphones del mercado y con otros dispositivos habilitados para carga inalámbrica (Qi).

Caja para bolsas de té

Pensada para guardar el té o las infusiones de manera original.

Tiene nueve compartimentos y está fabricada en madera.

Viene con un acabado rústico ‘vintage’ y unas inscripciones con mucho estilo en la parte delantera.

La madera es ligera, duradera, antideslizante, resistente al agua y ecológica. Y se limpia con un paño suave.

Correa para llevar el casco de moto

El casco de moto es fundamental cuando vamos sobre dos ruedas, pero se convierte en una pesadez cuando nos bajamos de la moto y nos ocupa siempre una mano, ya sea dentro de una bolsa, o suelto.

Por eso es tan buena idea esta correa fácil de conectar a la hebilla micrométrica que llevan la gran mayoría de los cascos. Y que se ‘engancha’ conectando cada extremo a su contraparte.

Este porta cascos está revestido de tal manera que cuando se lleva cruzado, el casco queda equilibrado y el peso apenas se nota.

Y cuando no se necesite, se dobla a un tamaño de sólo 9 cm, y se puede guardar en un bolso o incluso en un bolsillo.

Está hecha de poliéster sintético y tiene un forro de malla en la parte que se apoya en el hombro.

Difusor de aceites esenciales

Este difusor es capaz de proporcionar hasta diez horas de vapor continuo gracias a su tanque de agua con capacidad de 300 ml.

Funciona en modo ultrasónico y se apaga automáticamente cuando detecta un bajo nivel de agua.

El humidificador de aire produce una niebla que refresca, pero no enfría, para conseguir un aire menos seco y un menor riesgo de infecciones respiratorias.

Y el caudal de vapor es regulable, para poder intensificar o reducir, y que sea permanente en el tiempo.

Cámara doble para coche

Doble cámara… doble seguridad.

Cámara para el coche con grabación de 1080p. y un ángulo de visión muy amplio, de 170° por delante y 160° por detrás, que le permiten abarcar toda la carretera y grabar tanto por delante como por detrás.

Es muy sencilla de instalar y su sensor Sony capta todas las imágenes en Full HD.

Y además está preparado para conseguir una imagen más que aceptable por la noche.

Incorpora también un modo de grabación de emergencia, con un sistema G-sensor que activa automáticamente las grabaciones para captar incidentes inesperados.

Máquina de burbujas para un día de fantasía

Puede que esta máquina de burbujas sea un regalo más divertido que original, pero precisamente por el ambiente que esta máquina es capa de crear, podemos formar con ella el decorado perfecto para la entrega del regalo estrella de San Valentín, y convertir el momento en algo realmente inolvidable.

La máquina tiene un rotor de alto rendimiento para generar miles de burbujas por minuto, y un ventilador que las hace subir.

Se puede utilizar de forma manual o por control remoto y está construida en una carcasa de metal resistente, por lo que no parece el típico artilugio delicado que acaba durando poco más que una pompa de jabón.

La máquina viene sin líquido para hacer pompas, que puede encontrar en muchas marcas y modelos como éste:

Cesta para disfrutar del campo

No hay mejor regalo para una pareja si les gustan las excursiones y las salidas campestres los fines de semana.

El complemento perfecto para comer disfrutando de la naturaleza es esta cesta de picnic que además tiene todo lo necesario para dos personas.

El espacioso interior es térmico y la cesta contiene dos platos, vasos, cuchillos, tenedor, cuchara, salero y pimentero.

También incluye una almohadilla para el asiento, de modo que no tengamos que sentarnos en el césped y mancharnos.

Además, hay suficiente espacio para guardar delicias, aperitivos, una botella de vino o champán.

Maletín de herramientas

Hace tiempo que el bricolaje dejó de ser algo exclusivamente de chicos.

Y este juego de herramientas demuestra que cualquiera puede enfrentarse a las múltiples chapuzas de una casa sin verse obligado a perder el buen gusto ni el amor por sus colores favoritos.

Un maletín todo en rosa, para cumplir con la estética mientras arreglamos las cosas del hogar.

Cepillo alisador iónico de pelo

No es el alisado perfecto que nos puede dejar una plancha, pero si no tenemos el pelo excesivamente rizado hace un servicio rápido y fácil, y ahorra mucho tiempo cada mañana.

Porque además deja el pelo suave, brillante y con aspecto saludable.

Tiene un selector con tres ajustes de temperatura: Baja (150 °C), media (190 °C) y alta (230 °C), con un calentamiento rápido en 30 segundos.

Y todo ello de mano de una marca tan fiable como Remington.

Máquina de Café portátil

Ahora ya podemos tomarnos un café recién hecho cuándo y dónde queramos. Y todo gracias a esta cafetera portátil que sólo necesita agua hirviendo para funcionar.

‘Nanopresso’ no necesita batería ni energía eléctrica. Y puede hacer múltiples tipos de espresso, desde ristretto hasta un café largo.

Aparentemente es como un termo portátil, de diseño moderno y elegante, con unas medidas que lo hacen fácil de manejar y un peso de 388 gramos.

Se trata de un regalo ideal para los enamorados que sean montañeros y cafeteros.

Set ‘profesional’ para hacer cócteles

Otra manera de pasar unos buenos momentos y hacer que los demás disfruten cuando vienen a tomar una copa a nuestra casa.

Un set de hacer cócteles con el que aprender a preparar un perfecto Mojito, un Manhattan, un Daiquiri, Martini, Gin Fizz, Whisky Sour, Tom Collins y muchos más.

La coctelera es de gran capacidad 700 ml. y tiene el filtro incorporado en la tapa, por lo que no necesitaremos coladores ni similares.

Además tiene un tapón que se ajusta perfectamente y no permite fugas al agitar.

Incluye extra strainer, medidor doble de 2 y 4 centilitros, cuchara espiral con tenedor, mano de mortero, pinza para hielo, dos vertedores, cuatro pajitas de acero inoxidable y libro electrónico de recetas de cócteles.

Réplica de la Copa del Mundo

Regalo solo apto para campeones. Se trata de una reproducción oficial de la Copa del Mundo de fútbol.

De 35 cm. de altura y un peso de 690 gramos. Casi el mismo tamaño que la de verdad (36,8 cm.) pero más fácil de levantar, en todos los sentidos.

Es un regalo que puede hacer mucha ilusión y queda bastante bien decorando una mesa o estantería del hogar.

