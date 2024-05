Innovación para los viajes: reposacabezas Oasser, el aliado contra las lesiones y fatiga en carretera

Haz tu valoración:

Todos, en alguna ocasión, tras un largo viaje, nos hemos despertado con dolor de cuello por habernos quedado dormidos en el coche.

Conscientemente o no, aunque sea por una vez has experimentado alguna vez la incomodidad de no contar con un soporte adecuado para tu cabeza y cuello mientras viajas.

La falta de apoyo lateral para la cabeza no solo puede provocar molestias, sino que también aumenta el riesgo de lesiones debido a movimientos bruscos durante el trayecto.

Para solucionar este problema, Oasser presenta su innovador reposacabezas para coche, diseñado para proporcionar una protección óptima y aumentar el confort durante los viajes por carretera.

Diseño ergonómico para un descanso seguro

Equipado con protección para el cuello y la cabeza, este dispositivo resuelve el problema de la falta de soporte lateral, lo que garantiza un sueño más cómodo y reduce la fatiga asociada con viajes prolongados en coche.

Fabricado con materiales de primera calidad, como el resistente ABS y el suave cuero de PU desmontable, este reposacabezas ofrece una sensación de confort y estabilidad.

Su relleno de espuma viscoelástica proporciona un soporte suave pero firme, que amortigua cualquier impacto en la cabeza causado por los movimientos del vehículo durante la conducción.

Adaptabilidad y facilidad de instalación

Una de las características destacadas de este reposacabezas es su versatilidad y facilidad de instalación. Con una capacidad de rotación de 180 grados, puede ajustarse a un ángulo cómodo y adaptarse tanto a adultos como a niños de diferentes alturas.

Además, su diseño ajustable horizontalmente permite una instalación fácil y rápida en una amplia variedad de modelos de coches. Con solo tres simples pasos, este reposacabezas puede instalarse en cuestión de minutos.

Compatibilidad universal para un viaje sin preocupaciones

Oasser ha pensado en todo al diseñar este reposacabezas, asegura que sea compatible con la mayoría de los modelos de coches en el mercado.

Con tres tipos de pernos de goma de diferentes diámetros interiores, se adapta a una amplia gama de varillas de reposacabezas de coches.

Ya sea para niños, adultos o ancianos, este reposacabezas garantiza un viaje más cómodo y seguro para todos los pasajeros.

