Con la llegada de las altas temperaturas, también llega la temporada de helados. Diferentes sabores congelados que nos refrescan y nos hacen disfrutar del verano de una manera más llevadera.

Sin embargo, no hay nada mejor y saludable que un helado casero. Cuando se hace en casa, las opciones pueden ser infinitas: de frutas, con pepitas de chocolate, con trozos de frutas, con leche, sin leche…De todo y para todos los gustos.

Y, para ello, más allá de los ingredientes y de una buena batidora, el elemento estrella es el molde. En este terreno, Lékué es una de las marcas por excelencia que arrasa en Amazon con sus grandes descuentos y productos.

Los niños son los más demandantes de este tipo de postre o tentempié, por lo que Lékué ha rebajado su pack de cuatro moldes para hacer polos, en un formato más pequeño que sus otros productos.

Moldes de helados Lékué

Una de sus grandes ventajas es que su tamaño (9,8 x 11,5 x 7 centímetros) y su forma apilable, hacen que estos moldes no ocupen espacio, ni en la cocina ni en el congelador.

Creado 100% con Silicona Platino, estos moldes se pueden rellenar fácilmente en posición horizontal y, además, cada tiene sus propia tapa para proteger el helado de olores y sabores del congelador, así como posibles derramamientos.

Este pack incluye recetas fáciles, también sin lactosa y sin gluten.

¿Qué piensan los usuarios?

Los casi 9.000 usuarios que los han probado los ha valorado con una puntuación de 4,6 sobre 5.

Entre ellos, María se pregunta por qué no los compró antes: «Tamaño justo, muy fáciles de usar y de desmoldar.

Me decidí por estos polos porque venían con tapa (así no cogen sabor en el congelador) y porque la silicona es de buena calidad.

Como única pega, y por lo que valen, deberían venir más palitos de repuesto».

Al igual que María, Francisco José opina que «producto cuidado…muy buena calidad de materiales y muy bien diseñado para no ocupar excesivo espacio en el congelador».

Moldes para bebés

Y si todavía necesitas que los moldes sean aún más pequeños, Nuby te da la posibilidad de tener moldes para bebés con una capacidad de 360 mililitros.

Se trata de una bandeja que incluye 4 moldes para helados. Tiene un tamaño ideal para bebés y niños pequeños, y el agarre ergonómico es parecido a un chupete.

Es completamente seguro, estos moldes no contienen BPA, se pueden lavar fácilmente en el lavavajillas.

Para despegar el polo del molde, tan solo tienes que ponerlo unos segundos bajo el grifo de agua corriente. Fácil y rápido.