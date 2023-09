(1 votos: 5,00 de 5)

Los que tienen mascota saben que cuentan con un compañero fiel, un amor tan incondicional que terminan siendo un miembro más de la familia.

Por eso es importante cuidar de la salud, de todos los aspectos. Procurar que hagan ejercicio, que coman un pienso equilibrado… En fin, que gocen de un bienestar general.

Sin embargo, una de las cosas más difíciles de cuidar suele ser la higiene dental de nuestras mascotas. Esto en ocasiones provoca problemas mayores, y además, un mal aliento que puede ser desagradable.

Sin embargo, no siempre es fácil. Por eso, desde CompraMejor te recomendamos unos trucos fáciles para que tu mascota no acumule placa y sarro en los dientes, y por lo tanto, no tenga tan mal aliento.

5 claves para quitar el mal aliento a tu mascota

Ya tengas perros o gatos, estos productos marcarán la diferencia a la hora de cuidar la salud dental de tu mascota.

Dentífrico en Spray para Perros y Gatos

Dentífrico con fórmula innovadora y efectiva para mantener una completa higiene bucodental de perros y gatos. Una solución para uso diario de fácil aplicación en spray.

Triple acción: combate la placa bacteriana, reduce el sarro y elimina el mal aliento.

Pulverizar el producto una vez al día sobre los dientes del animal, sin cepillar ni enjuagar. Al pasar la lengua sobre los dientes, el animal favorecerá la difusión del producto. Puede utilizarse desde la primera edad.

Dedales Limpiadores para los dientes de perros y gatos

Dedales limpiadores para dientes de perros y gatos. Los dedales para dientes Artero es la forma más rápida e higiénica de mantener la dentadura de las mascotas limpias y sanas.

Apto para perros y gatos de todas las razas y edades. Están especialmente formulados para corregir el mal aliento y recudir la placa de sarro.

Cada pack contiene 50 unidades. Cada dedal es de un solo uso. Cerrar bien la tapa del envase para mantener los dedales nuevos en óptimas condiciones.

Suplemento para Mal Aliento y Sarro Perros y Gatos

Suplemento antisarro 100% natural para perros y gatos de todas las edades que mejora su salud dental: elimina el sarro, combate el mal aliento, dientes más fuertes y encías más sanas. Una correcta higiene bucal es clave para una salud de hierro.

Ahórrale el mal trago de los cepillos de dientes y pastas de dientes convencionales. Añade este suplemento antisarro en polvo a su comida favorita (pienso, húmeda, BARF…) y mejora su salud sin causarle ningún estrés.

Lo mejor para nuestra familia de cuatro patas. Sin aditivos ni conservantes. El alga Ascophyllum Nodosum combate las bacterias que causan el sarro y la placa. El perejil refresca su aliento, y las semillas de chía mantienen sus dientes sanos y fuertes.

Set completo de cuidado dental

Además de incorporar la pasta dentífrica incluye dos modelos distintos de cepillos: uno de mango rígido y otro de guante.

En concreto, el cepillo rígido incorpora tres cabezales que permite una limpieza eficaz en todos los ángulos de la dentadura.

En el caso del protector de dedo está más indicado para cachorros o perros pequeños y también para ir habituando a la mascota al gel dentífrico.

Pedigree Dentastix Snack Dental para la Higiene Oral de Perros

Snack dental para perros medianos que favorece la higiene oral y contribuye a mejorar el aliento del perro.

Está demostrado científicamente que darle un stick dental Dentastix a tu perro contribuye a la limpieza diaria de sus dientes y ayuda a mantener su aliento fresco.

Los snacks de premio para perros de Pedigree tienen bajo contenido en grasa, no llevan azúcar añadido, ni tampoco colorantes ni saborizantes artificiales.

