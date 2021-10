En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Germán T.

La mezcla del agua con materiales como la loza o el de las baldosas aconseja adoptar medidas extra para garantizar la seguridad. Una tan sencilla como útil son las alfombras de baño ya sea en su versión interior, para plato de ducha o base de bañera, como exterior para salir del agua y fijar los pies con firmeza en el suelo mientras te secas.

En esta comparativa nos vamos a ocupar de las alfombras antideslizantes para el plato o el interior de la bañera.

Alfombras de bañera: Qué ventajas tienen

Como ya hemos apuntado, la principal es evitar resbalones y, en consecuencia, accidentes que pueden tener fatales consecuencias

Gran variedad de tamaños y modelos

En función del diseño pueden suponer incluso un plus decorativo

Precio económico

Fácil limpieza

Resistente para bañera: Tatay

Este modelo reúne varias cualidades que justifican su puesto en esta comparativa.

Buena capacidad antideslizante, el factor prioritario, un material (PVC) que resiste bien a las amenazas más latentes como el moho y las bacterias y un precio económico.

Como ya hemos señalado en la introducción, en esta gama este último aspecto no supone un obstáculo ya que se trata de desembolsos bastante asequibles.

A los factores vinculados a su utilidad hay que sumar incluso un simple, aunque vistoso, diseño elaborado a través de piezas en forma de pez en color turquesa.

En este caso concreto, se trata de una alfombra orientada a bañera.

También se distribuye en dos tamaños más pequeños para bañeras de menor dimensión o platos de ducha.

Como es imperativo en estos productos el agarre previo de las ventosas a la superficie es fundamental para garantizar la seguridad.

También lo es que esa superficie sea totalmente plana.

Como objeción, más que puntual se puede decir que genérica en esta gama, el olor que desprende el plástico puede ser desagradable y tardar en quitarse del todo.

En todo caso se trata de una apreciación subjetiva.

Caucho mullido: Yolife

Una alternativa de alfombra muy contundente con una superficie en forma de piedras que sobresalen de la base y que juegan a favor de su capacidad antideslizante.

Una de sus principales bazas es que resulta muy mullida y cómoda a la vez que firme.

Por sus medidas (40×80 cm) se adapta bien a una superficie holgada para ducharse o bañarse con seguridad ya que cuenta con eficaces ventosas.

En cuanto a los materiales de fabricación, en este caso se opta por el caucho natural con látex y PVC como ingredientes añadidos.

Se distribuye hasta en cinco colores distinto para combinar con el entorno del baño y se puede lavar incluso a máquina con detergente suave y sin lejía.

Lo recomendable, en general, es que se seque bien al aire.

Especial para los peques: Ekkong

Incluimos un modelo específico para los más pequeños que, como desventaja sobre la media, resulta bastante más cara siempre dentro de unos márgenes asequibles.

Una de las razones principales radica en que se trata de una alfombra de baño mucho más trabajada en el diseño con distintos dibujos que atraigan la atención para tener un baño más tranquilo.

Otro de los motivos del mayor desembolso es que trata de una alfombra de considerable tamaño (100×40 cm) que se corresponde con un elevado número de ventosas en el reverso para darle la mayor estabilidad posible.

Estas dimensiones permiten cubrir una amplia superficie y ampliar el área de seguridad. Como ventaja añadida, su olor a plástico no es tan intenso como en otras alternativas.

Versión austera: Ansio

Una alfombra austera y básica que se corresponde con un precio muy económico.

Que no cuente con especiales cualidades no implica necesariamente que no cumpla con su función si se adapta de manera firme a la bañera o ducha.

A las correspondientes ventosas para proceder a esta fijación suma los agujeros de drenaje.

Todo ello en una alfombra de tamaño notable, con su metro de largo, que cumple bien en bañeras, y un grosor también adecuado.

Como advertencia puntual, en algunos momentos puede desplazarse mínimamente debido al peso del usuario, pero, en todo caso, no conlleva riesgo de resbalarse.

Calidad de materiales: Tatkraft

Que la calidad de los materiales se paga es un axioma irrefutable.

En este modelo lo cierto es que llega a extremos superlativos ya que se trata de una alfombra para ducha a un precio muy por encima de otros modelos no ya de ducha sino de bañera.

A cambio, gran seguridad de agarre con cerca de 150 ventosas en una superficie de 60×60 cm y una fabricación a base de caucho termoplástico altamente resistente al moho y a las bacterias.

Se trata de una goma gruesa y resistente con garantía de seguridad prácticamente plena, pero, como se advertía al principio, a un precio que resulta muy elevado en comparación con los de esta gama.

De qué material están fabricadas las alfombras de bañera

A diferencia de las alfombras de exterior, para cuando sales de la ducha o el baño, que cuentan con mucha mayor variedad de materiales, en este caso es menor.

Se debe a que sus características están sometidas al agua y a la exigencia de que se trate de un plástico antideslizante. Como ejemplos aportamos el vinilo, el caucho, el PVC o la silicona.

Para mayor sujeción el reverso de este tipo de alfombras incorpora un sistema de adherencia máxima ya sea a través de ventosas o del propio material con el que está confeccionada.

Como hemos apuntado, estos tipos de materiales plásticos se lavan con facilidad, pero hay que hacerlo con bastante frecuencia para que no cojan moho ni acumulen bacterias.

Cómo lavarla

Más que el sencillo proceso de lavado de las alfombras de interior, que se puede llevar a cabo con una gran variedad de productos de limpieza y un cepillo si se quiere hacer de modo manual, hay que poner especial cuidado en el secado.

Es decir, hay que dejar que se seque de manera total para que quede en óptimas condiciones para su uso posterior.

Es tal la importancia que algunos modelos traen de serie un par de ganchos para colgarla y dejar que se seque tendida.

Alfombras de bañera: Qué tener en cuenta

Dimensiones

Como es lógico, nada tiene que ver el tamaño necesario para una bañera con el de un plato de ducha.

Por tanto, en este aspecto se trata de adquirir el que más se acerque a las medidas de la superficie de la base.

Material

Uno de los más usados en esta gama es el vinilo.

Como ya se adelantaba, la parte que va en contacto con la loza o el material que corresponda lleva un sistema de ventosas para fijar la alfombra.

Otras de las opciones serían la silicona, el PVC, el caucho o el cloruro de polivinilo que pasa por ser la versión más versátil en el segmento de los plásticos.

Adherencia

La principal cualidad que ha de tener para el cometido que tienen estos complementos para el baño.

Antes de estrenar la alfombra hay que adherirla de manera perfecta mediante el sistema que lleven (en el caso de las bañeras algunas superan hasta las 200 ventosas).

Una vez comprobado se evitarán los peligrosos resbalones.

Diseño en las alfombras de bañera

No es el factor primordial, pero tampoco es incompatible la utilidad con la estética.

En algunos modelos pensados para los más pequeños, la variedad es mayor.

En el resto se limita al cambio en las formas y los colores, incluida de manera recurrente la transparencia del material como alternativa.

