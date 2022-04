En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(6 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Sergio F. Núñez

Se aproxima sin remedio el verano, cada vez queda menos, pero hay muchos que no pueden esperar para ver su piel bronceada. Cada vez son más quienes gustan de estar morenos todo el año y para lograr el objetivo son fundamentales los autobronceadores o vivir en una isla.

Si la segunda de las opciones no te es factible quizás sea buen momento para decantarse por uno de los mejores autobronceadores que hemos seleccionado con la intención que se vea moreno o morena los 365 días del año.

El que más ha convencido a nuestros expertos es el tratamiento corporal autobronceador efecto espuma Bali de Coco & Eve. Se trata de un autobronceador que es rico en DHA y 100% natural.

Además de broncear de un modo uniforme hidrata y nutre nuestra piel gracias a su fórmula avanzada.

¿Cómo aplicar los autobronceadores?

Para que el resultado sea uniforme, has de saber que en brazos y piernas hay que aplicarlo en sentido descendente, del hombro a las muñecas y de cadera a tobillos, deslizando una pequeña cantidad hasta los dedos de manos y pies.

Además, en zonas rugosas como talones o codos, para evitar la acumulación de producto y la hiperpigmentación, una buena idea es cubrirlas previamente con crema hidrante.

Si lo que queremos es disimular manchas, prueba a aplicar una capa de vaselina antes de echarte el autobronceador.

También es conveniente hidratar bien la piel en general previamente, algo especialmente importante si la tienes seca.

Termina lavándote bien las manos con agua y jabón para que no queden restos.

Los mejores autobronceadores

Efecto espuma: Bali espuma autobronceadora

Es el primer tratamiento corporal autobronceador que es rico en DHA y 100% natural. Además de conseguir su principal objetivo, el de broncear la piel, aporta grandes beneficios a nuestra piel gracias a su brillo e hidratación.

Previene las machas ya que su secado es extremadamente rápido y no provoca tonos anaranjados tras aplicar el tintado.

Ha sido creada con la tecnología Cellushape, que es una fórmula rica en antioxidantes, lo que ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel.

Además ha sido capaz de evitar la producción de malos olores, algo común en muchos otros bronceadores, gracias a su fragancia de mango y guayaba.

Su fórmula, vegana y natural sin testeo en animales, garantiza su excelencia.

Para la cara: Bronceador facial Tan Force

El modelo de Tan Force promete una coloración gradual y uniforme en cuestión de entre seis y doce horas gracias a su fórmula con poca espuma.

A diferencia de sus competidoras, este autobronceador promete colorear nuestra piel sin dejar manchas ya que no incorpora colorantes adicionales.

Es sencilla en su aplicación y permite hacerlo de un modo rápido y sin resecar la piel. Se seca de manera instantánea permitiéndonos vestirnos de inmediato una vez aplicado el autobronceador.

Además, su composición es de un 95% de ingredientes naturales.

Experiencia contrastada: Clarins Adiition

La experiencia de una marca contrastada como Clarins al servicio de tu bronceado. Se trata de uno de los productos más consolidados de la firma de cosméticos.

Una opción realmente interesante para quienes ansían estar morenos o morenas durante todo el año y que aprietan el acelerado, más si cabe, en este momento del curso.

Tiene una textura que ha sido generada para mezclar sin problema alguno con cualquier otra crema hidratante combinando los beneficios del autobronceado con los cuidados diarios.

Está pensada para todo tipo de pieles y es un producto no comedogénico, es decir, ha sido formulado para evitar el exceso de producción de sebo de manera que los poros de la piel no se obstruyan. Además, está dermatológicamente testado.

Fórmula ligera: ST. TROPEZ Sell Tan Bronzing

Este modelo de autobronceador de nuestra selección es una espuma súper ligera y de fácil aplicación que asegura un tono uniforme y que permanece de forma duradera en el tiempo.

Su fórmula contrastada permite además que actúe como un potente hidratante al tiempo que se adapta al tono natural de tu piel.

Debe aplicarse 24 horas después de haber exfoliado nuestra piel y no deberá ducharse entre cuatro y ocho horas después de haberlo aplicado.

Una fórmula ligera que no se pega y que asegura un tono de dorado bronceado durante un máximo de diez días tras su aplicación.

Antes de la ducha: NKD SKN AutoBronceador

El quinto autobronceador de nuestra selección, el de la marca NKD SKN, asegura un bronceado gradual, que se debe aplicar de forma personal diez minutos antes de ducharnos.

Está hecho con ingredientes 100% naturales y pensado para todo tipo de pieles.

Para su uso, debe aplicarse en todo el cuerpo y lavarse las manos inmediatamente después o utilizar algún guante de bronceado. Esperaremos diez minutos y enjuagaremos nuestro cuerpo en la ducha. Después de este proceso, transcurridas entre cuatro y ocho horas, se acabará por fijar el bronceado, que dura, aproximadamente, siete días.

Consejos previos antes de utilizar los autobronceadores

Primeramente hay que dejar claro qué es un autobronceador.

Podemos definir a los autobronceadores como cosméticos que se destinan para colorear la piel sin generación alguna de melanina. Están basados en un principio activo que se conoce como dihidroxiacetona (DHA) y que al reaccionar con las proteínas del estrato córneo, que es la capa más externa de la piel, acaba dando lugar a melanoidinas que son las que hacen parecer que estamos bronceados.

Aunque el DHA es sustancia con un bajo perfil de toxicidad a corto plazo, debe tener en cuenta que sí puede provocar reacciones alérgicas.

También llevan, en la mayoría de los casos, eritrulosa, que acelera la oxidación de los aminoácidos de la queratina.

Es importante que tenga en cuenta que este producto no nos bronceará más que por unos días. Además, entienda que no protegen frente a la radiación solar por lo que no son sustitutivos de cremas protectoras.

En otro orden de cosas, reseñar, que hace algún tiempo era imprescindible exfoliar bien la piel un día antes de aplicar el autobronceador, ahora, solo es necesario con alguno de los modelos que están en el mercado. Compruébelo en las indicaciones del producto para confirmarlo.

Debe extenderse bien y dejar que se absorba para evitar al máximo las manchas al contacto con la ropa.

Podemos entender a los autobronceadores como una alternativa saludable para quienes gusten de verse morenos o morenas durante todo el año.

Eso sí, y a pesar de las precauciones y consejos que aquí se indican, es importante que siga al pie de la letras las instrucciones que den los fabricantes de cada uno de los productos autobronceadores que reseñamos en nuestra selección.

Última actualización el 2022-04-19 at 10:03 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas