La seguridad es uno de los mayores desvelos en general y más en fechas como las veraniegas en que dejamos la casa para disfrutar de las vacaciones.

La variedad de sistemas, y de precios, es muy amplia. Nos centramos en una de las opciones más económicas como es la instalación de cámaras falsas para disuadir a los amigos de lo ajeno de sus intenciones.

Qué son las falsas cámaras de seguridad y para qué sirven

Ya hemos señalado cuál es su función de disuasión de los robos o el vandalismo ya sea en viviendas, comunidades o negocios.

En cuanto a su definición, una cámara de seguridad falsa es un dispositivo que imita de manera fidedigna a las que cumplen los cometidos de vigilancia, pero sin mecanismos internos.

Es decir, se limitan a la carcasa exterior y algún accesorio para realzar su realismo.

Qué incorporan

Como acabamos de indicar, el aspecto exterior es el fundamental en este tipo de cámaras falsas de vigilancia.

Con el fin de ‘dar el pego’ incorporan distintos componentes como pueden ser luces LED con efecto de parpadeo o lentes que se pueden mover para dotarlas de mayor realismo.

Las más avanzadas llevan incluso detectores de movimiento y otras hasta simulan el cableado para darle un plus de realismo.

Qué ventajas tienen

Destacamos las siguientes:

Es una alternativa mucho más económica (con excepciones)

Efecto disuasorio

Fácil instalación

Reproducciones muy realistas

Variedad de modelos

Como es obvio, el principal inconveniente frente a las reales es que no cuentan con recursos para vigilar y grabar posibles incidentes.

De qué material

En general se usa para su fabricación plástico resistente (ABS, normalmente, o metal en menor medida). Variará en función de si se quiere para exterior o interior.

Pack de dos: CYYSHR

Como ya hemos señalado, la opción pack es muy frecuente en este segmento de productos. Es el caso de estas dos unidades de cámaras para uso en exteriores o interiores a precio muy económico.

Se trata de cámaras en forma de bala propias de los circuitos cerrados de televisión (son conocidas como cámaras CCTV).

Este diseño resulta más visible, una notable ventaja en estos dispositivos que solo, no hay que olvidarlo, tienen carácter disuasorio.

Incorpora una luz LED intermitente para visión nocturna que parpadea cada cinco segundos. Hay que poner dos pilas que no vienen de serie.

Está fabricada en plástico sólido, en concreto se opta por el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), caracterizado por su resistencia al impacto.

Entre sus aspectos a destacar en este apartado, es impermeable, aguanta temperaturas extremas (de -10º a 50º) y está a prueba de herrumbre. Fácil instalación.

Tipo domo: Kwmobile

Pasamos a la otra gran alternativa como es la cámara falsa tipo domo. Más pequeña de tamaño y también con una luz LED intermitente de color rojo.

Se puede usar tanto en exterior como interior, funciona con dos pilas AAA no incluidas y se puede fijar tanto en pared como en techo.

Instalación fácil y segura. Lo que sí incluye de serie es un set de montaje con tacos y tornillos para fijarla a la superficie que se elija.

Fabricada en plástico resistente y muy real comparada con los modelos similares que sí cuentan con sistemas electrónicos de vigilancia.

Realista y económica: Technaxx

Una cámara muy realista a precio también económico en una gama que tiene en este aspecto una de sus principales ventajas.

Tan solo requiere atornillarla a la pared y proveerla de dos pilas (que no se incluyen) para activar la luz LED intermitente que potencia su realismo.

Como es propio de este segmento está fabricada en plástico resistente con unas medidas de 14,3 x 8,2 x 17,5 cm con un peso cercano a los 250 gramos. En síntesis, da el pego por un módico desembolso.

Con energía solar: Toroton

Un pack más amplio con cuatro unidades en color negro que simulan cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) y lo hacen con bastante fidelidad a las reales.

Con LED parpadeante y también un pequeño cable que va de la parte trasera de la cámara al soporte para reforzar el realismo del dispositivo.

Una de las características a destacar son los pequeños paneles solares que llevan en la parte superior. Además, como refuerzo incorpora dos pilas recargables no incluidas. Precio muy económico.

Excepción por precio: Elsail

Como hemos reiterado, esta es una gama económica con algunas excepciones como es el caso de esta cámara que cierra la comparativa.

A cambio, un dispositivo de una fidelidad absoluta a los reales (aunque por el precio hay modelos operativos) fabricado con materiales de gran calidad.

Esta característica permite que sea totalmente fiable su resistencia en el exterior al agua por su elevado índice de impermeabilidad. Cuenta con intermitente LED y panel de energía solar.

Qué tipos hay

Como es lógico, y dado que son réplicas de las reales, los modelos a elegir se corresponden con las auténticas. Así, podemos destacar dos principales:

CCTV: Las siglas se corresponden con Circuito Cerrado de televisión. Normalmente son cámaras con forma de bala o foco de luz y son más visibles, una ventaja en esta gama.

Las siglas se corresponden con Circuito Cerrado de televisión. Normalmente son cámaras con forma de bala o foco de luz y son más visibles, una ventaja en esta gama. Domo: Son aquellas con un diseño en forma de cúpula de vidrio que contiene una lente en su interior.

Tanto en un caso como en otro, y dado que el precio de esta gama es económico, se ofrecen en packs de más de una unidad.

¿Hay algún problema legal?

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no. Es plenamente legal colocar una cámara de seguridad falsa.

De esta instalación no se deriva ninguna obligación de protección de datos, ya que no hay tratamiento de estos al no haber captación o grabación de imágenes.

