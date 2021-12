En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Abel Tena

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro y altamente tóxico. Tanto como para producir la muerte si se respira en niveles elevados. De hecho, este gas también es conocido como el ‘asesino invisible’.

En este contexto, los detectores cobran una importancia literalmente vital ya que pueden salvar vidas. De entre los seleccionados, nuestros expertos recomiendan el Heiman EN 50291 por su óptima fiabilidad a un precio más que razonable.

En todo caso, nunca hay que olvidar que es un complemento práctico de las revisiones que hay que hacer a los aparatos susceptibles de emitir este gas y que resultan imprescindibles. Es decir, no las sustituyen.

Con estos medidores conoceremos los niveles de concentración de este gas en el aire y sabremos de este modo si hay o no riesgo para las personas. Unos efectos provocados por este gas es la reducción de la cantidad de oxígeno disponible para las células.

Las emisiones se derivan por la mala combustión de sustancias tales como el gas, la gasolina, el carbón o el queroseno. Todas ellas necesarias, por ejemplo, para suministrar calor como estufas, calderas, chimeneas con mal tiro, hornillos o calentadores de agua.

Por tanto, por un precio razonable, estos detectores proporcionan algo tan valioso como es la tranquilidad de evitar un peligro real. Más en las fechas invernales cuando el funcionamiento de fuentes de calor se multiplica.

Tener instalado este avisador cerca de los dormitorios y en cualquier otra habitación donde la gente duerma es garantía de seguridad.

¿Para qué sirve?

El detector de CO (también los hay de CO2, menos dañino) está diseñado para comprobar en cada momento cuáles son los niveles de monóxido de carbono en el aire y avisar ya sea por sonido o voz en el caso de que se sobrepasen los niveles tolerados por la salud humana.

La concentración de monóxido de carbono se mide en partes por millón (ppm). Por ejemplo, si hay 20 ppm quiere decir que hay 20 unidades de CO por cada millón de unidades de volumen de aire.

¿A partir de qué nivel es peligroso el CO?

Con carácter general, a partir de 50-70 ppm empieza a suponer molestias e incluso riesgo. Aunque el umbral puede estar algo por debajo, por ejemplo, para personas con problemas cardíacos.

Para hacerse una idea de sus consecuencias, la exposición diaria a 30 ppm equivale a fumar un paquete de cigarrillos al día.

En lugares con mala ventilación y mucha combustión de automóviles, caso de los aparcamientos subterráneos, el índice de ppm puede situarse sobre las 100.

Los peligros más extremos se detectan entre las 700 ppm y las 10.000 ppm. Así, entre 700 y 1.000 ppm con una exposición de entre 3 y 5 horas se pueden observar fuertes dolores de cabeza y vómitos.

Entre 5.000 y 10.000 ppm entre 2 y 15 minutos para que pueda provocar la muerte.

¿Cómo funciona?

En el ámbito doméstico lo hace a través de un sensor que toma datos constantes de la concentración de monóxido de carbono que hay en el ambiente.

Cuando se alcance un índice por encima de los umbrales determinados salta de manera automática una señal de alarma.

En el caso de detectores de garajes o de tipo industrial consta de una central con una serie de sensores y motores de extracción del gas tóxico.

Dónde instalar el detector de monóxido de carbono

Primero decir que su colocación es extremadamente sencilla. No requiere cables ni ningún complemento concreto.

Segundo dejar claro que no hay acuerdo sobre cuál es la mejor ubicación en cuanto a altura. De hecho, hay argumentos para todas las opciones.

Hay quienes son partidarios de colocarlo en la pared a poca distancia del suelo. El motivo es que, de exceder los límites, el aviso saltará antes de que alcance la altura de la respiración humana.

Sin embargo, otra alternativa se inclina por ubicarlo entre 1,5 y 2 metros tomando como referencia la altura de las personas (esta medida se incluye en alguna ordenanza municipal).

También hay razonamiento para elegir el techo sobre todo en garajes. Dado que los humos de los tubos de escape salen calientes y, por tanto, se acumularán directamente en el techo. Así, cuando salté la alarma habrá más margen temporal para actuar antes de llegar a la altura de la respiración.

Ya que el mayor riesgo se produce durante el descanso nocturno también es aconsejable que estén cerca de todas las habitaciones que tengan aparatos que consuman los combustibles de riesgo.

La distancia entre detector y aparatos debe estar entre 1 y 3 metros aproximadamente.

No instalarlo en espacios cerrados ni taparlo con muebles o cortinas. Tampoco muy cerca de las ventanas porque la entrada de aire puede retrasar el aviso.

La horquilla de temperaturas de la estancia que aseguran la fiabilidad es muy amplia. Va de unos 5 grados a 38. Por encima o por debajo no es conveniente. Los ambientes sucios o polvorientos no son aconsejables para su ubicación.

Qué tipos hay

Desde los básicos que disparan una alarma o avisador sonoro, ya sea en sonido o voz, hasta aquellos que cuentan con una conexión directa con los servicios de emergencia de la zona.

Estos modelos envían una señal que pone alerta a los profesionales al estilo de las alarmas contra robos.

Heiman EN 50291

Buen precio para un dispositivo que cumple muy bien sus funciones en el ámbito doméstico para que el está pensado.

Sonido de aviso alto e intenso (85 dB), una de las cualidades que se demanda de estos productos. Lo complementa con un parpadeo insistente de la pantalla. Resistente y discreto para ser colocado sin llamar mucho la atención.

La durabilidad de estos detectores suele ser más que aceptable (en torno a los 10 años). Pantalla LED que en todo momento ofrece la lectura de las ppm y botón de test incorporado.

La instalación, como es común en estas piezas, es muy fácil. Por lo que cuesta merece la pena su adquisición aunque solo se tenga una estufa que pueda ser generadora de este gas fatal para la salud de las personas.

Todas sus funciones (nivel máximo, autoprueba, comprobación de fallas o batería baja) se comprueban de manera automática a través de un microchip.

A través de los colores de la pantalla LED indica si va bien (verde), hay alarma por emisiones (rojo) o no funciona correctamente (amarillo).

Kidde 7DCOC

Su medición continua en pantalla (no iluminada) de las partículas posibilita, como en el resto de modelos de este tipo, no solo el aviso por superar los umbrales sino prevenir riesgos al ver el índice en cada momento.

Esta medición incluye niveles muy bajos que se pueden dar simplemente si hay gente fumando en la sala en el que está situado.

Incorpora un led que parpadea en verde y en rojo según funcione con corrección o no lo haga.

También lleva un lector que marca los picos más altos de emisiones que ha medido.

Resulta bastante útil también para uso vacacional o para medir emisiones en otros ámbitos como caravanas o barcos.

Como pega puntual señalar que no lleva instrucciones en español.

Honeywell XC100D

Dispositivo de gama superior de una de las marcas más apreciadas en este sector. Precio más elevado sobre la media. Sensor de alta calidad.

Botón de medición directa. Pantalla digital de buena lectura y muy completa de datos. Hace promedios de concentración del gas. Si la media a lo largo de varios minutos es alta, suena la alarma.

Una de las objeciones deriva del tiempo necesario para que el botón que incorpora haga una medición independiente en una estancia. En torno a los 20 segundos que parece demasiado tiempo.

Es un aparato robusto, resistente y de alta durabilidad (en torno a diez años).

X-Sense

Equipado con sensores fotoeléctricos y electroquímico de CO que funcionan independiente de uno a otro, le notifica instantáneamente cuando detecta humo peligroso o concentración de CO mientras también minimiza las falsas alarmas.

Proporciona la máxima protección contra dos amenazas mortales.

Además, 10 años de energía continua con una batería incorporada de iones de litio, ahorra la energía mientras es respetuosa al medio ambiente, evita tener que cambiar las baterías constantemente o preguntarse si su alarma sigue funcionando.

Hecha de material de plástico de PC retardante, esta alarma viene equipada con una excelente resistencia al calor y alta durabilidad.

Meross

Este detector de humo y monóxido de carbono contiene 1 pila CR17450 de 3V incorporada que puede durar 10 años y no se puede extraer, lo que evita manipulaciones no deseadas y garantiza que su alarma esté siempre encendida.

El sensor de humo fotoeléctrico y el sensor de CO electroquímico de Meross funcionan de forma independiente. El detector de monóxido de humo detecta los incendios de combustión rápida y lenta con un mínimo de falsas alarmas, proporcionándole la máxima protección.

Consejos de mantenimiento

Probar y limpiarlo al menos una vez al año si está ubicado en un espacio idóneo.

En el caso de haberlo colocado en un sitio con riesgo de que absorba polvo esta frecuencia de limpieza se reduce hasta los tres meses.

Es necesaria la verificación de sus baterías.

Limpiar las motas o impurezas de las ranuras que son el mecanismo para saber si hay o no una fuga de gas. Una obstrucción puede interferir en sus mediciones.

Para probar si funciona o no hay aerosoles específicos de CO con los que se puede chequear si salta o no la alarma.

¿Qué hacer si salta el avisador?

Ventilar con rapidez el entorno del detector

Dejar abiertas todas las ventanas y abandonar la casa o el espacio del que se trate

Llamar con urgencia al servicio técnico

No regresar al lugar hasta que los profesionales no den absolutas garantías de seguridad

Obviamente, en el caso de que alguien tenga ciertos síntomas avisar a los servicios de emergencia sanitaria

