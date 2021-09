En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

«Si no me tomo un café no soy persona». Es un dicho popular que hay quien sigue al pie de la letra. Aunque los expertos consideran que una dosis mayor a 400 mg. al día de café podría crear dependencia, no hay quien se resista a beber un delicioso café acompañado de una tostada o de bollería.

Preparar un café en casa, aparentemente, no tiene muchos secretos. En primer lugar, hay que elegir una buena marca -y decantarse por café molido o en grano- y un modelo de cafetera que nos permita preparar nuestra bebida favorita de forma sencilla. Sin embargo, nunca será un buen café sin la deliciosa espuma de leche que nos transportará a nuestra cafetería favorita.

A continuación, te presentamos los mejores espumadores de leche a buen precio y, sobre todo, más fáciles de usar.

Función 3 en 1: SHARDOR

El espumador eléctrico de leche cuenta con tecnología de calentamiento y espumado por inducción magnética para una espuma cremosa y fina en poco tiempo. Además, este modelo de SHARDOR destaca por su ruido mínimo, por lo que puedes espumar la leche sin molestar a tu familia y vecinos.

El sistema de control de temperatura automático Strix deja de funcionar cuando la leche ha espumado o calentado, ya que este producto es tres en uno. No solo espuma la leche, sino que también la caliente con sus tres modos disponibles.

Puedes preparar la espuma de leche para tu café favorito, cappuccino, con leche o americano, o calentar la leche para conseguir una bebida de cacao. La tapa de silicona ayuda a que no haya fugas de leche.

Para 2 tazas: Philips

Este modelo Milk Twister CA6500/63 no solo prepara una gran variedad de cafés calientes y fríos sino también otras bebidas y tés con leche. El espumador tiene una capacidad de 120 mililitros, por lo que es suficiente para 2 tazas.

La base es de 360 grados, por lo que se puede levantar para llenar la espuma de leche fácilmente, y volver a colocar el espumador de leche. Tanto el espumador como la base son aptos para el lavavajillas para una limpieza rápida.

Con su revestimiento antiadherente, para que el espumador de leche de Philips luzca como el primer día, solo tendrás que enjuagarlo con agua y pasarle un paño seco.

Diseño elegante: Morpilot

En tan solo dos minutos tendrás tu café con espuma. El espumador de leche Morpilot tiene una capacidad de 115 mililitros, para espuma, y 240 mililitros de leche caliente.

Este modelo incluye un raspador de silicona para extraer la espuma de leche de forma fácil y un cepillo para que el producto esté limpio. El diseño exterior es antideslizante y el interior antiadherente. ¡Ideal para todo tipo de estilos de cocina!

El acero inoxidable lo hace resistente a los arañazos.

El fabricante recomienda que para mantener limpio este producto, limpiar con la cantidad apropiada de detergente y secarlo después con un paño seco. No indica si es apto para lavavajillas.

Gran capacidad: SHARDOR

Es uno de los espumadores de leche con mayor capacidad: puede calentar hasta 350 mililitros de leche y agregar 150 para producir espuma. Hay dos líneas de capacidad máxima en la pared interior de este modelo.

El uso es muy sencillo: pulsa una vez el botón si quieres espumar leche y, dos veces, si quieres calentarla. ¡Nunca fue tan fácil disfrutar de un rico café como en tu bar favorito!

El mango antideslizante de este espumador lo hace más seguro de sostener. El pico afilado permite verter la espuma o leche sin derramar ni una sola gota. La tapa transparente permite comprobar como está transcurriendo el espumado de leche.

Recargable: Dallfoll

Es uno de los espumadores de leche más pequeño de la selección, fabricado en acero inoxidable de alta calidad. También destaca por ser silencioso, puedes espumar la leche sin molestar a tu familia y vecinos.

La batería de litio 18650 de 1200 mAh es respetuoso con el medio ambiente. La carga es a través de USB. Control de 3 velocidades: baja, media y alta velocidad.

Es muy fácil de limpiar, aunque el cuerpo de la máquina no es resistente al agua, por lo que no se puede sumergir. Es el más barato de la lista y, por tanto, es de menos potencia.

