En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(11 votos: 4,36 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Las luces de Navidad son uno de los objetos populares que más se han modernizado en los últimos años, pero sin dejar su esencia de lado.

La mayoría de los cambios han sido para mejorar sobre todo su resistencia y su duración.

Y realmente han conseguido acabar con la necesidad de tener que comprar luces nuevas todas las navidades.

Además, en algunos casos incluso han logrado acabar con aquello de… ya se fundió una de las 250 bombillitas y ahora tengo que tirar las otras 249.

El cambio fundamental se debe a la revolución que han experimentado las bombillas.

Antes, todas las tiras y guirnaldas de luces de Navidad llevaban bombillas incandescentes.

Ahora el mercado está empezando a ser conquistado por las bombillas LED.

Con todo lo que ello significa de duración y ahorro, aunque también supone con demasiada frecuencia una menor intensidad de luz y riqueza de color.

Y es que, ¿qué es un árbol de Navidad o un belén sin sus luces de acompañamiento?

La historia de las luces

Las luces de Navidad tienen su origen en Alemania, cuando en el siglo XVIII las familias de clase alta decidieron decorar con velas los árboles que adornaban sus casas.

El primer árbol de Navidad iluminado eléctricamente fue creación de Eward H. Johnson, un inventor asociado a Thomas Edison, que está considerado como el padre de las luces de Navidad Eléctricas.

Johnson fabricó y cableó a mano 80 bombillas del tamaño de una nuez, y de color rojo, blanco y azul para el árbol de su casa, en la Quinta Avenida de Nueva York.

Las presentó el 22 de diciembre de 1882, y la mayoría de periódicos no se hizo eco porque pensaron que era un acto publicitario.

En 1895 se presentó en sociedad el primer árbol con iluminación eléctrica de la Casa Blanca.

Las luces fueron fabricadas por General Electric, que en la actualidad continúa siendo uno de los principales fabricantes de luces de Navidad.

Y desde entonces no ha parado de crecer la tradición de la iluminación navideña. Sobre todo en los árboles de Navidad.

Pero hoy en día hay tanto dónde elegir, y a unos precios tan asequibles, que las luces de Navidad han invadido todas las dependencias de nuestra casa y hasta se asoman por las ventanas, o salen al jardín de quien lo tenga.

Por eso, lo primero que debemos tener claro a la hora de comprar las luces de Navidad es el uso que vamos a hacer de ellas.

La forma o el color son muy importantes, pero sólo depende de sus gustos y no suele tener más trascendencia que la estética.

Sin embargo, el uso indicado sí que es importante. Porque no es lo mismo, ni cuestan igual, si las vamos a poner dentro de casa que si van a estar a la intemperie. Y hay que saber lo que pagamos.

Las mejores luces

La mejor cadena

Una cadena blanca de 200 bombillas LED distribuidas en 20 metros de cable y con ocho efectos de iluminación. Que se cargan durante el día con su pequeño panel solar, para aguantar encendidas durante la noche.

Especialmente preparadas para resistir a la intemperie, con la IP65 resistente al agua, que le permite aguantar en condiciones de frío y humedad, incluso en la nieve.

El cable de cobre flexible nos permite dar a la cadena la forma que queramos, y las instrucciones dicen claramente que si se rompe una bombilla las otras seguirán funcionando. Y el adaptador de corriente tiene protección contra cortocircuitos.

Tiene 8 efectos de iluminación, incluyendo combinación en ola, secuencial, apagado y encendido lento, flash, encendido constante… para dar a su decoración toda la variedad que quiera.

El mayor problema denunciado por los usuarios es que el panel solar tiene un botón en la parte posterior que es el que enciende las luces, y no está claro cuando está encendido y cuándo está apagado.

Otras:

La mejor guirnalda

Luces de Navidad con efecto lluvia que muchos de los usuarios consideran la mejor relación calidad precio, aunque se quejan un tanto de la velocidad de la caída de gota, que quizás es un poco rápida.

Pensada para jardín, es resistente al agua IP65, y consta de 10 tubos separados uno de otro 30 cm, y con 300 bombillas LED.

La longitud total son siete metros y la intensidad de luz que dan resulta espectacular. Incluso excesiva, si alguien quisiese ponerlas dentro de casa.

Lo único que podían haber mejorado un poco es el enchufe, poniéndole un cable algo más largo y un mecanismo más robusto.

La mejor cortina

Pone que son para exterior pero no es demasiado real, y podríamos decir que son más de terraza que de jardín. Porque no es resistente al agua IP65, sino IP44, que vendría a significar que aguanta salpicaduras. Y no es lo mismo.

600 bombillas distribuidas encadenas para formar un espectacular efecto cascada en el exterior de nuestras casas.

No es muy densa en número de cables, pero son muy largos y da para que el mismo cable baje y suba otra vez, por lo que parece densa.

Luz blanca cálida, tiene la posibilidad de escoger el programa que queramos utilizar para que las bombillas parpadeen a nuestro gusto.

Los mejores proyectores

Un foco que proyecta la decoración navideña en las fachadas de nuestras casas, dotándoles de luz y movimiento, ya que los dibujos van girando.

El foco viene con un par de soportes, para clavar en el césped o apoyar en una pared. Y no es de pilas, sino que funciona conectado a la red a través de un cable bastante largo.

Viene con un mando a distancia con el que se puede controlar la velocidad, y también es posible ponerlo en modo flash.

Y no es un artículo decorativo sólo para Navidad, ya que viene con 16 diapositivas distintas para todas las fiestas, como Halloween, San Valentín, cumpleaños…

Las mejores para el árbol

Twinkly es una trenza de luces de Navidad que se puede controlar desde el móvil. Una innovación. El sistema de luces emite wifi para ligarlo a tu smartphone, te descargas la aplicación y al abrirla encuentra las luces rápidamente.

Tiene 16 millones de combinaciones de color para crear luces espectaculares y además se pueden personalizar. Puedes elegir varias formas de mover las luces, descargarte nuevas plantillas…

Para un árbol de Navidad va fenomenal una tira de veinte metros con 250 bombillas LED. Además, puedes programar el encendido y el apagado de las luces. Es compatible con Google Assistant, Amazon Alexa y Razer Chroma.

La mejor de estrellas

120 piezas de luces listas para decorar su casa. Incluso la terraza o el porche. Porque sin ser de exterior sí que pueden resistir algunas salpicaduras. Eso sí, habría que proteger bien el regulador, porque no es impermeable.

Vienen con un conmutador para que se puedan seleccionar varios efectos de luces.

Y aunque suelen llegar en perfecto estado, nada más recibirlas le tocará realizar un cuidadoso trabajo. Porque desenredarlas le va a llevar unos minutos. Y mejor que lo haga sin prisa para que los siguientes pasos sean muy sencillos.

Un aviso digno de tener en cuenta, y que dan numerosos usuarios, es que aunque en las instrucciones no lo dice, no hay que quitar las bridas que sujetan las tiras para que caigan verticales y separadas.

Las mejores bombillas

Luces de led con pilas. Ideales para decorar por la luz tenue pero cálida con la que alumbran cualquier habitación.

Consume pocas pilas y muchos usuarios preferirían que tuviese alguna estrella más.

Va a pilas (no consumen mucho) y el tono de su luz consigue crear ambiente en cualquier punto de la casa, va a pilas. Tiene 2 posiciones: fijas o intermitentes.

No se calientan y para sujetarlas basta con unas perchitas adhesivas, porque no pesan.

Las mejores luces de cadenas de interior

Es una de las cadenas más largas que hemos encontrado. Tiene nada menos que 20 metros y trae 200 bombillas. Así que permite adornar un árbol de Navidad del tirón.

Funciona con pilas y trae un mando a distancia para cambiar entre las distintas combinaciones de luz preestablecidas.

Tiene varios colores además de un temporizador de luz con el que puedes decidir la intensidad de la luz, subiendo y bajando el brillo.

Las mejores luces de interior de Cortina

Este modelo lleva un gancho transparente que se puede colgar directamente de las cortinas, por los que hacen falta tornillos, y la instalación es de lo más sencilla.

Está realizada con un cable de cobre impermeable que soporta la lluvia, y se manejan con un mando a distancia que funciona incluso a más de 20 metros.

Además tiene la ventaja de que se pueden conectar varias más y cada una mide unos tres metros.

El problema principal, como en la mayoría de estos modelos, es que hay que armarse de paciencia para desenrollar todas las hileras de luces. Y como consejo… cuando toque guardarlas mejor enrollarlas en algún tipo de soporte

A tener en cuenta

Tipos

Existen dos tipos de luces: Incandescentes, que son las de toda la vida, y las de bombillas LED.

Si lo que nos importa es el ambiente que crean las luces, y la intensidad y el color que emiten… la elección más segura son las incandescentes.

Pero tienen una vida limitada a poco más de 2.000 horas… Y eso sin contar lo frágil y fácilmente rompible que es un filamento incandescente.

De todas maneras, para un alumbrado interior tienen un brillo más cálido y atractivo, y por regla general cuestan menos de la mitad.

Las luces LED son más duraderas, más seguras y permiten conectar una cantidad mucho mayor de hilos sin ningún riesgo de que salten los plomos.

Además, consumen mucho menos que las incandescentes. Y aunque cuesten mucho más, lo normal es que la relación calidad-precio merezca la pena.

Los expertos aseguran que unas buenas luces de Navidad LED podrían durar unos ¡10 años! Nada que ver con lo que estamos acostumbrados.

Pero es muy importante que las veamos encendidas antes de comprarlas.

Porque la posibilidad de que el color nos defraude es un riesgo real, que no existía con las de toda la vida.

Las luces LED tienen una variedad tremenda en los tonos de color, y realmente van desde lo fantástico hasta lo terrible.

La mayoría de las luces LED, aunque no todas, tienen una función por la que si una sola luz se suelta, se rompe o se funde, el resto de la cadena puede permanecer encendida.

Y además las bombillas son reemplazables con muchas más posibilidades de éxito que en las incandescentes.

De todas maneras, en una bombilla LED el diodo emisor de luz está encerrado en un bloque de plástico, por lo que a diferencia de un delicado filamento incandescente, sacar una bombilla fuera de servicio tendrá menos riesgo pero será más complejo.

Seguridad

Otra de las grandes ventajas de las luces de Navidad con bombillas LED es que no se calientan cuando están encendidas durante horas y horas, por lo que el riesgo de incendio es prácticamente cero.

Incluso si las dejamos toda la noche encendidas en un árbol natural que ya tiene las ramas secas.

Las incandescentes tampoco tienen apenas peligro de incendio, pero se calientan de verdad y sí que le pueden dar un susto al dedo de un niño después de horas encendidas.

Mención aparte merece el consumo de energía. En los dos casos es muy, muy pequeño.

Pero en las LED podríamos acabar las navidades sin que nos haya costado ni un euro tenerlas encendidas un buen rato todos los días.

Otro tema importante cuando llegan los días de poner y de quitar las luces es lo referente a su cable.

Sobre todo a la capacidad de que se enrede en una especie de nudo infinito, al estilo de los cables de teléfono fijo.

Si el cable es capaz de mantenerse con un cierto orden, la hilera de luces que lo componga tiene muchas más posibilidades de funcionar. Y en las LED los cables suelen ser mejores.

Curiosidades

Finalmente, y tal y como explicaba una gran tienda americana, es bueno saber que las luces LED de Navidad parpadean varias veces por segundo, como si se tratase de un fluorescente.

Las buenas parpadean 120 veces y el ojo humano ni lo nota. Pero las malas pueden parpadear 60 veces y acabar resultando molestas a la vista.

Por cierto, si lo que busca son luces de exterior, hay un estilo específico de LED que tiene más garantías que el resto: Las bombillas cónicas de gran angular de 5 milímetros.

Son pequeñas y aunque no tienen la típica forma de vela, brillan más que el resto. Desde luego, en Estados Unidos son el modelo de exterior que más se vende.

¡Ah! Y las mini luces siguen siendo las más vendidas, por mucho que cada año aparezcan nuevos modelos de bombillas más grandes.

Un total de 200 LED dispersos en un cable de cobre de 66 pies / 20 metros que emite la cálida luz blanca, puede crear un ambiente cálido, alegre y festivo para deleitar a la Navidad, las vacaciones y las bodas.

Última actualización el 2021-12-03 at 10:02 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas