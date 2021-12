En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La Covid-19 ya llega a los 5.422.168 infectados confirmados en España y 88.667 muertos, según los últimos datos oficiales hechos públicos por el Ministerio de Sanidad.

Nuestro país suyo ayer jueves, 16 de diciembre, 28.900 nuevos positivos y registró 48 fallecidos en las últimas 24 horas. No se contabilizaban estos datos desde el pasado 28 de julio, cuando aún gran parte de la ciudadanía no estaba inmunizada.

Mientras la variante Ómicron se expande a toda velocidad por todo el territorio, y con la Navidad a la vuelta de la esquina, hay que estar preparado para celebrar unas fiestas seguras. Para ello, las mascarillas siguen siendo nuestro mejor aliado junto al lavado frecuente de manos, la distancia social, la ventilación y limitar las relaciones sociales con no convivientes.

Hay que tener muy en cuenta que las mascarillas más efectivas para protegernos ante las nuevas cepas del coronavirus son las FFP2 y FFP3.

Tipos de máscarillas

Las mascarillas sencillas y sueltas, a veces llamadas mascarillas quirúrgicas

Las mascarillas con protección KN95 (FFP2 o FFP3) más ajustadas que filtran el 95 por ciento de las partículas en el aire

Y las mascarillas reutilizables o lavables, en las que se pueden añadir filtros.

Esto es lo que necesitas saber

Las mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, tienen un ajuste flojo, lo que significa que las gotitas de líquido, como las que una persona expulsa cuando tose, y por las que se cree que se transmite el coronavirus, pueden filtrarse por los lados de la mascarilla.

Las mascarillas con protección KN95 son más cómodas, pero pueden ser difíciles de ajustar correctamente. De hecho, los trabajadores de la salud deben realizar una prueba anual para demostrar que pueden ajustar correctamente el dispositivo y crear un sello completo contra las fugas en los lados. Las máscaras faciales pueden ser incómodas, por lo que es posible que tenga que ajustarlas con frecuencia.

Puedes quitártela para comer o beber y volver a ponértela después inmediatamente.

Esto frustra el propósito, según dicen los expertos médicos, ya que la gente se contamina casi más al tocar la máscara y quitársela de la cara. Por lo que no es recomendable quitarse y ponerse la mascarilla todo el tiempo, si la vas a llevar para trabajar no te la quites a no ser que sea totalmente necesario.

En cuanto a las máscaras de tela lavables que podemos ver a la venta, algunas evidencias científicas sugieren que las máscaras reutilizables no son la mejor opción.

Un estudio en The BMJ en 2015 encontró que los trabajadores de la salud que usaban máscaras de tela tenían más probabilidades de infectarse con enfermedades respiratorias que aquellos que usaban máscaras quirúrgicas desechables, incluso cuando los trabajadores las lavaban al final de cada uno de sus turnos.

A tener en cuenta

Tanto las mascarillas quirúrgicas como las FFP2 están pensadas para ser utilizados una sola vez y luego se tiran a la basura. Los médicos, enfermeras, personal sanitario en general, utilizan una nueva mascarilla para cada paciente, en parte porque las mascarillas pueden contaminarse con gérmenes durante su uso.

Puedes estar tentado a reutilizarlas, posiblemente propagando el virus a otras superficies o artículos. Para prevenir esta posibilidad, haz como los trabajadores de la salud que se limpian y desinfectan las manos cada vez que se quitan o ponen una mascarilla.

En general el potencial de contaminación de las máscaras de tela es una preocupación real, especialmente si no se limpian adecuadamente.

¿Cómo saber si las mascarillas están homologadas? Reglamento. La mascarilla FFP2 y FFP3 están regidas por el Reglamento de la UE 2016/425 y por la norma EN149:2001+A1:2009 .

La mascarilla tiene que tener reflejado de manera evidente el modelo de la mascarilla , especialmente su carácter reutilizable o no reutilizable con las letras R o NR.

, especialmente su carácter reutilizable o no reutilizable con las letras R o NR. La empresa fabricadora de la misma debe estar visible, ya sea en la propia mascarilla o en la caja.

de la misma debe estar visible, ya sea en la propia mascarilla o en la caja. Tiene que indiciar los cuatro números del organismo supervisor: 2163, 2834, 0161 (AITEX), o 0099 (AENOR).

A continuación, seleccionamos las mejores mascarillas FFP2 y FFP3 homologadas por la Unión Europea:

