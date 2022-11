En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Son tantos miles de productos los que estos días tienen mejores ofertas de Black Friday en Amazon, que a veces perdemos la perspectiva y no nos damos cuenta de las enormes oportunidades que podemos encontrar.

Y encima este año han comenzado con fuerza mucho antes de lo que estaba previsto.

Ya hay artículos que se han agotado en esta semana, u ofertas que han desaparecido.

Pero seguimos teniendo unas ocasiones dignas de monitorizar e incluso tomar decisiones, porque nadie sabe si en algún momento mejorarán los descuentos.

Por eso hemos hecho este artículo de ocasiones con grandes descuentos y que permiten ahorros muy importantes.

Cámaras de fotos, auriculares, robots aspirador, cafetera superautomática… ¡con grandes descuentos! A continuación te presentamos las mejores ofertas Black Friday 2022.

Mantenimiento del calor: Cosori, con 27% de descuento

Sí, es cierto que la inversión inicial de esta freidora es muy superior al precio de una freidora convencional, pero merecerá la pena. Y más con este descuento de, ni más ni menos, el 27% de su precio total.

Tiene una capacidad de 5,5 litros, lo que la hace perfecta para familias de hasta seis miembros.

Sus once programas distintos incluyen la posibilidad de programar la cocción hasta cuatro horas antes y la capacidad de mantener caliente nuestra comida una vez cocinada.

Y en cuanto a sus características más técnicas, su potencia es de 1700W y dispone de una pantalla LED táctil para controlar todo el proceso.

Además, es sensacional para principiantes ya que, gracias a a la app, se puede elegir entre más de 100 recetas para cocinar. Y una vez se acaba, se pueden introducir los elementos extraíbles de la freidora en el lavavajillas.

¡Más sencillo imposible!

Echo Dot (4.ª generación) + bombilla inteligente Philips Hue ¡a un precio increíble!

El Echo Dot es un altavoz inteligente que se controla con la voz y que usa el Alexa Voice Service.

Gracias a su diseño, es ideal para cualquier habitación.

Simplemente pídele música, las noticias o cualquier información, con Echo todo está a tu alcance.

También puedes llamar a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype, así como controlar dispositivos de Hogar digital con la voz.

De este modo, podrás encender la luz de la habitación antes de salir de la cama, subir la temperatura del termostato o atenuar las luces: todo ello sin mover un dedo.

Auriculares inalámbricos Noise Cancelling de Sony: calidad al mejor precio de su historia

Casi 3 años de historia y probablemente nunca han estado tan baratos estos auriculares de Sony con la tecnología de cancelación de ruido líder en el sector.

Son muy ligeros y cómodos, hasta el punto de que se pueden llevar durante horas sin que molesten.

La clave está en una diadema acolchada que se puede ajustar, con unas orejeras de piel sintética muy suaves y cómodas.

El diseño es muy sobrio y la calidad está a la altura de auriculares mucho más caros. Con conexión multipunto, ya que se pueden emparejar con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, y 30 horas de batería.

The Last of Us Parte II para Play Station 4, a un precio que parece de broma (9,99)

«The Last of Us 2» no es perfecto, pero probablemente es lo más parecido a la perfección que se haya visto en un videojuego.

Basta jugar unas horas para darse cuenta de que este juego sitúa el listón tan alto que impresiona por su extrema atención al detalle, la jugabilidad, la implicación emocional de su trama y su presentación,

Y aunque todo el mundo habla de la historia (que es muy buena), lo que realmente atrapa es su jugabilidad y las mecánicas a las que se enfrenta el jugador.

Ahorra 86 euros en la plancha de pelo profesional ghd gold

La styler ghd Gold es la plancha de pelo profesional más icónica de ghd. Consigue un cabello brillante y visiblemente más sano sea cual sea tu estilo.

La ghd Gold cuenta con la avanzada tecnología de calor dual-zone para proporcionar resultados profesionales en casa.

Consiste en dos sensores de nueva generación, uno por placa, que mantienen una temperatura óptima de peinado a 185ºC de raíces a puntas.

Esta styler ghd es idónea para lograr una gran versatilidad de peinados en todo tipo de cabello, desde lisos pulidos hasta ondas y rizos.

Si buscas una melena llena de brillo y suavidad y resultados que duran del día a la noche, esta styler profesional es la elección perfecta para tí.

Esta plancha para el pelo incorpora además otras funcionalidades que la hacen perfecta para el peinado diario: alcanza su temperatura óptima en tan solo 25 segundos y se apaga automáticamente tras 30 minutos de inactividad.

Dodot 192 Pañales Sensitive Talla 4 ¡rebajadísimos!

La capa absorbente de Dodot Sensitive, está hecha con materiales suaves como una pluma, por eso proporciona a tu bebé una increíble sensación de suavidad.

Incorpora tiras laterales más resistentes que antes, para un mejor ajuste que se adapta a cualquier movimiento de tu bebé y ayuda a prevenir fugas.

Además, su sistema único de absorción, ofrece la máxima absorción de caquita líquida y pipí de Dodot, cuidando con total delicadeza la piel de tu bebé.

Cámara WiFi Exterior Full HD D-Link con un 87% de descuento ¡por menos de 20 euros!

Llegó a Amazon allá por el 2019 a un precio cercano a los 200 euros y hace menos de dos meses costaba más de 60 euros. Pero este Black Friday su precio ha caído hasta los 18,99. Y por menos de 20 euros es lo que podríamos llamar una ocasión histórica.

Se trata de una cámara wifi con detección de movimiento y de sonido. Envia alertas al móvil y es para exterior, con certificación ip65, que significa que soporta humedad, lluvia suave y polvo.

Graba imágenes de video en full hd 1920 x 1080p, con un ángulo de visión de 135, infrarrojos, sonido bidireccional, micrófono y altavoz en la propia cámara.

Es compatible con alexa y google home.

Dodot 864 Toallitas Aqua Pure por menos de 35 euros

Las toallitas Aqua Pure Dodot están elaboradas con un 99% de agua para una limpieza delicada de la piel de tu bebé.

El 1% restante incluye ingredientes delicados con la piel que ayudan a recuperar el pH natural de la piel y previenen de irritaciones.

Además, contiene algodón orgánico para que el contacto con la piel del bebé sea muy suave.

Estas toallitas son apropiadas para la piel desde el primer día y han sido testadas dermatológicamente. No contienen perfume, alcohol, fenoxietanol y parabenos.

Pistola de Masaje Muscular Renpho, ¡al 47% de descuento!

Un dispositivo de categoría a un precio bastante rebajado para la gama que, sin duda, merecerá la pena pagar si se va a hacer un uso regular de la pistola.

Amplio juego de cabezales (un total de seis) y más todavía de velocidades con un total de 30.

Permite combinar todo tipo de intensidades que oscilan desde las 1.800 percusiones por minuto (la más baja) y las 4.800.

Muy cómoda de usar, aunque no es de las más ligeras (en torno al kilo de peso), pero se agarra muy bien a la hora de realizar los movimientos de masaje.

La enorme variedad de intensidades posibilita un trato más específico en función de la zona que se trate y del nivel de dolor o molestias que se tengan.

Así, si el dolor es intenso, la velocidad más baja permitirá ser eficaz sin dañar en la aplicación del dispositivo.

Destaca también por la calidad de construcción y sus acabados. Su gran autonomía, gracias a su batería de litio, le facilita en torno a ocho horas de uso.

Gran capacidad: Innsky IS-AF002, con 25% de descuento

Este modelo no es solo una freidora de aire caliente, sino también una parrilla, un deshidratador de frutas y un horno para pizzas.

Tiene un amplio rango de temperatura de 80 a 200 grados.

La freidora de aire caliente viene con 6 accesorios adicionales: 2 bandejas para deshidratación y cocción, 6 brochetas para asados, 1 canasta para tambor para patatas fritas, 1 asador para pollo, 1 bandeja de goteo y 1 tenedor para asar.

Tiene una gran capacidad de 10 litros. Su diseño es único, hecho en acero inoxidable que se adapta a cualquier cocina.

La limpieza también es muy fácil, e incluso la puerta se puede extraer para lavar en el lavavajillas.

Vibrador Satisfyer Pro 2 rebajadísimo

Este dispositivo se caracteriza porque estimula el clítoris sin contacto, mediante ondas expansivas y pulsaciones.

Posee un Modo Susurro ultrasilencioso, y 11 programas de ondas de presión para adaptarse a todos los gustos y necesidades.

Otro dato importante es que tiene protección contra el agua IPX7, así que se puede usar en la bañera. Pero hay que tener cuidado: se puede mojar, pero no sumergir en el agua.

Está fabricado con silicona para un contacto suave y aséptico con el cuerpo.

Por último, cuenta con una batería recargable que funciona con cualquier cargador USB. El cable contacta de forma magnética con el dispositivo, lo que evita usar un conector que impediría la impermeabilidad.

Echo Dot (3.ª generación), el más pequeño de los altavoces de Alexa, ¡por menos de 18 euros!

Es el más pequeño y popular de los altavoces inteligentes de Alexa. Un dispositivo que cabe en cualquier parte, está bien diseñado y tiene unas prestaciones increíbles para algo tan pequeño.

Se controla con la voz y usa el Alexa Voice Service para poner música, reproduciendo en streaming canciones en Amazon Music, Spotify y otros servicios.

Tiene, por supuesto, todas las ventajas de Alexa, como responder a preguntas, contar las noticias, consultar la previsión del tiempo, configurar alarmas, controlar dispositivos de Hogar digital compatibles…

Importante: está diseñado para proteger con privacidad y fabricado con varias capas de controles, como un botón que desconecta por completo los micrófonos, electrónicamente.

Sony WH-CH510 – Auriculares inalámbricos bluetooth de diadema ¡con un 42% de descuento!

Escucha tus canciones favoritas con un sonido impecable y sin cables, directamente desde tu móvil, tablet o cualquier otro dispositivo compatible con los auriculares inalámbricos Sony WH-CH510.

Tienen una autonomía aproximada de 35 horas en reproducción y, gracias a su carga mediante USB-C, con solo 10 minutos podrás volver a usarlos durante 90 minutos.

El Sony WH-C510 incluye una serie de botones para subir/bajar el volumen, cambiar de canción y detener o reanudar la reproducción.

Además, podrás conectarte al asistente de voz de tu smartphone para obtener direcciones, reproducir música o comunicarte con tus contactos.

Gracias al ligero diseño y los cascos giratorios, podrás guardar fácilmente los auriculares en la mochila cuando te desplaces.

P hilips OneBlade recortador de barba, ¡con un 27% de descuento!

Philips OneBlade es un producto que recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo.

La tecnología de OneBlade integra una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo) con un sistema de protección dual, proporcionando un afeitado confortable.

OneBlade no apura demasiado para proteger tu piel incluso en las zonas más sensibles. ¡Corta el pelo, no la piel!

Amazon Basics – Cama para mascotas ¡con un 48% de descuento!

Gracias a su suave acolchado, la cama para mascotas de AmazonBasics se convertirá rápidamente en el lugar favorito para dormir de tu perro o gato.

Con un diseño acolchado con un elegante diseño en espiral, este cojín está relleno de poliéster sintético que continuará manteniendo su forma con el tiempo.

La cama para mascotas incluye una base Oxford antideslizante que ayuda a mantenerla en su sitio sobre superficies lisas.

Maleta de cabina Kipling CURIOSITY por 100€ menos

La maleta de mano de Kipling es una pieza perfecta para tus viajes en avión o tus escapadas de fin de semana, ya que tiene muy buena capacidad para su tamaño (.

Su diseño minimalista la convierte en una alternativa muy versátil y atemporal, que podrás seguir utilizando durante muchos años sin cansarte.

Su cierre con cremallera incorpora un candado TSA para mayor seguridad, e incluye dos asas de transporte y una barra telescópica regulable.

Esto, unido a sus ruedas dobles multidirección hacen que sea muy cómoda de llevar, incluso llena de ropa.

Alexa: Proscenic, con 19% de descuento

La freidora de aire Proscenic se puede controlar a través de la aplicación para dispositivos móviles, así como programar la cocción, ajustar y controlar el cocina y personalizar las recetas.

La aplicación, además, ofrece recetas para que puedas cocinar platos.

Este modelo también puede ser controlado por Alexa y Google Assistant.

La freidora tiene una capacidad de 5,5 litros, lo que permite cocinar para 5-8 personas.

La función del precalentamiento permite una cocción uniforme.

La cesta de la freidora está fabricada en aluminio, es antiadherente y fácil de limpiar, también en el lavavajillas.

Las dimensiones de este producto son de 41 x 36 x 37 centímetros.

Tractive – Localizador GPS ¡con una rebaja increíble!

Este localizador para perros de Tractive es un producto que cuenta con tecnología GPS y que cuenta con tarjeta SIM integrada para mandar información esté donde esté. Es uno de los más populares en Amazon.

Cuenta con una aplicación que te indica en todo momento donde se encuentra tu amigo peludo y un historial de ubicaciones. También se pueden crear zonas limitadas, si el perro sale o entra en ellas te enviará un aviso.

Funciona en más de 150 países y necesita un plan de suscripción en formatos de plan mensual, anual, 2 o 5 años. Su batería dura hasta 7 días.

Pepe Jeans Leslie Bolsa de Viaje, con un 25% de descuento

Llévate la alegría de las flores en esta bolsa de viaje de Pepe Jeans Leslie.

Llena de cosas tanto el compartimento principal como sus bolsillo frontal con cremallera y te sorprenderá lo bien ordenado que puedes llevar toda tu ropa.

Además, podrás llevarla cómodamente colgada en tu hombro gracias a la bandolera que incluye.

Auriculares Vieta Pro VHP-TW20WH con un 65% de descuento

Los True Wireless son los auriculares de moda de esta temporada y Vieta Pro ha desarrollado los que estabas buscando.

Los auriculares Unseen disponen de la tecnología Bluetooth 5.0 para que tengan la capacidad de emparejarse automáticamente y no pierdan nunca la conexión entre ellos.

Además, tienen muy buena calidad de sonido y resistencia IPX7, para que el agua no sea un inconveniente y puedas aprovecharlos al máximo.

Cada auricular tiene un botón de control que te permitirá cambiar de canción o volumen. E incorpora un micrófono para que atiendas tus llamadas o para que interactúes con el asistente virtual de tu teléfono.

Su sistema de agarre no permitirá que se caigan. Además, dispone de tres tamaños diferentes de almohadillas para que puedas escoger la que mejor se acomoda a tu oreja.

La caja hace de batería portátil y cargará los auriculares hasta tres veces, por lo que podrás disfrutar de hasta 18 horas de autonomía.

Ahorra 700€ en el portátil ASUS TUF Dash F15 FX517ZM

Si estás buscando un portátil gaming capaz de hacer funcionar la mayoría de juegos a un precio contenido, este Asus TUF Gaming puede cumplir con tus expectativas de especificaciones/precio. Uno de sus puntos fuertes es su pantalla, con una tasa de refresco de 144Hz, para que no pierdas detalle. Un procesador que Intel Core i-5 de 11ª generación, 16GB RAM y una gráfica Nvidia RTX3050 con 4GB dedicados capaz de mover los juegos a 1080p con 106FPS de media.

Ahorra casi 500 euros en el ordenador portátil Lenovo 5 gen 6

Con un 29% de descuento, es una de las mejores ofertas de las primeras horas del Black Friday 2022. Ahorra 480 euros en el último modelo de Lenovo. Tiene una pantalla de 15.6 pulgadas FullHD 1920×1080 píxeles y un procesador AMD Ryzen 7 5800H.

25% de descuento en el martillo perforador de Bosch Professional

El GBH 2-26 F Professional con portabrocas intercambiable es el martillo perforador multiusos eléctrico de la gama SDS plus de Bosch, ideal para el día a día.

Su potente motor alcanza una energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado.

Fiable y robusto por sus componentes de alta calidad, que garantizan una larga vida útil.

El modo de cincelado opcional y el portabrocas intercambiable permiten utilizarlo en múltiples aplicaciones.

El GBH 2-26 F Professional incluye modo inverso, control de giro, velocidad variable y Vario-Lock.

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Caja de Acero Inoxidable en Plata – Correa Deportiva Blanca ¡con un 34% de descuento!

Un 23% de descuento en un smartwatch de Apple último modelo, de la serie 6, es algo que muy pocas veces se ha podido disfrutar.

Cada usuario es capaz de amoldar el dispositivo a sus necesidades gracias a las altísimas prestaciones con las que cuenta, aunque es necesario un iPhone para disfrutar al máximo de sus posibilidades.

Lo más novedoso es su sistema de salud, y más con la pandemia en la que estamos inmersos.

Mide la salud cardiaca, incluye medición de la saturación de oxígeno en tiempo real y además nos permite realizarnos electrocardiogramas desde la muñeca gracias a su App ECG.

Y todo sin perder la medición y el control del sueño, que siguen siendo una de las funcionalidades incluidas.

Ahorra 200 euros en el Apple MacBook Air (2020)

El MacBook Air (2020) apuesta por la ligereza y la autonomía.

De hecho las cifras aportadas por el fabricante son de hasta 12 horas de autonomía y 1,29 kg de peso.

Asimismo también sigue la estela diseño minimalista de los Air con chasis de aluminio.

Eso sí, cuenta con teclado Magic Keyboard para sustituir el anterior teclado de mariposa de 2019.

Cuenta con procesador Intel Core i3 de décima generación a 1,1 GHz con 8 GB de memoria RAM y SSD de 256GB y una pantalla con panel Retina con True Tone de 13,3″.

Un conjunto apto para uso general, ofimática, navegar por internet o consumo multimedia.

A mitad de precio la limpiadora de alta presión Bosch AdvancedAquatak

Con la gama de limpiadoras de alta presión Aquatak, la limpieza requiere el mínimo esfuerzo y da la máxima satisfacción.

Un modelo de alta precisión para cualquier tipo de limpieza. Diseño robusto con potencia añadida para las tareas más ambiciosas y un mayor desafío contra la suciedad.

Más potencia y diferentes boquillas para una limpieza flexible y rápida.

Gracias a una gama de accesorios versátiles, esta limpiadora de alta presión es una solución completa para cualquier reto de limpieza de exteriores.

¡Alto rendimiento para tareas de limpieza difíciles!

Smartwatch de fitness Amazfit GTS, calidad a menor precio, hoy además con un 20% de descuento

Si estamos empeñados en aprovechar este Blck Friday para hacernos con un smartwatch pero como a la gran mayoría de las personas, no nos sobran los euros, la marca Amazfit es una fantástica opción. Y con un diseño elegante.

De sus diferentes modelos hemos optado por traer a esta selección el GTS, que tiene un 44% de descuento, aunque el Amazfit Bip U por sólo 37,43 euros es otra magnífica opción si queremos hacer menos gasto.

Pero centrándonos en el GTS podemos destacar que permite un seguimiento inteligente de 12 tipos diferentes de actividades deportivas y físicas, como correr, andar, ciclismo, máquinas elípticas de entrenamiento, natación, alpinismo, esquí.

En cuanto a la batería, este modelo incorpora el innovador sensor BioTracker PPG desarrollado por Huami Technology, que reduce el consumo de energía, lo que nos permitirá su uso durante un par de semanas sin necesidad de recarga.

Es resistente al agua y controla nuestro corazón (con cinturón), hasta el punto de enviar notificaciones cuando la frecuencia cardíaca exceda el límite recomendado.

Sierra eléctrica Bosch PSA 700 E por menos de 100 euros

Esta sierra eléctrica permite cortar materiales gruesos y finos: madera, metal o bimetal flexible. Su moderno diseño, óptima relación peso/tamaño, empuñadura antivibraciones Softgrip ergonómica y disposición óptima del interruptor, hacen de esta herramienta uno de los mejores modelos del mercado. Y ahora con un 34% de descuento. Tiene un potente motor de 710 W.

