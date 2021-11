Los mejores proyectores económicos para casa

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Los proyectores son una forma de disfrutar del buen cine es en la tranquilidad del hogar, con un bol de palomitas y sin compañía ruidosa a nuestro alrededor.

Claro que construir un cine en casa, no un lujo que muchos podamos conseguir, pero una buena alternativa son los proyectores pensados para el hogar, que transportarán parte de ese cine a nuestra casa.

Los proyectores pueden llegar a ser muy costosos, incluso hay modelos que rondan los 20.000 euros; por eso los expertos han realizado una selección de los proyectores económicos para el hogar y nos recomiendan el para un fin de semana de lluvia o terraza y palomitas.

¿Por qué un proyector?

Los proyectores son utilizados para tener el cine en casa o con fines corporativos (presentaciones de trabajo, exposiciones, clases magistrales…).

En el hogar, el uso del proyector está destinado al divertimento; para los cinéfilos, es ideal porque les brinda la espectacularidad del cine; si nos gustan los deportes, será como estar en el campo de juego.

Como la tecnología avanza a pasos agigantados, el mercado nos ofrece diferentes tipos de proyectores, desde el más sofisticado de precio desorbitado hasta el más pequeñito que cabe en la palma de la mano.

Para elegir un buen proyector económico para casa hay que tener en cuenta varios aspectos como la tecnología de imagen que tienen, el contraste, la resolución, la luminosidad, etc.

Un proyector económico debe tener una relación calidad-precio buena, con lo cual es difícil encontrar resoluciones altas (tecnologías caras) a bajo costo, pero sí de una calidad más que aceptable para disfrutar de una imagen buena proyectada.

Si pretendemos usar el proyector a modo cine en casa, hay aspectos como el contraste o la luminosidad que no son tan importantes, pero si pretendemos utilizarlo para ver deportes, otros aspectos como la definición de la imagen hay que tenerlo en cuenta para no encontrarnos con molestas imágenes pixeladas.

Otros extras que pueden incorporar los proyectores son TDT incorporado, WIFI, bluetooth, 3D… son llamativos pero no tan importantes para una buena elección, aunque depende más del uso que se le quiera dar para buscar dispositivos con este tipo de tecnología incorporada.

Recomendaciones

Los aspectos técnicos que debemos tener en cuenta, para hacer una buena elección de un proyector de uso doméstico y que sea económico, son los siguientes:

Relación de aspecto : Hoy en día casi todas las películas y series se graban en formato 16:9 (apaisado), aunque también podemos toparnos con el formato más antiguo 4:3 (cuadrado). Es recomendable que el proyector utilice formato 16:9 puesto que es el más usado. Tanto si pretendemos llevar el formato 4:3 a 16:9, o ver en un formato de 4:3 algo de 16:9; lo que obtendremos es la pérdida de calidad de la imagen al no corresponderse con el formato original de grabación, es decir demasiado “estirada” o “cortada”.

: Hoy en día casi todas las películas y series se graban en formato 16:9 (apaisado), aunque también podemos toparnos con el formato más antiguo 4:3 (cuadrado). Es recomendable que el proyector utilice formato 16:9 puesto que es el más usado. Tanto si pretendemos llevar el formato 4:3 a 16:9, o ver en un formato de 4:3 algo de 16:9; lo que obtendremos es la pérdida de calidad de la imagen al no corresponderse con el formato original de grabación, es decir demasiado “estirada” o “cortada”. Resolución de imagen : La resolución realista 4K (4.096 x 2.160 píxeles o puntos de imagen) implica proyectores de alta tecnología, que suelen ser muy caros. Las resoluciones HD Ready (1.280 x 720) y Full HD (1.920 x 1.080) nos aportan calidades de imagen suficientemente buenas como para disfrutar de una buena proyección en casa a un precio económico.

: La resolución realista 4K (4.096 x 2.160 píxeles o puntos de imagen) implica proyectores de alta tecnología, que suelen ser muy caros. Las resoluciones HD Ready (1.280 x 720) y Full HD (1.920 x 1.080) nos aportan calidades de imagen suficientemente buenas como para disfrutar de una buena proyección en casa a un precio económico. Contraste (también llamado contraste nativo) : Es la diferencia entre el punto más claro (blanco) y el punto más oscuro (negro). Un contraste de 1.000:1 significa que el punto más claro es 1.000 veces más claro que el punto más oscuro. Cuánto mayor contraste, mejor calidad de imagen y más nitidez: Lo ideal es que el proyector contemple un contraste no menor a 2.000:1.

: Es la diferencia entre el punto más claro (blanco) y el punto más oscuro (negro). Un contraste de 1.000:1 significa que el punto más claro es 1.000 veces más claro que el punto más oscuro. Cuánto mayor contraste, mejor calidad de imagen y más nitidez: Lo ideal es que el proyector contemple un contraste no menor a 2.000:1. Contraste dinámico : Similar al contraste nativo, pero aquí la diferencia entre puntos claros y oscuros se da en los colores. Este valor cuanto más alto, mejor; aunque para conseguir una buena imagen, es mucho más importante el contraste nativo que éste.

: Similar al contraste nativo, pero aquí la diferencia entre puntos claros y oscuros se da en los colores. Este valor cuanto más alto, mejor; aunque para conseguir una buena imagen, es mucho más importante el contraste nativo que éste. Luminosidad ANSI : Se mide en lúmenes ANSI (estándar norteamericano de medida) y es la intensidad lumínica con la que se proyecta una imagen. En las proyecciones caseras no es muy importante puesto que se suelen realizar en habitaciones oscuras, pero muy importante si se proyecta en zonas iluminadas o con luz solar. Un proyector para casa ha de estar por encima de los 1.500 lúmenes.

: Se mide en lúmenes ANSI (estándar norteamericano de medida) y es la intensidad lumínica con la que se proyecta una imagen. En las proyecciones caseras no es muy importante puesto que se suelen realizar en habitaciones oscuras, pero muy importante si se proyecta en zonas iluminadas o con luz solar. Un proyector para casa ha de estar por encima de los 1.500 lúmenes. Tecnología de imagen : La tecnología LCD (Liquid Cristal Display) consigue una imagen de alta calidad y la tecnología DLP (Digital Light Processing) aporta más realismo en los colores a la imagen obtenida. Estas dos tecnologías funcionan con una lámpara tradicional, de duración entre 2.000 y 4.000 horas de uso. También existe la tecnología LED con duración de la lámpara hasta 30.000 horas de uso, pero claro con un coste más elevado.

: La tecnología LCD (Liquid Cristal Display) consigue una imagen de alta calidad y la tecnología DLP (Digital Light Processing) aporta más realismo en los colores a la imagen obtenida. Estas dos tecnologías funcionan con una lámpara tradicional, de duración entre 2.000 y 4.000 horas de uso. También existe la tecnología LED con duración de la lámpara hasta 30.000 horas de uso, pero claro con un coste más elevado. Conexiones : Las conexiones digitales entre el reproductor y el proyector hacen que ni la imagen ni el sonido pierda calidad, la más conocida es la HDMI. Para el mundo corporativo se sigue usando (cada vez en menor medida) la conexión analógica VGA que no permite traspaso de audio, sólo de video.

: Las conexiones digitales entre el reproductor y el proyector hacen que ni la imagen ni el sonido pierda calidad, la más conocida es la HDMI. Para el mundo corporativo se sigue usando (cada vez en menor medida) la conexión analógica VGA que no permite traspaso de audio, sólo de video. Frecuencia de refresco : Es la frecuencia con la que se renueva la imagen por cada segundo de tiempo y se mide en hercios (Hz). Para imágenes en continuo movimiento como los deportes y videojuegos, es aconsejable una frecuencia de refresco mayor para evitar el pixelado (imágenes con aspecto cuadriculado), por encima de los 60 Hz. Para películas y series con un refresco de 60 Hz es más que suficiente.

: Es la frecuencia con la que se renueva la imagen por cada segundo de tiempo y se mide en hercios (Hz). Para imágenes en continuo movimiento como los deportes y videojuegos, es aconsejable una frecuencia de refresco mayor para evitar el pixelado (imágenes con aspecto cuadriculado), por encima de los 60 Hz. Para películas y series con un refresco de 60 Hz es más que suficiente. Extras: Los proyectores pueden incorporar TDT, WIFI, bluetooth, lector de tarjetas, puerto USB… La elección depende más del uso que se quiera dar al proyector, no influyendo en la calidad de la imagen, pero cuanta más tecnología tenga el proyector, más caro será.

Si queremos comprar un proyector económico con buena relación calidad-precio, no queda otra que apostar por marcas no tan conocidas, el rango de precios para este tipo de proyectores se mueve entre los 50 € y los 200 €. Por encima de 200 € empiezan a aparecer las primeras marcas de mercado, pero ya no podríamos considerarlos proyectores económicos para el hogar.

El favorito: Artlii

El proyector Artlii Enjoy 2 destaca por su alto brillo, alto contraste y es compatible con 1080p full HD. El uso del chip de imágenes en color Mstar puede proporcionar una gama de colores NTSC más amplia. Los colores son vivos y realistas.

Los teléfonos con sistemas operativos Android y iOS pueden conectarse al este modelo a través de WiFi y reproducir videos de plataformas como YouTube y otros medios streaming. Aunque la marca avisa: debido a razones de derechos de autor, es posible que Netflix, hulu o Amazon Prime Video no funcionen. Puede conectar un Fire TV Stick o usar un cable HDMI para conectarte.

El proyector es compatible con Bluetooth 5.0., que hace que la conexión sea más estable. Puedes ajustar el tamaño de la pantalla en el rango de 60% -100% a través de la función de Zoom para adaptarse a diferentes estancias como dormitorio, sala de estar, terraza, jardín…

Otras opciones

TOPVISION

El mini proyector TOPVISION está diseñado para ver películas, series y tus programas favoritos en casa. ¡Te ofrece una experiencia inmejorable con una pantalla grande y un sonido fuerte!

Este modelo tiene una imagen HD clara, dinámica y con colores vibrantes. Es perfecto, por ejemplo, para ver partidos de fútbol en pantalla grande junto a tus familiares y amigos.

El proyector TOPVISION adopta la fuente de luz LED brillante y la tecnología de pantalla LCD, ofrece un alto brillo de hasta 7000 lúmenes, proporciona significativamente más del 95% de brillo que otros proyectores.

Además, puedes ajustar la altura del proyector para tener una visualización adecuada girando ligeramente el tapón de rosca.

WiMiUS

Este proyector con WiFi y Full HD 1080P tiene una función para duplicar la pantalla de forma inalámbrica que permite conectarse a un teléfono iOS, Android y tablet. Cuenta con función de extensión de salida de audio Bluetooth 5.0, y es compatible con altavoces, auriculares Bluetooth y AirPods.

Además, este modelo incorpora una nueva función que puede leer Power Point, PDF, Excels y documentos Words directamente a través de la memoria USB, sin necesidad de conectarlo a un ordenador. Esto lo distingue de otros proyectores del mercado.

Con 2 puertos USB/HDMI, 1 puerto AV/Audio de 3,5mm, puede conectarlo con Amazon Fire TV Stick/Chrome Book/Roku Stick/Laptop/DVD Player/PS4/TV Box/X-Box/ordenador.

La lente de vidrio óptico del proyector WiMiUS K1 tiene las ventajas de una transmisión de luz eficiente hasta en un 99% y reproducción del color.

DRQQ

El proyector HI-04 tiene una resolución nativa de alta definición HD de 1280 x 720p. Su potencia de luz LED de 7000 lúmenes muestra una imagen clara, dinámica, con colores y de alta calidad Full HD 1080P, adicional a la pantalla de proyección portátil de 100 pulgadas incluida.

El mini proyector LCD de 4 pulgadas es fácil de operar y transportar. ¡Ideal para ver películas y series en casa!

El mini proyector HI-04 es una edición personalizada limitada, con una pantalla de proyección portátil, exclusiva y elegante, de 100 pulgadas, que lo mantendrá entretenido a su manera. El eficiente e innovador sistema de enfriamiento le dará una experiencia de visualización y auditiva única.

POWBUZZ

Tiene una resolución nativa de 800p. La calidad de imagen es casi la misma que la de 1080P a simple vista. Ofrece una experiencia mejorada de juegos, ya que reduce el retraso de entrada a 35-25 ms a 1080p 240 Hz para una respuesta de entrada sin retraso. No experimentará cortes o retraso de video, audio al conectarse a su WiFi, juegos o películas. El proyector inalámbrico cuenta con puertos para tarjetas SD, USB, cable HDMI, VGA y AV. Es compatible con teléfonos Android, iPhone, tabletas, iPad, Amazon Fire Stick, PC, ordenador portátil , TV Box, pendrive, tarjeta SD, PS4, reproductor de DVD y otros dispositivos

HOPVISION

El rango del tamaño del proyector de video es de 30 a 240 pulgadas y la distancia del proyector es de 1 m a 6 m. El fabricante recomienda una distancia de visualización de 3 metros.

El tamaño de proyección es de 120 pulgadas. Con 6500 lúmenes, este proyector es compatible con 1080P más alto. Es fácil de configurar y ajustar el tamaño de la pantalla. Este proyector LCD presenta una relación de contraste de 8000: 1.

El modelo está equipado con dos altavoces integrados, que ofrecen una excelente calidad de sonido sin un altavoz externo. Además, puedes utilizar un altavoz externo para una mejor experiencia.

