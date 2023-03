En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La recurrente pregunta de dónde habremos dejado las llaves cuenta en la actualidad con dispositivos que alivian o, directamente, eliminan esa preocupación. Pequeños GPS que nos las localizan.

Sin embargo, sin llegar a esas opciones sofisticadas, todavía sobreviven los portallaves caseros de toda la vida que, además de su utilidad, aportan un plus decorativo.

Qué es y para qué sirve

Su denominación deja escaso lugar a las dudas, pero no sobra definirlo como un dispositivo de muy variados materiales y diseños que incorpora ganchos o piezas similares para colgar las llaves y tenerlas siempre localizadas.

Qué ventajas tienen

Colabora en la organización de la casa

Se tienen localizadas las llaves

Muy fácil instalación

Plus decorativo

Gran variedad de materiales y modelos

Amplia horquilla de precios económicos en general

Los modelos de portallaves más destacados

Existen una gran variedad de diseños, pero en CompraMejor hemos destacado estos modelos como las mejores opciones del mercado en relación calidad-precio.

Apuesta por la funcionalidad

Este modelo destaca por la funcionalidad y precio económico.

Si bien es cierto que su diseño no es tan llamativo, es perfecto si quieres no solo tener a mano las llaves si no también espacio para otros objetos que solemos despistar como las gafas.

Esto es posible gracias a la pequeña repisa superior con marco para que no se caigan las pertenencias. Otra utilidad muy común sería dejar sobre ella el correo.

La parte inferior se aprovecha para habilitar un total de seis ganchos para cumplir con el principal cometido con los llaveros, aunque también se puede aprovechar para colgar pañuelos o pequeños bolsos.

Como datos específicos, sus medidas son 34 x 10 x 10 cm.

Buena capacidad y estética

Sin abandonar la opción metálica pasamos a otra que prácticamente constituye toda una gama propia como es la de letras troqueladas con alusiones al hogar o a las llaves que se colocan en sus soportes.

En este caso, una opción que, además de ganar en estética respecto a la sobriedad de la anterior, resulta muy práctica, ya que incorpora una decena de ganchos para colgar llaves.

Esta capacidad obliga a que su longitud este en el nivel medio-alto con 26 cm de longitud y una altura de unos nueve centímetros.

Está fabricado en acero de alta resistencia y las letras lucen mucho con su corte limpio. Muy buen acabado, vistoso y de precio altamente asequible.

Diseño original

Pese a ser una opción sensiblemente más cara, merece la pena incluir un modelo de ranura. En este caso se limita a un bloque de madera de haya, en el que inserta justo en su mitad una pieza de fieltro dentro de la ranura habilitada.

Este tipo de material permite pinchar la llave y dejarla segura. Como referencia, puede alojar por su tamaño (26 x 9 x 4 cm) unos diez llaveros.

Tipo caja

Una alternativa distinta que combina madera y cristal transparente a modo de vitrina.

Incorpora seis ganchos en total por un precio económico para lo que decora y la utilidad que comporta.

En cuanto a sus medidas concretas son de 25 x 21 x 6 cm con un peso bastante más elevado que otras opciones minimalistas ya que se acerca al medio kilo.

En forma de llave antigua

Un concepto clásico en este accesorio para acabar. Nos referimos al modelo en forma de llave como estructura central para fijar los ganchos.

En concreto, fabricada en hierro fundido con estilo de llave de portón y con tan solo tres soportes para colgar.

En cuanto a medidas, la longitud se va a los 33 cm, en este caso por encima de las medidas más convencionales.

Qué tener en cuenta

Tamaño: Para hacerse una idea, la longitud de uno estándar puede estar en torno a los 25 cm con una decena aproximada de ganchos.

Para hacerse una idea, la longitud de uno estándar puede estar en torno a los 25 cm con una decena aproximada de ganchos. Número de ganchos: En uno convencional puede estar entre seis y diez.

En uno convencional puede estar entre seis y diez. Resistencia: Dependerá del material, aunque, salvo que se cargue de manera exagerada, el peso que ha de soportar no es excesivo.

Dependerá del material, aunque, salvo que se cargue de manera exagerada, el peso que ha de soportar no es excesivo. Diseño: Gran variedad para elegir en función de gustos y presupuesto.

Qué tipos hay

Rústicos: Un estilo tradicional que usa la madera como material y que, en la actualidad, ha perdido algo de peso por las tendencias decorativas.

Un estilo tradicional que usa la madera como material y que, en la actualidad, ha perdido algo de peso por las tendencias decorativas. Con repisa: Muy prácticos ya que, además de los colgantes para las llaves, incorporan una pequeña repisa en la que, por ejemplo, se puede dejar el correo o las gafas.

Muy prácticos ya que, además de los colgantes para las llaves, incorporan una pequeña repisa en la que, por ejemplo, se puede dejar el correo o las gafas. Con letras: Su diseño se compone de letras metálicas troqueladas (también hay modelos que optan por la madera) alusivas al uso que se le da, por ejemplo, ‘home’ o ‘keys’.

Su diseño se compone de letras metálicas troqueladas (también hay modelos que optan por la madera) alusivas al uso que se le da, por ejemplo, ‘home’ o ‘keys’. Caja: Pequeña vitrina con ganchos. Tipo cuadro.

Pequeña vitrina con ganchos. Tipo cuadro. Magnéticos: Incorporan unos imanes en vez de ganchos para sujetar las llaves en su superficie.

Incorporan unos imanes en vez de ganchos para sujetar las llaves en su superficie. De inserción: Un diseño muy original y poco extendido que consiste en habilitar en medio de una estructura de madera una ranura a rellenar con material, caso del fieltro, que permite meter la llave y dejarla fija dentro de ese espacio.

Última actualización el 2023-03-18 at 06:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas