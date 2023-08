(1 votos: 5,00 de 5)

Las compresas y los tampones han sido, desde hace muchos años, los mejores amigos de millones de mujeres.

Sin embargo, el resultado de su uso prolongado, junto a sus componentes químicos, hacen de ellos dos productos poco saludables. Y, por qué no, incómodos en muchas ocasiones.

Como las compresas. Compuestas de plásticos que, al estar en constante contacto con nuestra piel, generan sarpullidos en la piel, entre otras afecciones.

O como los tampones, que liberan microplásticos, además de otras sustancias, dentro de nuestro cuerpo.

De hecho, los expertos apuntan a que, con el tiempo, estas sustancias químicas que se encuentran en ambos productos se acumulan en nuestro organismo, aumentando el riesgo de contraer cáncer, alterando nuestro sistema endocrino (hormonas) y produciendo estrés oxidativo.

Pero no te preocupes, porque ya puedes olvidarte de los plásticos y los perfumes con esta lista de productos que, además de ser más amables con nuestro cuerpo, también son más amables con el medioambiente.

A ello se le suma el hecho de que, al poder reutilizarse, también nos ahorraremos mucho dinero y tiempo (de compra) con cada regla.

Se trata de la copa menstrual, las bragas menstruales y la compresa reutilizable de algodón.

¿Qué es la copa menstrual?

Un recipiente orientado a introducirse en la vagina para retener el flujo menstrual.

Tiene las mismas funciones que los tampones y compresas, pero sin capacidad de absorción ya que no la precisa para cumplir su cometido. Una vez se llena (el tiempo varía del tamaño de copa) se echa su contenido en el inodoro. Se esteriliza en agua hivierno y es reutilizable.

Al principio costará algo habituarse al proceso, al igual que pasa con un tampón, pero, una vez acostumbrada, es ‘pan comido’.

Hay de varios tipos, pero, de entre ellas, hemos elegido dos de las favoritas.

Cómo se pone

Su colocación es sencilla:

Doblar la copa.

Insertarla igual que un tampón.

Introducirla de tal modo que se pueda extraer bien a través del agarre.

Una vez llena (la capacidad está sobre los 30 ml) se tira del extremo para sacarla.

Vaciar su contenido en el inodoro.

Lavar de forma exhaustiva con agua y jabón.

Recomendable hervirla acabado el periodo para esterilizarla y reutilizarla el siguiente mes.

Con hilo guía y aplicador: Enna Cycle

En este caso empezamos por la desventaja que está en la etiqueta de un precio sensiblemente más elevado sobre la media de la gama.

Las copas están fabricadas con silicona médica líquida que garantiza la ausencia de cualquier tipo de reacción adversa. Totalmente libre de sustancias químicas.

En cuanto a la caja esterilizadora se usa polipropileno médicamente testado y plástico ABS muy resistente para el aplicador.

Precisamente este aplicador es una de las bazas de este producto ya que facilita mucho la introducción de la copa.

Además, lleva también un hilo guía a modo de los tampones, para comprobar que está bien colocada.

Con descuento y compacta: Lily Cup Compact

Fabricada con silicona 100% de grado médico, esta copa es hipoalergénica, libre de ftalatos y BPA. Además, da la oportunidad de llevar hasta 8 horas. Es decir, hasta una jornada completa. Por lo que no tendrás que estar acudiendo al baño cada dos por tres para comprobar que todo está bien o para cambiarte. Una de las cosas que caracteriza a esta copa es su formato compacto, que permite llevarla donde sea sin ocupar un ápice de espacio. De hecho, cabe hasta en un bolsillo. Se trata de la primera copa menstrual plegable diseñada para mujeres con cuello uterino bajo. Asimismo, es reutilizable (puede usarse hasta 10 años), económica y totalmente segura. La Lily Cup Compact también presenta un aro de extracción fácil. Viene en dos tamaños, A y B: El tamaño A es el que debes elegir si no has dado a luz o has dado a luz por cesárea, o tienes un flujo ligero.

es el que debes elegir si no has dado a luz o has dado a luz por cesárea, o tienes un flujo ligero. El tamaño B de esta copa menstrual está indicado para mujeres que han dado a luz o tienen un suelo pélvico débil. También es perfecta para todas las que tienen un flujo medio. Esterilizador a vapor para copas menstruales PEESAFE Esterilizador a vapor para copas menstruales | limpiador de copa menstrual | esterilizador copa menstrual | Desinfecte copas menstruales, discos, almohadillas y bolas de Kegel con facilidad Aunque con un simple cazo hirviendo puede servir para esterilizarla, no siempre vas a poder contar con él en cualquier lugar. Si te vas de vacaciones, por ejemplo, es difícil tener agua hirviendo a mano. Para eso están estos esterilizadores a vapor portátiles. Como el de Pee Safe que, además, se apaga automáticamente una vez ha terminado el proceso de esterilización. Además, mata el 99.9% de los gérmenes. Sólo tendrás que seguir cuatro sencillos pasos: Vierte 5 ml de agua purificada en el agujero medio del esterilizador. Utiliza la cubierta como taza medidora. Coloca el artículo o producto que necesita ser esterilizado en el cuerpo del dispositivo. Pon la cubierta y conecta el cable. Comprueba el interruptor en caso de que la luz indicadora no se encienda. Se esterilizará durante 3-5 minutos y la energía se apagará automáticamente una vez que termine.

¿Qué son las bragas menstruales?

Las bragas menstruales son un tipo de ropa interior fabricada con varios tipos de tejidos, capaces de absorber el flujo menstrual sin fugas y sin que la persona que lo lleva se sienta húmeda.

Para asegurarse de que aguantan varias horas, entre 8 y 12 en función del fabricante, las bragas llevan habitualmente tres capas diferentes.

La primera capa es la que está pegada al cuerpo y suele ser de algodón y otro material que ayude a evitar la sensación de humedad.

La segunda es la que lleva el tejido absorbente que hace que la braga sea capaz de neutralizar el flujo.

Por último, la tercera lleva un tejido impermeable para evitar posibles fugas.

Bragas menstruales ecológicas, 12 horas de protección

Con más de 2.300 valoraciones, las usuarias de Amazon le otorgan a estas braguitas menstruales un 4,2 sobre 5.

Se tratan de unas braguitas que pueden llegar a brindar la protección de cuatro tampones, frente a un flujo moderado. Por lo tanto, ofrecen cerca de 12 horas de protección.

Asimismo, gracias a sus materiales de algodón y bambú ecológico, evitan una sensación de humedad y de pérdidas.

Certificadas con el título OEKO TEX garantizan una calidad que responde a los estándares elevados y respetan, así, la higiene íntima.

Está compuesta por 4 capas:

Algodón ecológico para absorber y drenar la sangre con propiedades anti-bacterianas y anti-olores. Microfibra ultra-absorbente. Poliéster para evitar las pérdidas. Bambú y spandex, transpirables y perfectos para la piel.

Asimismo, son muy fáciles de limpiar (a mano o en la lavadora), con un secado rápido para que puedas volver a utilizarlas. Claro que siempre es conveniente tener de repuesto para que, mientras una se limpia, la otra puedas ponértela.

Las braguitas mujer son fáciles de limpiar y se secan rápidamente. Podrás lavar tus bragas sin costuras mujer a mano o en la lavadora (basta con aclararlas con agua antes). Además, son reutilizables durante 5 años.

Para las primeras reglas

No hay mejor opción que empezar a usar este tipo de producto desde la primera regla. Ahorrando cientos de euros y posibles molestias con los productos tradicionales.

Estas braguitas menstruales están hechas de múltiples capas de materiales.

La primera capa es fibra de carbón de bambú antibacteriana, que puede acelerar la tasa de penetración.

La segunda capa es fibra ultrafina.

La tercera capa es una capa impermeable, que se combina con la anterior, de fibra ultrafina.

Con una absorción más fuerte, las Rovtop brindan la máxima comodidad mientras permanecen completamente secas.

En cuanto a su material, están hechas 100% de algodón, por lo que, en esta ocasión, se recomienda lavarlas a mano.

Al ser para las primeras veces, están en indicadas para chicas de entre 8 y 16 años.

Tienen una capacidad de absorber casi 25 ml de líquido, lo que equivale a la capacidad máxima de absorción de dos tampones.

En el caso de que existe un flujo más intenso, pueden utilizarse a modo de complemento, con una copa menstrual o una compresa reutilizable.

¿Qué son las compresas menstruales reutilizables?

Son exactamente igual que las compresas en cuanto a forma y función, pero se distingue en que son reutilizables y libres de tóxicos.

Se componen de algodón y están diseñadas con capas ultra absorbentes para evitar fugas y suelen incorporar fibra de bambú que ayuda a neutralizar los olores.

Se colocan de manera muy sencilla en la ropa interior gracias a un sistema de corchetes, que pueden asemejarse a las alas de las compresas tradicionales.

Hay, además, diferentes tamaños para poder escoger el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Pack de 10 compresas reutilizables Conpro

Con una puntuación de 4,4 sobre 5, las usuarias que ya las han probado opinan que son «maravillosas» y, muchas, aseguran que «no volverán a las desechables».

«No vuelvo a las desechables. Son súper suaves al contacto con la piel, súper cómodas. Las desechables me dan alergia y lo pasaba fatal. Con estas no se siente esa sensación de cocerte que sientes con las desechables. La mejor compra que he hecho […]», comenta María.

Estas compresas reutilizables, en concreto, siguen el mismo sistema que las braguitas, solo que en formato compresa.

Tienen una estructura de cuatro capas y tres tamaños (S / M / L), dependiendo del momento en la que la quieras utilizar.

Asimismo, tiene una superficie impermeable, son fáciles de llevar a cualquier sitio y se limpian tanto a mano como en la lavadora.

Gracias a su cierre por corchetes hace que no pueda moverse con facilidad y, por ende, que se produzcan fugas en la ropa.

Por 20 euros, puedes tener 10 de estas compresas, hechas de bambú.

