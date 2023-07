(1 votos: 5,00 de 5)

Con agosto llamando a la puerta, pronto te tocará irte de vacaciones, si es que no lo has hecho ya.

Pero para aquellos a quienes les toca hacer una maleta más pronto que tarde, desde CompraMejor.es os traemos una lista de productos imprescindibles si no queréis que os pille desprevenidos una vez ya estéis lejos de casa.

Productos que, hagáis uso de ellos o no, no deberían faltar.

Y si estáis pensando en el espacio es un recurso valioso y escaso para todo lo que os queréis llevar, no os preocupéis, porque estos productos están pensados para que no ocupen apenas espacio en vuestra maleta. Algunos de ellos, incluso, están pensados para ahorrar espacio.

Que el peso de tu maleta no te pille por sorpresa

¿Cuántas veces has llegado al aeropuerto con el temor de que tu maleta se pase del límite de peso permitido y que, por ello, te hagan pagar?

He aquí la solución: la báscula portátil Mycarbon.

Este dispositivo tiene una alta precisión y el rango de pesaje hasta de 50 kg, así como una calibración de 10 gramos y un error no es más de 0,01 kilogramos.

Asimismo, tiene cuatro tipos de unidades de peso (lg, g, oz, kg) y función de tara.

Su pantalla LCD retroiluminada con la que será fácil leer, incluso en la oscuridad.

Con su nueva batería de actualización, tiene una autonomía un 30% más duradera que la CR2032 normal.

Además, tiene apagado automático en 60 segundos para ahorrar batería, y un bloqueo de peso tras la estabilización, para poder registrar los resultados de forma más eficiente.

Ahorra espacio organizando

Estos organizadores se han hecho muy populares, sobre todo en redes sociales, y no es para menos. Lo que pensábamos que no cabía en una sola maleta, no era cierto. Lo que nos faltaba era un poco más de organización.

Para ello, este pack de cubos de viaje te ofrece la posibilidad de dividir tu ropa en secciones, en función del tipo y de la cantidad, y consiguiendo, así, que quepa todo a la perfección. Además, este pack incorpora bolsas con las que separar la ropa usada, sucia o mojada, de la limpia.

Son lisos, para no arrugar tu ropa, y tienen una malla en la parte superior para que tu ropa ‘respire’ y puedas ver qué prendas habías metido en cada organizador.

En cuanto a su material, tiene un revestimiento impermeable y una malla de poliéster con los que mantener tu ropa a salvo. Asimismo, tiene cremalleras bidireccionales y costuras, que los hacen duraderos y a prueba de polvo.

Este pack incluye 3 cubos de embalaje y 3 bolsas de lavandería (talla S, M, L).

Fundas de silicona contra fugas de líquidos

A pesar de que en las maletas de mano no nos dejen llevar grandes cantidades de líquidos, siempre encontramos la manera de llevarnos todo lo que necesitamos con los dispensadores de plástico para viajes.

Pero no todo se puede pasar a estos tarros. Hay veces que es inevitable llevarse el propio producto.

Sin embargo, no todos están preparados para los viajes. Por ello, estas fundas de siliconas te vendrán genial. Sobre todo cuando puedes facturar la maleta y la cantidad de líquidos se multiplica, al igual que el riesgo de fuga.

Están hechas de silicona de grado alimenticio, que se puede desinfectar a altas temperaturas.

Y aunque se estiran y si estiran (con un ancho máximo de tracción de 15 centímetros), pueden volver a su estado original después de su uso (8 x 3,5 x 3,5 cm cada una).

Además, estas fundas elásticas a prueba de fugas de silicona no solo se aplican a champús o lociones, sino también a bocadillos con salsas, por ejemplo.

El pack contiene 8 mangas elásticas de silicona a prueba de fugas y 2 mangas elásticas de silicona a prueba de fugas colgable.

Adáptate en cualquier lado con el enchufe universal Tessan

Y es que no hay mucho más que decir. Para llevarte un adaptador de un sólo país, mejor tener uno con el que poder viajar a todo el mundo y, además, que esté compactado en un solo dispositivo.

El adaptador universal de Tessan, en concreto, es valido en más de 224 países. Como en todos los pertenecientes a la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos.

No te la juegues y te quedes sin poder cargar tu móvil o tu batería portátil durante toda tu estancia.

No te quedes nunca sin batería

Olvídate de esas baterías que pesaban, eran muy aparatosas y, además, duraban muy poco.

La batería externa portátil de carga rápida, Veektomx, tiene un tamaño de bolsillo, literalmente (10,6 x 6,86 x 1,6 cm, 169 gramos).

Este power bank de 10000 mAh puede cargar al completo tu móvil más de dos veces antes de tener que volver a enchufarlo en la corriente.

El banco de energía USB-C es suficiente para el uso diario y los viajes. Funciona, además, con PD/QC 3.0 de 20 W, y actúa tanto de entrada como de salida.

En este aspecto, su puerto USB-A naranja, es compatible con QC 3.0 de 18 W y Huawei SCP, OPPO VOOC de 22,5 W.

Con respecto a su pantalla, reflejar el nivel de batería que le queda al dispositivo.

Botella de agua plegable de silicona Comblu

Ante las altas temperaturas, y el gran esfuerzo que supone ir de un lado para otro viajando, no te olvides mantenerte hidratado.

Se acabaron las botellas rígidas que ocupan la mayor parte de la mochila o los envases de un solo uso. Te presentamos una de las botellas plegables de silicona que se están convirtiendo en tendencia, tanto en Amazon como en redes sociales.

Es inodora y sin BPA. Cuenta con tapa de polipropileno y una funda térmica, fácil de limpiar.

Ya no tendrás que llevarla dentro de la mochila, sino que podrás colgarla de una cuerda de mano conectiva y gancho portátil.

Además, puede soportar rangos de temperaturas extremas, de -40 grados a 450 grados. Para más comodidad, es apto para lavavajillas y congelador.

Pequeño y ligero, pero completo para cualquier emergencia

Ya sea porque te hagas una rozadura después de todo un día turisteando, porque te hayas cortado sin querer con un folio o porque -esperemos que no- te hayas podido hacer un traumatismo mayor, un botiquín de primeros auxilios es un ‘must’ en tu maleta.

El de la marca HONYAO contiene un total de 200 piezas de necesidades de emergencia. También tiene un embalaje protector y estéril, fabricado con EVA y nailon de alta calidad, para una larga vida útil.

Viene con vendajes, máscara de rescate para RCP, almohadilla para los ojos, manta de emergencia… Todo lo necesario para hacer frente a una emergencia.

Es, además, impermeable y resistente de golpes, con una cremallera completamente abierta y fuerte, y con un tamaño de 19 x 13 x 5 cm.

Por lo que destaca por ser pequeño y ligero, fácil de transportar. Pesa solo 450 gramos.

Pero que su tamaño no te engañe. Hay espacio suficiente para colocar más suministros si fueran necesarios. Y tiene una garantía de 24 meses.

Entre todos los productos, hay una bolsa de frío instantáneo para reducir la temperatura de la piel y aliviar el dolor después de una quemadura.

Los vendajes PBT tienen buena capacidad de estiramiento y elasticidad, y son muy adecuados para vendajes que fijan varias partes del cuerpo, especialmente las articulaciones, y pueden ajustar la tensión de manera flexible durante el proceso de vendaje.

Mantén tus pertenencias seguras en todo momento

Ni que decir tiene que, una vez que las dejas en manos de otras personas, no nos fiamos del todo de que no acaben por intentar robarnos nuestras pertenencias. Y con lo que nos han costado tenerlas (y ordenarlas), no podemos permitirnos ese lujo.

Para esta misión nos puede ayudar el candado Grifema GA1001-1.

Se trata de un candado de combinación de 4 dígitos, adecuado para la mayoría de situaciones y construido, principalmente, con una aleación de zinc para una máxima durabilidad.

Es fácil de usar o de restablecer. Además, contiene un manual de usuario.

Entre viaje y viaje…una cabezada

Vayas a donde vayas, los viajes siempre pueden ser un buen momento para echar una cabezada después de un largo día. Pero la luz y los ruidos del entorno pueden ser un fastidio para llegar a tener un descanso placentero.

Para conseguirlo, el antifaz Trilance te ofrece un diseño doble refuerzo, que combina un innovador recorte en la nariz y una tela que bloquea la luz. Garantiza, por lo tanto, que tus ojos se mantengan completamente a oscuras, incluso en las condiciones más brillantes.

Además, no te darán calor, puesto que lo absorbe. También es ligero (30 gramos) y te permitirá tener libertad de movimiento, sin que te molesten, por ejemplo, las pestañas.

Todo ello con unos tapones incluidos.

Descansa cómodamente en cualquier lugar

Los expertos y usuarios adoran el cojín cervical de BCOOZY por su diseño patentado que no solo hace de soporte para el cuello, sino que además sujeta el mentón para evitar que la cabeza se incline hacia adelante y provoque tensión muscular en las cervicales.

Su diseño, 100% ergonómico, está pensado para que, al colocar el cojín, no se adopten malas posturas.

Por eso, la parte posterior plana impide que el propio cojín empuje la cabeza hacia delante y los laterales reforzados y mullidos consiguen que el cuello encuentre el apoyo idóneo.

Los especialistas también destacan su versatilidad. El modelo de BCOOZY se puede colocar de diversas formas adaptándose, de esta manera, a las personas que duermen de lado o bocarriba.

Por su parte, los viajeros también la valoran por su tacto suave y por los tejidos de alta calidad con la que ha sido confeccionada. De hecho, confirman que, tras varios lavados a máquina, queda como nueva.

Aunque no es plegable ni se infla, es realmente ligera e incluye una cinta con broche para colgarla de la maleta, la mochila o el bolso.

Última actualización el 2023-07-30 at 08:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados