No hay duda. El sol es necesario para fortalecer el sistema inmune porque facilita la absorción de la vitamina D, no nos cansaremos nunca de repetir la importancia de protegerse de los daños que pueden causar los rayos UVA y UVB. Se puede ligar bronce pero no a cualquier precio.

Quemaduras, lentigos, pecas solares, manchas, arrugas, envejecimiento prematuro de la piel… Son solo algunos de los efectos colaterales causados por la sobreexposición solar.

Para que no te pille desprevenido, en CompraMejor hemos hecho una selección con las mejores cremas solares para hombres. Aunque no se puede generalizar, sabemos que a los hombres les gustan las cremas solares con texturas frescas, fáciles de aplicar, que no dejan residuo y que se absorben fácilmente pese al vello corporal.

Además, los perfumes de los solares son más sutiles y los frascos más neutros.

Para deportistas: Ecran

Esta crema solar en formato bruma es hidratante, sin alcohol, protección muy alta de amplio espectro y altísima resistencia al agua y al sudor.

Fórmula antiedad: Shiseido

SHISEIDO Expert Sun Aging Protection SPF 50+. Con un activo antienvejecimiento que aumenta la protección en contacto con el agua o el sudor, además de reparar la dermis tras la exposición solar.

Hidrata y protege: ISDIN

Fórmula oleo-acuosa bifásica de absorción inmediata, tacto seco y sin alcohol. Hidrata gracias a un activo multimineral que revitaliza tras la exposición.

Para rostro y cuerpo: BIOTHERM

Textura leche muy hidratante que incluye Life Plancton, un activo calmante, y enriquecida con vitamina E. Fragancia muy refrescante de cítricos.

Para queratosis actínicas: AVÈNE

Bloquea los ultravioleta y va enriquecido con agua termal de Avène y con un complejo que previene la aparición de melanomas y la recurrencia de queratosis actínicas.

Protege la piel y los corales: CLARINS

Con seis extractos naturales de plantas para proteger, hidratar y sublimar la piel y sin ingredientes perjudiciales para los océanos.

Resistente al agua: HAWAIIAN Tropic

Fórmulas ligeras con antioxidantes, vitaminas y extractos naturales. Protege, hidrata, cuida y suaviza la piel. Este protector solar es resistente al agua. Muy alta protección UVA/UVB con índice SPF 50. Formato de 220 ml.

Muy cómodo: Ecran

Bruma corporal protectora invisible y de acción inmediata con vitamina C y E que protege también de los rayos infrarrojos. Sin sensación pegajosa.

