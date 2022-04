En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Abel Tena

Si hay una fecha en el calendario marcada en rojo, al margen de las festividades oficiales, es el Día de la Madre.

Una figura que en todas las culturas cobra una especial relevancia y a la que se rinde un homenaje popular en España el primer domingo de mayo.

Decimos popular porque la Iglesia Católica celebra el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción. A partir de 1965 conviven las dos fechas, y los católicos también celebran durante el mes de las flores su culto a la Virgen.

Historias aparte, el Día de la Madre suele llegar acompañado de tiernos regalos por parte de los hijos que dedican algunas de sus clases en el colegio a preparar unas preciosas manualidades.

Los papás o las parejas, por su parte, suelen optar por un detalle que haga de ese domingo un día inolvidable. Todos sabemos que madre no hay más que una y hay que cuidarla con mimo porque ella lo vale todo.

Con el paso del tiempo, la mamá ha dejado (afortunadamente) de encarnar la perfecta ama de casa para convertirse en una mujer empoderada.

Hoy los estereotipos se han desplomado como castillos de naipes y, en consecuencia, los regalos que se ofertan y se demandan se alejan de los típicos clichés.

Esto no quiere decir que no haya regalos tradicionales que todavía funcionen muy bien y que no sean un buen recurso ante un mercado inabarcable.

Por eso, nos hemos propuesto ponértelo fácil y hemos elegido una lista con los regalos más originales para el Día de la Madre.

Hemos intentado completar una guía para todos los bolsillos, pensada para ti: hijo, marido o pareja. No dejes pasar la oportunidad de decirle cuánto la quieres y admiras y de tener un detalle con la persona más maravillosa del mundo.

Día de la Madre 2022: Mil ideas

Ponemos a tu disposición los regalos más especiales para madres amantes de la tecnología y si prefieres ahorrar un poco de dinero y echarle un vistazo a las mejores ofertas para el Día de la Madre, también podemos ayudarte.

O si tu madre es una experta gourmet, esta selección le encantará… También hemos pensado en las melómanas.

Ahora nos toca (porque aún hay tiempo de llegar a conseguir el mejor regalo posible para sorprender a tu madre) la mejor lista de ideas de lujo con las que dejar a mamá con la boca abierta.

Los mejores regalos originales para el Día de la Madre

Marco de fotos y vídeo digital de Nix

Los marcos de fotos digitales son el regalo ideal para quienes disfrutan visionando las instantáneas y los vídeos de las últimas vacaciones o de los momentos especiales vividos con sus seres queridos.

Y a nadie le puede gustar más ver a sus hijos que a una madre. Ellas no se cansan nunca y no quieren que esas fotos se queden en el olvido guardadas en un disco duro.

El modelo Nix es el favorito en todos sus formatos y pulgadas y está realmente bien valorado gracias a su imagen de alta calidad HD y la reproducción de vídeo en MPEG-4.

Para ahorrar energía, se enciende y se apaga automáticamente gracias a su sensor de movimiento.

Funciona a través de un puerto USB o tarjeta SD/SDHC y proporciona funciones extras como calendario y reloj.

Sorprende a esa madre que tiene la casa llena de fotos con esta versión de marco digital de última generación o a esa otra que trabaja en una oficina. Que no se olvide ni un momento de ti.

E-book Kindle

¿Tu mujer o tu madre es una devoradora de libros empedernida? Facilítale la vida regalándole este e-book de Kindle.

Puede que al principio se resista porque, probablemente, será una amante del papel. Pero aun manteniendo su fidelidad al libro tradicional, cuando empiece a utilizar un Kindle y vea los beneficios que proporciona su uso, lo adorará.

Este modelo es más fino y liviano que la generación anterior, característica que reduce el peso en el bolso si lo comparamos con una novela de 600 páginas. En consecuencia, minimiza los dolores de brazos, hombros y cervicales.

¡Y no es broma! Muchas mujeres cargan el bolso siempre del mismo lado y llevan grandes modelos para meter todo lo necesario. Una carga en exceso provoca tensión muscular.

Además, cuida de la vista porque la pantalla no emite reflejos (incluso bajo la luz solar). Así podrá disfrutar, cual ratón de biblioteca, del amplio catálogo de más de 100.000 títulos en español que proporciona. ¡Y por menos de 5 euros!

Por último, nos encanta este modelo porque una vez cargada la batería, dura semanas.

Auriculares inalámbricos de diadema PowerLocus P2

Los PowerLocus P2 son unos auriculares de diadema inalámbricos que destacan por encima de otros modelos por su sonido estéreo de alta definición y sus espectaculares diseños de última moda.

Son ligeros y cómodos para realizar cualquier tipo de deporte, además de plegables y extensibles para adaptarse a cualquier forma y tamaño de cabeza.

Se conectan de manera rápida y efectiva a través de bluetooth 4.2 y, durante su uso, se pueden contestar con comodidad las llamadas y hablar con las manos libres gracias a su micrófono especialmente fabricado para la reducción del ruido.

Tienen una autonomía de hasta 9 horas y media, y pueden seguir utilizándose cuando están conectados a la fuente de alimentación mientras se realiza la carga de la batería.

Incluyen una bonita funda protectora premium para llevarlos en el bolso de mano o en la bolsa de deporte, evitando así los golpes y los pequeños rasguños.

Pulsera de actividad premium de Fitbit Charge 4

Uno de los gadgets más demandados hoy en día son las pulseras de actividad. Por eso, en esta lista no podía faltar una de ellas como regalo para el Día de la Madre.

Se trata de un modelo de Fitbit con batería de litio que destaca por su bonito diseño y por la exactitud en su registro de entrenamiento.

Con la pulsera de alto rendimiento Fitbit Charge 4 se puede controlar el ritmo cardíaco, calcular las calorías quemadas, medir los pasos, la distancia, las plantas que se suben, los minutos de actividad y la calidad del sueño.

Todos estos datos pueden visualizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Y con la App móvil se pueden marcar objetivos, ver los progresos y todos los datos registrados con la pulsera.

Además, si el smartphone está a mano y llaman por teléfono o se recibe un mensaje, el número entrante aparece en la pantalla e incluso envía respuestas rápidas estos mensajes.

Anima a esa mamá a mantenerse activa y en forma cada día con la Fitbit Charge 4. Lo único que tienes que hacer es elegir el color: negro, morado, negro granito y azul.

Nuxe Huile Prodigieuse Or Vaporizador 100 ml

El aceite prodigioso de Nuxe es una maravilla tanto para la piel como para el cabello seco.

Dale un capricho a tu madre o a tu pareja con este bote de 100 mililitros con chispas que dejarán unos suaves destellos.

Es ideal para bodas o eventos en los que está cuasi obligada a deslumbrar y mostrarse radiante. O también para lucir unas bonitas piernas bronceadas en verano.

Su olor, su textura y su magnífico resultado sobre la piel… Todos son virtudes. Y Nuxe nunca defrauda con sus ingredientes naturales que aportan todos los beneficios. Además, se absorbe bien y no deja una sensación grasa en la piel.

Cartera-monedero de Tous Andrea Dubai Saf

Hay que reconocer que a muchas mujeres les gusta cambiar de cartera, bolso o monedero a menudo y según el outfit que vayan a llevar.

Un clásico que nunca falla como regalo es un monedero. Si, además, la marca Tous está detrás, el éxito está asegurado. Atrévete y regala para el Día de la Madre esta cartera tan coqueta en color antracita combinada con fucsia.

Se cierra mediante una cremallera e incluye tres compartimentos separados en su interior para que pueda organizar los cambios a su gusto.

En un lado lleva una chapa plateada con el icónico osito que representa la marca. Es un modelo juvenil y alegre.

O bag bolso de mujer

La marca O bag está arrasando en el mercado con sus bolsos de mujer. La clave de su éxito es fabricar bolsos con accesorios intercambiables, como las asas o el interior. Seguro que has visto durante este pasado invierno bolsitos con piel sintética en sus bordes.

Aquí te proponemos un modelo azul con correa. Es decir, un bolso muy combinable con la mayoría de los outfits y socorrido para la mayoría de las estaciones del año.

Otra de sus características, además de su fabricación en caucho que lo hace impermeable, es su base antideslizante. El bolso quedará rígido y no se desplomará. ¡Es un acierto seguro!

Charm para pulsera Pandora

Regalar un charm de plata para una pulsera de Pandora es una bonita manera de demostrar a una madre cuánto la queremos. Además de los originales, hay diferentes marcas como Soukiss Charms que han creado abalorios compatibles con esas pulseras.

Por eso, para este día tan especial hemos escogido este diseño de plata de ley con sello de calidad en forma de corazón con una inscripción en inglés que dice “Mom” y unas piedritas rojas o rosas que le dan un toque glamuroso y llamativo.

Auténticas abarcas menorquinas

Las menorquinas nunca pasan de moda y siempre son un excelente complemento para los meses de primavera y verano. Las han llevado hasta las infantas Leonor y Sofía. Y es que este calzado se puede combinar tanto con vaqueros como con vestidos o ropa playera.

Estas abarcas, made in Spain y hechas a mano, se caracterizan por estar elaboradas en piel y por cubrir únicamente el empeine y sujetarse al talón mediante una tira.

Las encontrarás en infinidad de colores. Solo tienes que conocer un poco los gustos de tu pareja o de tu mamá para dar con el modelo que más encaje con su personalidad.

Libro Querida mamá: entre tú y yo

Cuéntame tu vida ha creado este libro titulado Querida mamá entre tú y yo (cuéntame la historia de tu vida) para que tu madre plasme todos sus recuerdos en papel.

Para ello lanza a través de sus hojas más de 50 preguntas, desde «¿Cuáles son tus primeros recuerdos?» a «¿Qué pensaste cuando me viste por primera vez?». Además, podrá añadir fotografías que enriquecerán este diario, pensado para que siempre te acuerdes de ella y sepas los entresijos de su vida.

El libro está fabricado con materiales ecológicos, cuenta con 128 páginas y una encuadernación cosida.

Taza de desayuno personalizada de Mugffins

Hay pequeños regalos que se utilizan a diario y que sirven para recordarle a tu mamá o a tu mujer cuánto la admiras. Por eso, las tazas de desayuno con mensajes personalizados tienen tanto éxito.

Esta taza de Mugffins, fabricada en cerámica de alta calidad, le ayudará a empezar el día con energía: “Aquí bebe una súper mamá”. Pero las encontrarás con diversos mensajes si, por ejemplo, quieres felicitarla como madre y como abuela.

El recipiente, de 350 ml, es apto tanto para calentar en el microondas como para limpiar en el lavavajillas

Camiseta personalizada para madre e hijo/a

Sí, también a las mamás les gustan las camisetas personalizas que pueden compartir con sus hijos o hijas. Proponemos un pack de dos camisetas de algodón o camiseta + body grabados con los nombres.

Las camisetas están disponibles en todas las tallas (S, M, L, XL) y los bodies o camisetas infantiles desde los 9 meses y hasta los 11 años.

En el lado superior derecho de la pantalla encontrarás el botón de “Personalizar”, donde deberás escoger la talla y los nombres que deseas grabar.

Es un regalo ideal para las madres primerizas… No vaya a ser que los demás miembros de la familia se pongan celosos.

Nestlé Caja Roja

¿Qué tal si endulzar el Día de la Madre con chocolate? Esta bonita caja que contiene 22 deliciosas chocolatinas.

No lo dudes, endúlzale el día con este original regalo que, seguro, encantará a las más golosas.

Cesta de picnic

¿Qué te parece si este año sorprendes a tu madre el primer domingo de mayo y te la llevas de picnic con esta fabulosa cesta acompañada de una botella del mejor champán?

Incluye cubiertos, abrebotellas y platos de porcelana.

Más regalos originales para el Día de la Madre

Celebración del Día de la Madre en el mundo

En todo el planeta, aunque en distintos momentos, se celebra el Día de la Madre:

Segundo domingo de febrero : Noruega.

: Noruega. Cuarto domingo de cuaresma : Irlanda, Reino Unido y Nigeria.

: Irlanda, Reino Unido y Nigeria. 03 de marzo : Georgia.

: Georgia. 08 de marzo : Albania, Rumanía, Serbia, Bulgaria…

: Albania, Rumanía, Serbia, Bulgaria… 21 de marzo : Egipto, Marruecos, Siria…

: Egipto, Marruecos, Siria… 07 de abril : Armenia.

: Armenia. Primer domingo de mayo : España, Portugal, Hungría…

: España, Portugal, Hungría… Segundo domingo de mayo : Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá…

: Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá… 08 de mayo : Corea del Sur.

: Corea del Sur. 10 de mayo : India, México, Malasia, Pakistán…

: India, México, Malasia, Pakistán… 14 de mayo : Samoa.

: Samoa. 15 de mayo : Paraguay.

: Paraguay. 26 de mayo : Polonia.

: Polonia. 27 de mayo : Bolivia.

: Bolivia. 30 de mayo : Nicaragua.

: Nicaragua. Último domingo de mayo : Francia, Haití, Suecia, Túnez…

: Francia, Haití, Suecia, Túnez… Tercer domingo de octubre : Argentina.

: Argentina. Último domingo de noviembre : Rusia.

: Rusia. 08 de diciembre : Panamá.

: Panamá. 22 de diciembre: Indonesia.

Sin duda, un momento especial en el que todos los hijos del mundo pretender hacer sentir únicas a sus madres.

Y para ello toca echar mano del bolsillo este Día de la Madre.

