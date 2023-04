(2 votos: 4,50 de 5)

El próximo 12 de mayo sale al mercado ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ para Nintendo Switch. Todo está preparado para recibir uno de los lanzamientos más épicos y esperados por los seguidores de la consola híbrida.

En uno de los últimos tráileres, ya se puede advertir el nombre del misterioso dragón de tres cabezas, que podría recibir el nombre de «Flame gleeok» o «Gleeok de Fuego», lo que ha desatado todos los rumores entre los incondicionales de la saga.

En esta secuela, el escenario de la aventura de Link se ha ampliado para incluir los vastos cielos de Hyrule.

Un nuevo aperitivo que, contra todo pronóstico, no ha aclarado muchas dudas de los fanáticos del videojuego. Sin embargo, si hay algo que sí ha sorprendido es la nueva habilidad de Link, el protagonista, por fusionar objetos para crear armas y objetos, lo que promete revolucionar la experiencia del usuario.

También nos encontramos a viejos conocidos como Zelda y Ganondorf, y a Sidon o Urbosa.

Número uno en ventas

Aunque aún quedan cuatro semanas para que salga al mercado, ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ ya se ha convertido en el videojuego más vendido en plataformas de comercio electrónico como Amazon. Hay dos ediciones disponibles:

Standard

Collector

Se puede comprar ya en preventa y con un precio especial, ya que en la actualidad tiene un 14% de descuento, por lo que se puede conseguir por 59,90 euros.

