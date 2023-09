(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

El té matcha se ha convertido en la bebida de moda y ya muchos lo consideran como una de las variedades con mejores propiedades nutricionales.

De hecho, según un estudio publicado en el Journal of Chromotagraphy Science señala que el té matcha contiene 137 veces más epigalocatequina que el tradicional té verde.

Y su popularidad, por tanto, no es en vano, ya que contiene antioxidantes que permiten prevenir el envejecimiento celular, eliminar toxinas, controlar el peso y mejorar nuestra salud en general.

Sin embargo, una de sus propiedades más interesantes es su porcentaje de vitamina C, para fortalecer el sistema inmunológico y más ahora que todavía seguimos en invierno. No obstante, también es recomendable para combatir la molesta retención de líquido (aunque no es la única infusión con este poder).

Ingredientes y utensilios para preparar té matcha

Lo primero con lo que debemos de contar es con un buen té matcha. Y no, no es una tarea fácil porque no todos son iguales.

Este de la marca Matcha & CO es uno de los más vendidos en Amazon, con un sabor dulce y suave perfecto para aquellos que se inician en esta bebida, que se cultiva en los campos de té de Uji, en Kyoto (Japón).

También encontramos otras opciones, a un precio ligeramente superior, de la firma VAHDAM, que también se cultiva en Uji. Es sin gluten y vegano. Este en concreto contiene 100 gramos, lo que equivale a unas 50 tazas de té matcha.

Una vez que tengamos un té de calidad, vamos a necesitar:

Agua, y mejor si es de mineralización débil.

Leche, que puede ser entera, semi o desnatada, e incluso vegetal (arroz, avena…).

Pero, además de estos ingredientes, también es necesario contar con algunos utensilios y herramientas para que la preparación del té matcha sea lo más parecido posible a como se preparaba en su origen. La ceremonia para preparar el té matcha incluye:

1. Chawan

No es otra cosa que la clásica taza de té, que se parece a un bol, para preparar el té matcha. Hay que decir que no es un accesorio barato, pero es casi imprescindible para disfrutar de una bebida con importantísimos beneficios para nuestro organismo y salud. El rango de precios oscila desde los 9 hasta los 50 euros. Todos están fabricados en cerámica.

2. Chashaku

Es la cuchara medidora de bambú que se utiliza para recoger la cantidad perfecta de té matcha. ¿Por qué no se puede utilizar una cuchara de metal? Los expertos consideran que el metal interfiere en las propiedades del propio té y que puede incluso alterar su sabor. Por ello, se aconseja que se empleen cucharas de bambú o, en su defecto, de madera. En esta ocasión, el precio es inferior, a partir de los 4 euros.

3. Chasen

Es indispensable para disolver el té matcha y conseguir la espuma tan típica de esta bebida. Esta pieza está elaborada de madera de bambú. Aunque se puede encontrar a la venta por separado, también está disponible el pack de los tres utensilios a un precio menor.

Pasos a seguir

Cuando el agua ha hervido, necesitamos 150 ml y, con la cuchara medidora Chasaku, coger una o dos medidas del té matcha, para diluirlo todo en el bol con el chasen. Eso sí, nunca hay que remover en forma circular, sino con un movimiento de W o M. Una vez que tengamos el té matcha diluido, podemos optar por consumirlo solo con agua o añadir leche.

Última actualización el 2023-09-11 at 15:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados