Equípate con todo lo necesario para practicar deporte este verano

Con la llegada del verano, aumenta la práctica de ejercicio, sobre todo aquel que está íntimamente relacionado con el agua y la naturaleza. Por ello, para que estés preparado y puedas probar nuevas disciplinas, traemos una serie de propuestas con las que podrás pasar un rato inolvidable, a la vez que ejercitas tu cuerpo.

Ya sea para lanzarte al agua o para dar intensos paseos por la montaña, necesitar contar con el equipo necesario que te aporte seguridad y comodidad a partes iguales. Además, si aún no has probado disciplinas como el submarinismo o nunca te han subido a un kayak, no te pierdas estas propuestas, que podrían descubrirte un nuevo mundo de diversión en parajes naturales de ensueño.

Zapatos de agua

Llega el momento de practicar deportes de verano, muchos de ellos directamente en nuestras playas y ríos. Disfruta como nunca de estas actividades con unos fantásticos zapatos de agua. Diseñados en material elástico y transpirable, se ajustan a la perfección al pie para que sientas que no llevas nada.

Con un tacón plano de apenas medio centímetro, son idóneos para cualquier superficie, ya que no resbalan gracias a su suela antideslizante. Podrás usarlos tanto para adentrarte en el mar o en el río como para andar sobre las rocas o la arena.

Zapatillas de ciclismo

La época estival es idónea para coger la bicicleta. Disfruta de largas jornadas con ella equipado a la perfección con estas zapatillas de la marca Luck. Con una magnífica relación calidad-precio, dispondrás de tres modelos diferentes para elegir: blanco, rojo o amarillo. ¡Escoge el que mejor combine con tu equipación favorita!

Construidas en una sola pieza, ofrecen un agarre perfecto y una total sujeción. Recuerda que tendrás que optar por una talla más de la habitual en tu calzado diario, puesto que son tan ligeras como rígidas. Para asegurar la máxima comodidad, cuentan con cierre de velcro y no tienen costuras interiores.

Kit de accesorios para yoga y pilates Dokpav

Practicar deporte en verano no siempre está relacionado con actividades frenéticas. Hay otras interesantes opciones, como el yoga o el pilates, en las que podrás iniciarte con este magnífico kit de accesorios que encontrarás en Amazon.

El pack está compuesto por esterilla, gomas elásticas, pelota de pilates, bandas de resistencia y gomas elásticas de musculación. Es ideal para usuarios que buscan dar sus primeros pasos en estas disciplinas. Si eres una de esas personas que quiere practicar deportes de verano sin desfallecer en el intento, este conjunto de accesorios está pensado para ti.

Tabla de Paddle Surf hinchable

Si te apetece probar algo nuevo este verano, sin renunciar al ejercicio, no te pierdas esta tabla hinchable de Paddle Surf modelo ‘Oceana’ de la marca Bestway. Además, viene acompañada con todo lo necesario para que te lo pases en grande, solo o en compañía: remo, bomba para hinchar la tabla, bolsa para almacenaje, asiento extraíble con respaldo y reposapiés, cuerdas de sujeción… Quienes ya la han probado ensalzan la calidad de este modelo, su resistencia, su estabilidad y lo fácil que resulta hincharla. En definitiva, un kit completo para iniciarte en este bonito y divertido deporte, a un precio más que apetecible.

Kayak para dos personas

Otra de las actividades más divertidas que podemos practicar en verano es montar en un kayak y remar río abajo o en el mar junto a un acompañante. Trabajo y ocio en equipo. Por ello, traemos este modelo hinchable Challenger K2 de la marca Intex. El producto incluye los dos remos y el hinchador, junto a dos cuerdas de sujeción y una red para que podamos llevar objetos en nuestra travesía. Es decir, todo lo que necesitas para pasar un rato fantástico en tu kayak.

Además, los asientos se pueden desmontar y regular a tu gusto para que la comodidad sea máxima. Goza de una gran resistencia y estabilidad, y su diseño, que no se olvida de la aerodinámica, es realmente atractivo.

Gafas de ciclismo

Lo maravilloso de estas gafas de sol para hacer ciclismo es que sus lentes ofrecen un campo de visión muy amplio, una alta protección de la radiación solar UV y tienen un diseño aerodinámico con la menor resistencia al viento posible.

Son muy ligeras, con un peso mínimo de solo 30 gramos, pero resistentes. Una de las ventajas de este modelo, es que para asegurar un ajuste perfecto, las patillas son extraíbles y se pueden cambiar por una cinta deportiva elástica.

Pala de pádel

Cuando cae el sol en la época estival, muchos aprovechan el descenso de las temperaturas para practicar su deporte favorito. Si el tuyo es el pádel y necesitas nueva pala o, simplemente, quieres darte un capricho, este modelo presenta una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado.

El modelo Wing Avant 21 de Bullpadel te garantizará un golpeo cómodo y sin vibraciones. Te servirá tanto si estás dando tus primeros pasos en este deporte como si ya eres todo un experto con la pala y, además, presenta una calidad de los materiales exquisita y una ligereza que se agradece mucho a la hora de jugar. En definitiva, una pala de prestaciones fantásticas, a un precio muy ajustado.

Chaleco para submarinistas noveles

Si estás empezando en el apasionante mundo del submarinismo y no quieres invertir una suma importante, este chaleco de Cressi es la opción perfecta para tus primeras aventuras bajo el agua.

Si bien es un modelo básico, cumple perfectamente sus funciones, con materiales que garantizan una gran durabilidad y robustez. Su espaldera minimalista está pensada para aligerarla y cuenta con amortiguador para mejorar la fijación de la botella. Tendrás acceso al octopus auxiliar y, además, presenta un compartimento para que lleves a buen recaudo el manómetro. En resumen, un modelo que cumplirá con tus expectativas si estás empezando, a un precio más que aceptable.

