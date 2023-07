¿Qué opinan los usuarios?

En cuanto a sus valoraciones, quienes ya la han probado, le otorgan una puntuación de 4,4 sobre 5.

Entre sus reseñas, los usuarios coinciden en que cumple con las características y deja «encantadas» a quienes la compran.

«Estoy encantada, porque me deja el pelo peinado y sin frizz. No tengo que pasarme la plancha y al día siguiente sigo teniendo muy bien el pelo. Normalmente con secador y plancha solo me duraba bien un día», comenta Lucía.

Una opinión que no difiere de la de Noemí: «Me encanta. Definitivamente he encontrado lo que necesitaba, muy fácil de usar y cómodo. Sobre todo porque tengo dos manos izquierda y nunca consigo un buen resultado en mi pelo. Y con este secador y plancha me queda como de peluquería».

Y, ¿lo mejor? Ahora tiene un 7% de descuento.