Patricia Díaz

A estas alturas del año, podemos distinguir dos tipos de personas. Los que ya se han ido de vacaciones y presumen de cuerpo moreno y los que nos vamos en agosto y continuamos blancos como la leche.

Por ello, cuando los días se van alargando y empiezan a sobrar algunas capas de ropa, podemos recurrir a un truco para lucir una piel bronceada: el autobronceador.

Además, entienda que no protegen frente a la radiación solar por lo que no son sustitutivos de cremas protectoras.

A veces este cosmético genera desconfianza pero, aplicado adecuadamente, es la alternativa más natural para calmar las ansias de moreno.

Tan-Luxe: El autobronceador de La Vecina Rubia

Por eso hemos querido hacer caso y probar el que nos ha recomendado La Vecina Rubia. La ‘influencer’, con más de tres millones de seguidores en sus redes sociales, ha querido venir a salvarnos la primavera con su último descubrimiento.

Con las celebraciones familiares, bodas, bautizos y comuniones aquí mismo, nos ha descubierto un autobronceador que, además de oler genial, es fácil de aplicar y queda de maravilla, con el tono perfecto.

El producto que ha elegido la española es ‘The Face Illuminating’ de Tan-Luxe. Se vende en Amazon y desde que ella lo subió a su cuenta de Instagram no para de agotarse una y otra vez.

Lo primero que tenemos que decirte de este autobronceador y que es lo que nos ha conquistado es que tú controlas el tono que quieres lucir.

Son gotas autobronceadoras para la cara, lo que significa que se añaden directamente a tu crema hidratante o a tu suero, por eso si le pone más o menos cantidad, obtendrás más o menos moreno.

Puedes probar al principio con poquito, para ir subiendo la cantidad si quieres un bronceado más intenso.

Los ingredientes de ‘The Face Illuminating’ de Tan-Luxe son el aceite de semilla de frambuesa, vitamina E y el aloe vera, por lo que tiene propiedades que suaviza y fortalece la piel, no solo la broncea, sino que también la cuida.

Más autobronceadores

Efecto espuma: Bali espuma autobronceadora

Es el primer tratamiento corporal autobronceador que es rico en DHA y 100% natural. Además de conseguir su principal objetivo, el de broncear la piel, aporta grandes beneficios a nuestra piel gracias a su brillo e hidratación.

Previene las machas ya que su secado es extremadamente rápido y no provoca tonos anaranjados tras aplicar el tintado.

Ha sido creada con la tecnología Cellushape, que es una fórmula rica en antioxidantes, lo que ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel.

Además ha sido capaz de evitar la producción de malos olores, algo común en muchos otros bronceadores, gracias a su fragancia de mango y guayaba.

Su fórmula, vegana y natural sin testeo en animales, garantiza su excelencia.

Experiencia contrastada: Clarins Adiition

La experiencia de una marca contrastada como Clarins al servicio de tu bronceado. Se trata de uno de los productos más consolidados de la firma de cosméticos.

Una opción realmente interesante para quienes ansían estar morenos o morenas durante todo el año y que aprietan el acelerado, más si cabe, en este momento del curso.

Tiene una textura que ha sido generada para mezclar sin problema alguno con cualquier otra crema hidratante combinando los beneficios del autobronceado con los cuidados diarios.

Está pensada para todo tipo de pieles y es un producto no comedogénico, es decir, ha sido formulado para evitar el exceso de producción de sebo de manera que los poros de la piel no se obstruyan. Además, está dermatológicamente testado.

Fórmula ligera: ST. TROPEZ Sell Tan Bronzing

Este modelo de autobronceador de nuestra selección es una espuma súper ligera y de fácil aplicación que asegura un tono uniforme y que permanece de forma duradera en el tiempo.

Su fórmula contrastada permite además que actúe como un potente hidratante al tiempo que se adapta al tono natural de tu piel.

Debe aplicarse 24 horas después de haber exfoliado nuestra piel y no deberá ducharse entre cuatro y ocho horas después de haberlo aplicado.

Una fórmula ligera que no se pega y que asegura un tono de dorado bronceado durante un máximo de diez días tras su aplicación.

Consejos previos antes de utilizar un autobronceador

Los autobronceadores son cosméticos que se destinan para colorear la piel sin generación alguna de melanina.

Están basados en un principio activo que se conoce como dihidroxiacetona (DHA) y que al reaccionar con las proteínas del estrato córneo, que es la capa más externa de la piel, acaba dando lugar a melanoidinas que son las que hacen parecer que estamos bronceados.

Es importante que tenga en cuenta que este producto no nos bronceará más que por unos días. Además, entienda que no protegen frente a la radiación solar por lo que no son sustitutivos de cremas protectoras.

En otro orden de cosas, reseñar, que hace algún tiempo era imprescindible exfoliar bien la piel un día antes de aplicar el autobronceador, ahora, solo es necesario con alguno de los modelos que están en el mercado. Compruébelo en las indicaciones del producto para confirmarlo.

Debe extenderse bien y dejar que se absorba para evitar al máximo las manchas al contacto con la ropa.

Podemos entender a los autobronceadores como una alternativa saludable para quienes gusten de verse morenos o morenas durante todo el año.

