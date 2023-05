(2 votos: 5,00 de 5)

La llegada del buen tiempo y las altas temperaturas significa más horas de sol, vacaciones y disfrute, pero también mosquitos.

Estos insectos reaparecen cada año en los meses más cálidos, y es muy difícil evitarlos. Sus picaduras producen picor, hinchazón y malestar sobre la zona afectada.

Algo muy incómodo y que nos puede llegar a fastidiar las vacaciones. Existen muchos remedios para intentar evitar o tratar las picaduras de insectos, sin embargo, no todos son igual de efectivos.

En esta ocasión, vamos a centrarnos en tratar dichas picaduras, ya que en muchas ocasiones es inevitable. Se trata de un pequeño dispositivo, fácil de transportar y que alivia la picazón e hinchazón en segundos sin necesidad de productos químicos.

Se trata del aparato Beurer BR 90, con casi 19.000 valoraciones en Amazon y una nota media de 4,4 sobre 5.

Alivio inmediato para las picaduras

Cuando la picadura ya está ahí, no queda otra que ocuparse de ella y tratar de que moleste lo menos posible.

El dispositivo para tratar picaduras fabricado por la empresa alemana Beurer, y funciona utilizando calor.

Es un producto ideal para cualquier tipo de piel, sobre todo las sensibles y con alergias, y para cualquier persona: niños, adultos, mayores y embarazadas. 100% libre de productos químicos.

Su funcionamiento es muy sencillo, tiene una pequeña placa de cerámica que aplica calor a unos 51°C directamente sobre la zona y en tan solo unos segundos alivia los síntomas de la picadura: desnaturaliza la saliva y demás componentes que el insecto introduce en la piel.

Si bien es libre de productos químicos, puede que muchas personas noten cierta sensibilidad al calor. Por eso, tiene dos opciones de temperatura, que varían en función del tiempo de aplicación, es decir una aplicación de 3 segundos para pieles sensibles o una aplicación de 6 segundos.

Para las primeras aplicaciones o en caso de cierta sensibilidad, es recomendable comenzar con la opción de calor durante 3 segundos.

Luego y tras ver el comportamiento de nuestra piel, pasar a la opción de calor durante 6 segundos. La opción de 3 segundos también es la más recomendada para usar con los pequeños.

Beurer BR 90 es apto para cualquier picadura de mosquitos, como los tigre que su picadura es bastante dañina, pero también para picaduras de abejas, avispas o cualquier otro insecto.

Su autonomía es bastante amplia, aunque como es lógico dependerá del uso que le demos.

Llévalo contigo a todas partes

Funciona con dos pilas AA que vienen incluidas. Su pequeño tamaño y diseño compacto lo hace perfecto para llevarlo contigo a cualquier parte: acampadas, festivales, barbacoas…

Además, podrás utilizarlo tanto de día como de noche, gracias a su práctica luz que te permitirá localizar las picaduras y aplicar el calor en la zona exacta.

¿Qué opinan los usuarios?

Beurer BR 90 es el dispositivo más vendido de Amazon en su categoría. Cuenta con casi 19.000 valoraciones y una sobresaliente nota media de 4,4 sobre 5 estrellas.

La mayoría de personas que lo han probado aseguran que merece la pena, y que alivia los síntomas de forma inmediata. Como es el caso de María del Carmen:

«Si al igual que yo, eres alérgico/a a las picadas de mosquitos, este aparato va a cambiar tu vida.

Cuando detecto una picada realizo una aplicación de 6 segundos y espero, si vuelvo a sentir picor otra aplicación de 6 segundos y listo. Normalmente son necesarias de 1 a 3 aplicaciones y con eso te olvidas, no mas inflamación, no mas fiebre, no mas sufrir».

Y también es el caso de Javier, que asegura:

«Tengo una especial atracción para los insectos, los mosquitos, tábanos y un tipo de hormigas me producen grandes reacciones. Para mí ha sido la salvación.

Primero, no embadurno la piel del productos químicos, segundo, la molestia es soportable, pues según lo aplicas desaparece el picor-dolor que tienes, yo aplico por la mañana al levantarme y por la noche».

