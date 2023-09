(1 votos: 5,00 de 5)

Muchas veces nos ha apetecido más llevarnos nuestro propio café al trabajo, a una acampada, a la piscina, a la montaña, a una reunión… En resumidas cuentas, a cualquier lugar.

Sin embargo, los más cafeteros podrás afirmar que no es lo mismo tomarse el café recalentado que recién hecho. Y, claro, no en cualquier sitio puedes hacértelo.

Por ello, la marca Cera+, con el objetivo de que todo aquel que lo desee pueda convertirse en todo un barman del espresso, ha lanzado una mini cafetera portátil con la que hacer café cuando queramos.

Además, estamos de suerte. Ahora tiene un descuento del 16% de descuento.

Para cápsulas y café molido

Esta mini cafetera, que tiene la medida y la forma de una botella de agua, presenta cualidades muy suculentas.

La primera de ellas es que permite tanto café molido como cápsulas.

Por otro lado, cuenta con 20 bares de potencia, así como con un tanque de acero inoxidable y el certificado de calidad alimentaria.

En relación con el auto-calentamiento que tiene integrado, tarda entre 3 y 4 minutos, y puede llegar a calentar hasta 4 tazas de agua de 50 ml o 2 tazas de 80 ml.

Asimismo, para extraer el café recién hecho, solo tendremos que presionar dos veces su botón. De esta manera nos aseguramos que no se derrame ni una gota sin querer.

Además, para mayor seguridad, tiene una cámara de bloqueo.

Al igual que ocurre en un termo, esta cafetea viene con un vaso donde tomarnos el café recién hecho.

Otro punto fuerte, sin duda, es que tiene integrada una batería (tarda entre 2 y 3 horas en cargarse completamente), por lo que no necesitaremos una red eléctrica para poder utilizarla.

¿Qué opinan los usuarios?

Como todavía se trata de una novedad, no son muchos los que ya han podido probarla y valorar su experiencia con ella.

Aun así, sus 79 valoraciones le otorgan una puntuación de 4,1 sobre 5, y la definen como «el mejor producto que he comprado nunca».

«¡Producto inesperado! Mi cocina es muy pequeña y comprar otras cafeteras normales ocupa mucho espacio. Esta cafetera es del tamaño de un vaso de agua. […] Espero que esta cafetera pueda salir en diferentes colores. Yo personalmente prefiero el blanco. Aunque el color negro es muy resistente a la suciedad. Además, la batería recargable se puede utilizar para cargar la cafetera», explica Anna S.

Al igual que ella, otros usuarios han confesado estar «muy satisfechos» con esta compra.

«Super útil si te gusta el café. No ocupa casi nada, se carga en el coche, sencillísima de manejar y limpiar. […] Al ser algo que nunca probé y no saber cómo va a resultar, dudas si invertir lo que vale. Pero sin duda, si eres cafetero y no tienes siempre a mano donde tomarte tu café, merece mucho la pena«, asegura Miguel.

Eso sí, muchos compradores han bajado su puntuación por su elevado precio. Pero, como explica Miguel, es una inversión que «merece mucho la pena».

