Lidia Fernández

El sol es uno de los factores que más contribuye al envejecimiento de la piel. Además de ponernos en riesgo de cáncer de piel y provocar todo tipo de manchas en el rostro, también contribuye al surgimiento de arrugas.

Por eso, la mejor manera de asegurarte una piel joven durante muchos años es usar a diario crema solar, sea la temporada que sea.

Ahora, con la llegada de las buenas temperaturas, es el momento de encontrar el producto que más se adapta a ti y seguir usándolo todo el año.

Uno de los más buscados y recomendados es el Luminous 630 de Nivea, que se puede comprar en Amazon en pack y conseguir un descuento extra para seguir recibiéndolo en casa cuando se te agote.

Con ácido hialurónico y Vitamina E

El filtro solar facial de Nivea Sun tiene la fórmula Luminous630 patentada e hidrata tu rostro al mismo tiempo que lo protege.

Con FP50+, tiene cobertura más que suficiente contra los rayos UV y UVB. Además, incluye ácido hialurónico y vitamina E para luchar contra las manchas del rostro.

Consigue poco a poco eliminar las imperfecciones, así como combatir de manera prematura las arrugas.

Además, está recomendada para todo tipo de pieles por su sensación refrescante hasta en las pieles más grasas. Aporta luminosidad y suavidad al rostro con un solo gesto cada mañana.

¿Qué opinan los clientes?

Este producto de Nivea es un clásico para aquellos que quieren cuidarse el rostro y, en Amazon, tiene 4,5 estrellas de puntuación de media.

Aquellos que la han probado aseguran que han conseguido disminuir sus manchas, así como disfrutar de una textura de lo más ligera.

«Quiero decir que tengo cutis graso y todas las cremas las siento pesadas en la cara, pero esta crema ha resultado todo un éxito«, comenta Carmen en las valoraciones: «Es súper ligera y no me es grasosa y lo mejor de todo con una súper protección».

Quien ya repite de la experiencia, asegura que tiene muy buena «calidad-precio»: «Me gusta como me deja la piel de hidratada, yo tengo la piel mixta-grasa y no me deja nada de brillos, absorbe muy bien. El bote cunde bastante y he notado que me atenúa las manchas. ¡La recomiendo!».

