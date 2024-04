Haz tu valoración:

Lidia Fernández

La crema solar es un imprescindible diario de la piel, sea verano o invierno.

No obstante, con la llegada de las altas temperaturas, aumenta el tiempo de exposición al sol y es muy importante encontrar el mejor producto para proteger toda tu piel.

Aunque hay miles de opciones, hay una opción que sigue triunfando año tras año.

Se trata del protector solar de Bella Aurora, el más recomendado por los expertos y el más vendido ahora mismo en Amazon.

La importancia de la crema solar

Los dermatólogos insisten en cuidar todo el año la piel del sol, debido a la radiación ultravioleta que este emite. Esta radiación está compuesta por los rayos UVA y UVB, verán como más adelante estos nombres se vuelven familiares.

Los rayos UVB se incrementan entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, horario no apto para la exposición al sol; mientras que los UVA son elevados durante todo el día, todo el año.

Es cierto que la radiación es mucho más intensa en verano, pero el sol no discrimina entre una estación u otra para emitir radiación ultravioleta, ni tampoco distingue si estamos en la ciudad, en el mar o en la montaña. Así que lo mejor, es cuidarnos la piel todo el año y sobre todo en verano, incluso en los días nublados.

La fórmula única de Bella Aurora

La crema solar más vendida de Bella Aurora es una de las más recomendadas para pieles mixtas y grasas.

Tiene una textura ligera y un acabado mate que ayuda a no ensuciar la cara a lo largo del día tras llevarla.

Al contrario, esta fórmula, que tiene protección solar SPF50+ por supuesto, también tiene un amplio espectro de microencapsulados con potentes activos despigmentantes. Es decir, trata las manchas y evita la aparición de nuevas.

Una protección «celular» con extracto de curcumina que tienen efecto calmante y antioxidante con una fragancia de notas florales y afrutadas.

También tiene protección a los rayos UVA, UVB, a la luz visible (HEV) e infrarrojos (IR).

La marca también se enorgullece en su formato. Un envase airless, que dosifica la crema con textura de gel en la cantidad necesaria y reduce el uso de conservantes.

Las opiniones de los compradores

En el mes pasado, se vendieron más de 2.000 cremas solares de Bella Aurora y un 74% de los clientes han aplaudido el producto desde entonces con 5 estrellas.

«La protección solar me genera mucha grasa y esta no me genera nada de grasa, es muy suave», asegura Raquel en Amazon.

«Tengo la piel muy sensible y esta crema me va genial, apenas tiene perfume con lo cual no irrita la piel. Me encanta el producto y la marca», añade Isabel.

«Se absorbe genial y tiene una textura muy ligera. Además, el tamaño es ideal para llevarlo en el bolso«, comenta también María.

