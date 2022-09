En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(2 votos: 3,50 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

No hay nadie en el mundo al que no le guste el chocolate y que no aprecie la calidad de una tableta, unos bombones o unas buenas trufas.

Así pues, los amantes del cacao tienen su día especial para celebrar: el Día Internacional del Chocolate.

Y es que múltiples estudios han demostrado que los polifenoles del cacao tienen una propiedad calmante. Y además, contiene feniletilamina, que nos mantiene alerta, y anandamida, que produce una sensación de bienestar.

Por si esto fuera poco, también estimula el cerebro para liberar serotonina, que mejora el humor, y contiene una sustancia conocida como epicatequina que se cree mejora la memoria.

Pero antes de adentrarnos en los mejores chocolates del mundo, fabricados por maestros de reconocido prestigio, ¿sabías que hasta el siglo XIX el chocolate solo se podía consumir como una bebida líquida?

Sí, como si se tratase de una taza de chocolate. Sin embargo, la invención de la prensa hidráulica permitió la extracción de manteca de cacao y «voilà»: nacieron las tabletas y el chocolate en polvo.

La mayoría de la producción del chocolate se concentra en África, Centroamérica y algunas regiones de Asia, y puede ser principalmente de tres tipos: chocolate negro, con leche o blanco.

¿Qué tipos de chocolates nos encontramos en el mercado?

Chocolate negro . Para ser considerado como tal debe tener una composición de cacao entre el 55% y el 90%. El resto de ingredientes suele ser pasta de cacao y azúcar, este último en una baja composición.

. Para ser considerado como tal debe tener una composición de cacao entre el 55% y el 90%. El resto de ingredientes suele ser pasta de cacao y azúcar, este último en una baja composición. Chocolate con leche . Aunque se elabora de la misma forma que el chocolate negro, tiene un menor porcentaje de cacao: entre el 20% y el 40%.

. Aunque se elabora de la misma forma que el chocolate negro, tiene un menor porcentaje de cacao: entre el 20% y el 40%. Chocolate blanco. Es el chocolate menos puro. No contiene granos de cacao, pero sí manteca, por lo que puede seguir recibiendo la denominación de ‘chocolate’. Contiene más calorías que los otros dos tipos, por su alto porcentaje de azúcar.

Chocolate: beneficios y propiedades

Dentro de una dieta sana y equilibrada, aunque muchas personas no se lo crean, debemos incluir (con moderación) chocolate por sus numerosos beneficios y propiedades.

Es antioxidante . Como se trata de un alimento rico en flavonoides, catequinas y polifenoles también ayuda a reducir el daño oxidativo de las células.

. Como se trata de un alimento rico en flavonoides, catequinas y polifenoles también ayuda a reducir el daño oxidativo de las células. Mejora la salud cardiovascular . Contribuye a reducir la presión arterial y reducir el riesgo de sufrir un trombo.

. Contribuye a reducir la presión arterial y reducir el riesgo de sufrir un trombo. Muy nutritivo. El cacao aporta a nuestro organismo calcio, hierro, potasio, magnesio y fósforo. Además, vitaminas como A, B1, B3, C y E.

Sin embargo, para que el chocolate nos aporte todos los beneficios, tenemos que optar por uno que tenga un porcentaje de cacao superior al 70%.

Podemos ‘educar’ a nuestro paladar aumentando poco a poco la cantidad de cacao que contiene. Pero eso no impide que podamos darnos un capricho y disfrutar del chocolate con leche o blanco de vez en cuando. Siempre con moderación.

Y una vez que hemos hecho un rápido repaso por sus cualidades, pasamos a incluir los mejores chocolates del mundo que hemos seleccionado para este artículo.

Son todos los que están pero no están todos los que son, ya que hemos dado prioridad a los que usted podría comprar con sólo un clic.

Valrhona: Bombones franceses de alta calidad

COMPRAR EN AMAZON POR 64,95€

La casa chocolate Valrhona, con sede en Tain-l’Hermiatge, en Francia, lleva endulzando al mundo desde 1922. Los expertos chocolateros seleccionan los mejores cacaos, de Bali a Madagascar, de Brasil a Ghana, y de la República Dominicana a Perú.

Valrhona, que se dedica principalmente a la comercialización de bombones de lujo, fue fundada por el prestigioso repostero francés Albéric Guironnet. Detrás del característico sabor de los chocolates de Valrhona hay más de 200 degustadores que, después de un año de estricta formación, seleccionan los mejores chocolates que llegarán al mercado.

No solo ofrecen bombones, también coberturas, dulces de chocolate o chocolate a granel en barras. En la actualidad, el reconocido chef francés Fréderic Bau, que en España se ha dado a conocer por el talent culinario de Amazon Prime Video ‘Celebrity Bake Off’, lleva más de 30 años al frente de la marca.

La caja de bombones que te proponemos tiene un peso de 490 gramos y está formado por 16 piezas de chocolate fino, otra selección de 16 chocolates exquisitos y 16 rellenos de almendras y avellanas.

Godiva: Auténtico chocolate belga

COMPRAR EN AMAZON POR 29,90€

La primera boutique de chocolate del mundo se abrió en el centro de Bruselas, en la conocida Grand Place. Y fue tan grande su éxito que rápidamente se expandió a otros países de Europa. La marca de lujo llegó a París en 1958 y, poco después, cruzó el charco.

En 1966 los productos más reconocidos de la marca llegaron a Estados Unidos y, actualmente, una tienda Godiva está en la famosísima Quinta Avenida de Nueva York. Y podemos encontrar sus deliciosos productos en los cinco continentes gracias a sus 450 establecimientos.

Chocolissimo: Exclusivo

COMPRAR EN AMAZON POR 44,99€

Chocolissimo es la marca referencia en la elaboración de chocolate. Además, como tienen presente que es un producto que se suele compartir, ofrecen más de 300 sabores de pralinés elaborados a mano, que combinan sabores y aromas originales.

En 2021 se ha convertido en una de las marcas preferidas por los consumidores, no solo por la calidad de su chocolate, también por su original presentación. En una caja de madera, con tres cajones, nos encontramos con 30 bombones de praliné (con un peso total de 375 gramos).

Aunque tiene un precio superior a los otros productos seleccionados, merece la pena por su variedad de sabores. Eso sí, precaución si vamos a compartir la caja con menores. La casa especializada en la fabricación de chocolate de lujo advierte que algunas de las piezas contienen alcohol.

Neuhaus: Inventor del praliné belga

COMPRAR EN EL CORTE INGLÉS POR 38€

La familia Neuhaus se mudó a Bélgica donde abrió su primera tienda en 1857. De toda la selección, Neuhaus es la marca con más experiencia en el sector.

De familia de farmacéuticos, Jean Neuhaus cubrió los medicamentos con una fina capa de chocolate para deleitar a sus clientes y combatir el mal sabor de los fármacos.

En 1912, su nieto firmó un hito en la historia de la fabricación de chocolate. Jean Neuhaus Jr. Dio con la tecla y desarrolló la idea del praliné tal y como hoy la conocemos: bombón con una fina capa de chocolate y relleno de caramelo, frutos secos o chocolate.

La caja ‘Ballotin’ está repleta de intenso sabor a chocolate con leche, negro o blanco con una explosión a diferentes sabores que harán las delicias de tu madre. Además, con esta caja se puede repasar la historia de la casa: desde su primer praliné en 1857 a su última creación en 2014: Cornet Crunchy.

Este praliné está relleno de crujientes de avellana, que se derrite en la boca por su textura suave y cremosa.

Michel Cluizel: Demostrada experiencia en chocolates

COMPRAR EN AMAZON POR 92,80€

La empresa de fabricación de chocolate fue fundada en la ciudad francesa de Damville por Marc Cluizel en 1948. No fue hasta 1987 cuando abrieron su primera tienda en París.

Michel Cluizel, que tomó su relevo tras el fallecimiento de su padre, lanzó a finales del silgo XX el programa Noble Ingredients. Se trata de un compromiso para usar ingredientes de alta calidad y eliminar sabores artificiales que se usan en productos de una calidad inferior.

Además, es uno de los fabricantes que trabaja directamente con las semillas de chocolate y no con la pasta suministrada por un tercero. Utilizan semillas procedentes de países líderes como Madagascar, México o Guatemala.

COMPRAR EN EL CORTE INGLÉS POR 69€

Esta caja de 70 piezas (765 gramos) de chocolates variados como negro, con leche, Kewane, ganache, caramelo o praliné.

Los mejores chocolates del mundo (a buen precio), para dar una alegría a quien más quieras.

Última actualización el 2022-09-13 at 12:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas