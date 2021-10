En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Patricia Díaz

En otoño vuelven los grandes estrenos. Por eso, octubre suele ser un mes importante para las plataformas de streaming. En este sentido, Amazon Prime Video vuelve a incorporar toda una selección de nuevos títulos a su cada vez más amplio catálogo.

Para que no te pierdas nada te hemos preparado una lista con los estrenos del mes y, si eres de los que celebra Halloween, ¡toma nota!

¿Cómo suscribirse a Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video es uno de los servicios exclusivos a los que se puede acceder al tener la suscripción Prime de Amazon.

Se trata de una plataforma de streaming con contenidos exclusivos en formato de series, películas, documentales o programas con una calidad de imagen excelente Ultra HD (4K) + HDR.

Además, también ofrece canales propios en Prime Video Channels, integrado en la propia plataforma y con el que podrás ver Starzplay, MGM o Mezzo, entre otros.

Actualmente, es considerada como una de las mejores alternativas para el entretenimiento que destaca tanto por la calidad de su servicio, como por su económico precio.

Por tan solo 3,99 euros al mes o, si el usuario paga la cuota anual, 36 euros al año (3 euros al mes) podrás disfrutar de las mejores series y películas que no podrás ver en ninguna otra plataforma más.

SUSCRÍBETE A AMAZON PRIME VIDEO

Si eres un estudiante universitario puedes conseguir una cuenta de Amazon Prime por 18 euros al año, la mitad de la cuota anual normal. Para ello solo debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener una cuenta de Amazon.es.

de Amazon.es. Estar matriculado en una institución universitaria ubicada en España.

en una institución universitaria ubicada en España. Proporcionar un justificante de matrícula, si te lo solicita Amazon.

de matrícula, si te lo solicita Amazon. Tener una dirección de correo electrónico proporcionada por tu institución

Además de su precio económico, permite su reproducción hasta en tres dispositivos simultáneamente y compatibilidad con múltiples aparatos.

Por otra parte, si no conoces Prime Video y quieres probarlo gratis y sin compromiso, Amazon te da la oportunidad.

La compañía estadounidense ofrece una prueba sin coste durante 30 días. ¡Aunque te garantizamos que te convencerás al primer día!

EMPIEZA TU PERIODO DE PRUEBA

Otras ventajas de Prime

Al contratar Amazon Prime consigues mucho más que una plataforma de vídeo por streaming. Con una sola cuota podrás tener acceso a más servicios disponibles:

Envíos rápidos, gratis e ilimitados sin coste adicional: Podrás pedir todo lo que quieras de la plataforma Amazon con esas ventajas y con envíos en 1 solo día.

sin coste adicional: Podrás pedir todo lo que quieras de la plataforma Amazon con esas ventajas y con envíos en 1 solo día. Ofertas exclusivas para ti: De vez en cuando se lanzan ofertas para los clientes Prime (30 minutos antes que cualquier otro cliente). Incluso tienes el Prime Day con jugosas ofertas solo para los clientes de este servicio.

para ti: De vez en cuando se lanzan ofertas para los clientes Prime (30 minutos antes que cualquier otro cliente). Incluso tienes el Prime Day con jugosas ofertas solo para los clientes de este servicio. Prime Music : Allí encontrarás más de 2 millones de canciones sin publicidad y con posibilidad de escuchar sin conexión.

: Allí encontrarás más de 2 millones de canciones sin publicidad y con posibilidad de escuchar sin conexión. Prime Reading : Podrás acceder a multitud de eBooks que se actualizan de forma periódica. No necesitarás dispositivo Kindle y los podrás leer con la app Kindle en iOS y Android.

: Podrás acceder a multitud de eBooks que se actualizan de forma periódica. No necesitarás dispositivo Kindle y los podrás leer con la app Kindle en iOS y Android. Prime Gaming: Con esta ventaja accederás a juegos gratis y podrás suscribirte a tu creador de contenido favorito durante un mes sin ningún coste en la plataforma Twitch.

¿Qué series se estrenan este octubre en Amazon Prime Video?

El formato de las series es, sin duda, uno de los más demandados cuando hablamos de contenido audiovisual.

Amazon Prime Video tiene una gran cantidad de series, tanto de producción propia como ajena, y este mes se dispone a estrenar títulos muy interesantes:

Sé lo que hicisteis el último verano (15 de octubre)

Si recuerdas con nostalgia la cinta de 1997 protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe y Freddie Prinze Jr. y también su secuela, estás de enhorabuena.

Amazon ha resucitado una de las franquicias de terror adolescente más famosas de los años 90 para este Halloween.

Prepárate porque en esta nueva versión entran en juego los móviles y las nuevas tecnologías, que facilitan la tarea al acosador.

Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck y Brooke Bloom protagonizan la serie.

Motherland: Fort Salem (Temporada 2 – 17 de octubre)

Llega a Amazon en exclusiva la segunda temporada de este drama de fantasía que en Estados Unidos emite la cadena Freeform.

En la serie, tres jóvenes brujas son entrenadas para luchar en un mundo donde las mujeres son las encargadas de enfrentar a las amenazas que se plantean, desde grupos terroristas hasta seres sobrenaturales.

Maradona: Sueño bendito (29 de octubre)

Te guste o no el fútbol, hay jugadores que forman parte de la historia y ese es precisamente el caso de la estrella en torno a la que gira esta serie original de Amazon Studios.

Un biopic sobre Diego Armando Maradona interpretado por el actor argentino Nazareno Casero y que relata la vida del ex jugador de fútbol desde su juventud hasta la edad adulta.

Otros títulos propios ya disponibles

De las series de producción propia de Amazon destacan títulos como Goliath, American Gods, Jack Ryan o La Maravillosa Sra. Maisel.

Otros títulos que encontrarás entre las series de producción propia de Amazon Prime Video son Transparent, la premiada Homecoming, Mozart in the Jungle, Sneaky Pete, The Man in the High Castle o Hand of God.

¿Y películas?

Entre las películas de estreno de Amazon Prime Vídeo destacan como estrenos del mes las siguientes:

Bingo Hell (1 de octubre)

Bingo Hell es uno de los largometrajes que componen la saga antológica de suspense ‘Welcome To The Blumhouse’.

Escrita por Shane McKenzie, Gigi Saul Guerrero y Perry Blackshear, Bingo Hell presenta a una combativa mujer que lucha por proteger su querido barrio de una fuerza maligna que se ha apoderado de la sala del bingo local y está matando a los residentes de forma estremecedora.

Silk Road: atrapado en la dark web (1 de octubre)

Este film relata la historia de Ross Ulbricht, creador de «Silk Road», una página web de la darknet dedicada a la venta y tráfico de estupefacientes.

Un hombre lobo entre nosotros (9 de octubre)

La curiosidad que la distingue de las otras propuestas sobre licántropos es que su formato es el de un thriller de misterio, al estilo Agatha Christie.

En el largometraje el espectador deberá intentar descubrir quién es la feroz bestia que se dedica a asesinar a sangre fría a los miembros de la comunidad, con el hándicap añadido de que una tormenta de nieve amenaza con dejarlos completamente aislados.

El caballero verde (28 de octubre)

Esta es una película estadounidense de fantasía medieval dirigida, escrita, editada y producida por David Lowery, adaptada del poema del siglo XIV Sir Gawain y el Caballero Verde.

La película es protagonizada por Dev Patel como Gawain, un sobrino del Rey Arturo, que emprende un viaje para poner a prueba su coraje y enfrentarse al Caballero Verde.

Además, también hay otros lanzamientos como:

Madres (8 de octubre)

Black as Night (1 de octubre)

The Manor (8 de octubre)

Men In Black: Internacional (9 de octubre)

El hombre invisible (10 de octubre)

Ad Astra (10 de octubre)

Infinite (22 de octubre)

Amazon Prime Video: Documentales de estreno

De entre los documentales de estreno previstos para este mes resaltamos My Name is Pauli Murray y Justin Bieber: Our World (ambas el 1 de octubre) y G.E.O. Más allá del límite (el 15 de octubre).

A @angelmartin_nc se le olvidan los estrenos, pero de lo que nunca se olvida es de que le paguemos. pic.twitter.com/LnXnrwwM9m — Prime Video España (@PrimeVideoES) October 1, 2021

