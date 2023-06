(1 votos: 5,00 de 5)

El verano pasado vivimos una auténtica crisis por la escasez de hielo en los supermercados españoles. Y el problema no era nuevo del todo: sucedió en 2004.

La causa principal de este ‘desabastecimiento’ fue el alto precio de la luz, que hace que las empresas que se dedican a la fabricación de hielo ajusten su producción al máximo. Hablamos de un producto que también necesita para almacenarse (y no derretirse) de electricidad.

Y aunque no hay previsiones que la historia se repita en el próximo verano, Lidl tiene la solución.

Las máquinas de hielo son un dispositivo de uso doméstico diseñado para convertir, a través de un proceso rápido y eficiente, el agua en hielo en distintas modalidades en función de sus posibilidades.

¿Cómo son las máquinas de hielo?

Los modelos más sencillos son capaces de producir una media de 10 kilos de hielo, aunque las hay que superan ampliamente esta producción y pueden llegar hasta los 25 kilos de cubitos.

La máquina de hielos de la cadena de supermercados alemana (que cuenta con más de 600 establecimientos en nuestro país) es una de las que mejor precio tiene del mercado: 99,99 euros. Sin embargo, está en oferta por tiempo limitado con un 10% de descuento, por lo que el precio final es de 89,99 euros.

Con un depósito integrado de 2,1 litros, esta máquina de hielos de Lidl no necesita conexión de agua. Tiene un recipiente extraíble de 800 gramos para cubitos de hielo. Según especifica el fabricante, se pueden conseguir 9 cubitos de hielo grandes en tan solo 9 minutos. Y 9 cubitos de hielo pequeños en 7 minutos. En 24 horas se pueden fabricar 11-12 kilos.

Este modelo tiene una potencia de 105 W y viene con una pala para recoger el hielo. Es muy fácil de usar gracias al panel de control de tacto suave. Pesa 8,8 kilos.

La máquina de hielo tiene 4,7 sobre 5 estrellas. Es una de las preferidas por los usuarios. «Un producto particularmente económico con un alto rendimiento. Los cubitos de hielo salen del aparato de forma muy satisfactoria. El color blanco hace que quede bien en la cocina», explica un comprador.

«La máquina de cubitos de hielo es excelente, puede elegir entre 2 tamaños de cubitos de hielo, los cubitos están listos relativamente rápido, excelente precio, definitivamente recomendado», señala, por su parte, otro internauta.

Medidas

Aprox. 25,2 x 31,2 x 37,5 cm.

Longitud del cable: 180 cm.

Máquinas de hielo: ¿merecen la pena?

La principal ventaja de las máquinas de hielo es su sencillo mantenimiento que requieren estos dispositivos. No dan problemas, salvo los mecánicos si los hubiera. No hay que estar pendiente más que de usarla cuando se necesite. El consumo de energía y de agua no resulta elevado y supone, obviamente, ahorro al no tener que comprar bolsas.

La limpieza exterior es muy fácil y no solo afecta su aspecto, ya que cuando menos suciedad y residuos haya fuera, menor será la probabilidad de que acaben dentro perjudicando su funcionamiento. Para la limpieza basta con preparar un recipiente con agua y un poco de jabón neutro.

Con similares características también nos encontramos con otra máquina de hielo de la marca KUMIO y disponible en Amazon. Produce 9 hielos en solo 6-9 minutos, con una producción máxima de hielo de 12 kilos en 24 horas.

Su uso es muy sencillo. Solo hay que llenar la máquina de hielo con agua y pulsar el botón de encendido. Un sensor detecta automáticamente si el depósito está lleno y detiene la producción para evitar el desbordamiento.

Tiene un indicador luminoso que se enciende cuando falta agua. La tapa transparente permite controlar el proceso de fabricación de hielo. Cuenta con una cesta de hielo extraíble y una pala para hielo, que facilita el almacenamiento en una cubitera.

Mide 22,8 x 32,0 x 29,7 cm y pesa solo 7,2 kg, por lo que es fácil de llevar y adecuado para la cocina, cualquier fiesta, camping, segundas residencias… Tiene un potente compresor, un condensador de alta calidad y un refrigerante R600a respetuoso con el medio ambiente, de bajo ruido, refrigeración rápida y bajo consumo.

