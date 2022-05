En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La conducta de los perros depende de distintas variables. Sin duda, una de las principales reside en los hábitos que se les enseñen, por lo que el adiestramiento por parte de profesionales o, en su defecto alguno más doméstico ejecutado por los humanos de la casa donde vive la mascota, es una óptima alternativa. Es por eso que hemos seleccionado las mejores correas de adiestramiento para modelar la conducta de los perros.

En ambos supuestos, las correas específicas de adiestramiento son de gran utilidad. De entre las mejores correeas de adiestramiento situamos de líder una de Happy Hachi por su resistente material, gran longitud, agarres fiables y precio asequible.

Elegir una u otra no es una cuestión menor ya que la correa es el medio de comunicarse entre el humano y el can y podrá reportar no solo un mejor comportamiento del animal, sino mayor seguridad.

Qué es

Un accesorio consistente en una tira, cuerda e incluso cadena en función de la raza que incorpora un gancho metálico en un extremo unido al arnés o collar del perro. En el extremo contrario puede incorporar un agarre, ya sea asa o mango, para obtener una mayor firmeza a la hora de pasearlo y enseñarlo.

De qué material son las mejores correas de adiestramiento

Hay diferentes opciones dentro de la gama de las correas en general que irán también determinadas por el tamaño y carácter del perro. Destacamos las siguientes:

Cuero: Más caro con variaciones en función de la longitud. Buena resistencia salvo que no estemos atentos a que el perro muerda la correa y acabe con ella. Para limpiarla hay que huir del agua.

Nylon: Precio medio entre las distintas opciones. Gran resistencia, incluso con mordiscos, alta durabilidad y fácil limpieza.

Tela: Acotado como material a las correas de paseo.

Metal: También suele ser para uso convencional. Económica, resistente, larga vida y, eso sí, complicada de limpiar por los eslabones.

De las posibilidades citadas, el cuero es uno de los más recomendable para los procesos de adiestramientos, aunque también requerirá mayor esfuerzo económico.

Como hemos detallado en cada caso, y ahora en síntesis, del tipo de material elegido dependerá de manera directa su resistencia ante los comunes tirones, la duración en el tiempo de la correa y su facilidad de limpieza.

Longitud XXL: Happy Hachi

Ocupa el liderato una correa en la que convergen diversas cualidades de peso como la resistencia del material de confección, una longitud de correa más que amplia, unos fiables anclajes para el collar y un precio asequible.

Por entrar en detalle sobre lo expuesto, se trata de una opción fabricada en nylon reflectante con 15 metros de margen (se distribuye también en dos tamaños más cortos de 5 y 10 metros) y unas hebillas metálicas en los extremos que procuran un fiable agarre.

Está orientada a perros medianos y grandes. Gracias al radio de movimiento que les permite su longitud el perro se podrá sentir libre al tiempo que está bajo control. Ideal para entrenamiento en espacios abiertos como campo o playa.

Pese a que se pueda usar para otras cosas, el entrenamiento es su función más específica ya que su longitud puede resultar un inconveniente para otros usos más comunes como pasear a la mascota, si no se le deja muy corta se puede enredar las patas y no es fácil recogerla si viene gente u otro perro.

Lo anclajes son de gancho de gatillo con giro total de 360º y muy fáciles de liberar si se le quiere soltar.

Kit multifunción: Wolfone

Más que una correa de adiestramiento. Un completo kit por un precio asequible compuesto por una unidad más larga de algo más de tres metros, otra elástica y una hebilla para llevar seguro al can en el coche con su hebilla de seguridad.

La posibilidad de cambiar de correa fija larga a una de extensión redunda en la potenciación del control sobre el perro y, por tanto, resulta una alternativa muy atractiva por un desembolso ajustado.

El material usado en la confección, además del componente elástico, es PVC. Las correas tienen una buena capacidad de impermeabilización. Por su parte, la hebilla giratoria está fabricada con una aleación de zinc.

Además de resistentes para perros medianos (hay opciones más eficaces para perros de mayor tamaño) no generan olores y se limpian de manera muy sencilla.

Básica pero cara: Hunter

Un modelo que resulta básico en concepto, pero sensiblemente más caro en precio sobre la media. La razón está claramente en el material de confección ya que se opta por la piel.

Por lo demás, unos acabados de gran calidad, remaches reforzados con garantías para y ganchos de hebilla resistentes y sencillo de poner y quitar.

Se trata de una correa corta de longitud (apenas por encima del metro) que será muy práctica para enseñar a la mascota a caminar al lado de su humano. La distancia se puede regular en tres posiciones.

El revestimiento con el que se trata la piel hace que sea una correa muy fácil de limpiar ya que basta con pasar un paño seco o un cepillo si la suciedad es mayor.

Opción biothane: Lennie

Cambio sustancial tanto en material como en medida con esta opción de biothane (poliéster con revestimiento impermeable conocido como ‘cuero vegano’) de 10 metros de longitud adecuada para perros medianos-grandes con un máximo de peso estimado de 45 kg.

Este material tiene entre sus características una cierta rigidez que rebaja el riesgo de enredos con las patas del animal. Una óptima elección como correa de recuperación.

Alta durabilidad, no desprende olores, fácil de limpiar y, en resumen, una buena opción específica para entrenamiento por un precio, eso sí, sensiblemente más alto sobre la media.

Clásica de cuero: CJshop

Por ser un material clásico y elegante no podíamos dejar fuera la opción del cuero. Su inconveniente es un elevado precio. Este modelo no es una excepción.

Tampoco es una excepción en sus valiosas cualidades como la consistencia del material y la total seguridad de los remaches envueltos en cuero cosido.

En este caso, además, resiste al agua y es polivalente ya que, dada su corta longitud, se puede usar perfectamente como correa de paseo.

Requisitos que debe cumplir una correa de adiestramiento

Las características más apreciables serían las siguientes:

Resistencia

Cualidad genérica que alcanza categoría de imprescindible cuando se trata de perros que tengan mucha fuerza ya sea por tamaño o musculatura.

Seguridad

Sinónimo en este caso de unos ganchos sólidos que garanticen un enganche seguro al animal para evitar huidas.

Comodidad

Sentirse cómodos, tanto el perro como el humano, redundará en la mayor eficacia de las enseñanzas. Importante que el material no genere quemaduras por la fricción.

Correcta longitud de las mejores correas de adiestramiento para perros

Que sea larga con carácter general, también en función de las características del perro, para que este se pueda mover con libertad hasta un cierto radio de distancia. Es un indicador tan variable que puede estar desde el medio metro hasta más de una decena si se trata de perros que precisen correr por su naturaleza.

Fáciles de lavar

Por su función habrá que limpiarlas de manera habitual y, por tanto, si el material facilita el proceso, mejor.

¿Qué es una correa multiposición?

De entre los distintos tipos de correas para perros que hay, la conocida como multiposición es la que mejora se ahorma a las tareas de adiestramiento.

Están en una horquilla de longitud de entre dos y tres metros de longitud, y su seña de identidad es que incorporan un par de anillas o más en la correa para enganchar mosquetones y regular su medida.

Si tuviéramos que elegir unos descriptores para definirla serían segura, versátil y dinámica. Cuando se usan para paseos se pueden llevar en bandolera.

Si esta es la más adecuada para el adiestramiento, las llamadas de ahogo, usadas a veces en perros con gran fuerza, no se deben usar jamás. A menudo no solo no impiden que tire, sino que le puede provocar lesiones en el cuello.

Consejos para el adiestrador de perros

Teniendo en cuenta que cada perro tiene su propia naturaleza y carácter, aportamos algunas consideraciones genéricas sobre el comportamiento humano más adecuado para afrontar esta tarea:

Esperar a que a la mascota se le note tranquila.

Usar recompensas para el trabajo bien hecho en forma de galletas o chucherías o caricias y juegos.

Ser breve en las sesiones (en torno a cinco minutos) para luego seguir con el paseo convencional.

Tratar de hacerle comprender una orden por sesión e insistir en ella antes de pasar a otra.

