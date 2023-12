(3 votos: 5,00 de 5)

Si te gusta disfrutar de los manjares gastronómicos, no hay nada mejor que un buen jamón ibérico. Pero para saborearlo, no basta con hacer una buena elaboración en el curado del jamón, sino que el corte del mismo ha de ser perfecto, para conseguir en el paladar la mezcla veteada de jamón justa y con el grosor adecuado. De ahí, la importancia de un buen cuchillo jamonero.

Entonces se hace necesario contar con un buen cuchillo, que nos permita pelar el jamón y conseguir así que salgan las lonchas deseadas. Los expertos han seleccionados algunos de los mejores cuchillos jamoneros, y han optado como el favorito por el Arcos Universal, marca con una marcada tradición en la fabricación de cuchillos.

¿Por qué tener un cuchillo jamonero?

Para conseguir un corte idóneo en un jamón hacen falta tres pilares básicos: un buen soporte jamonero que nos facilite el corte, una persona con unos conocimientos básicos sobre el corte de jamón y un juego de cuchillos en el que un buen cuchillo jamonero es imprescindible.

No solemos darle importancia a tener buenos cuchillos en la cocina, pero debemos entender que son una herramienta de trabajo primordial y que son imprescindibles para ahorrarnos trabajo y ayudarnos a cortar los alimentos de la forma correcta.

En cuanto a los cuchillos jamoneros tiene una misión muy importante, hacer la loncha con el grosor adecuado y conseguir así un sabor espectacular.

Incluso los expertos aconsejan tener un juego de cuchillos con pinzas para no tocar las lonchas al cortarlas y evitar así que pierdan la grasa del jamón tan apreciada. Además, sostiene que lo ideal es tener tres cuchillos: uno para pelar el jamón y conseguir así que salgan las lonchas limpias sin corteza, otro cuchillo puntiagudo para recortar el jamón alrededor del hueso, y el más importante de todos ellos: un buen cuchillo jamonero. También aconsejan como indispensable, tener una chaira para afilarlos.

Una vez elegido un buen cuchillo jamonero podrás observar que al utilizarlo, las lonchas de jamón tienen el grosor perfecto para saborear todos sus matices, desde la carne curada al aceite proveniente de la grasa del mismo, un placer inigualable.

¿Cómo elegir el mejor cuchillo jamonero?

Lo primero que debemos saber es qué características tiene que tener un buen cuchillo jamonero para poder hacer una elección correcta del mismo.

La empuñadura: Aunque la hoja sea de acero inoxidable, la empuñadura puede ser de acero inoxidable al igual que la hoja, de madera o de plásticos. Debemos elegir la empuñadura con la que más cómodos estemos y más nos guste su tacto.

El tamaño de la hoja: Los cuchillos jamoneros se caracterizan por tener una hoja larga, flexible y estrecha, destacando así sobre el resto de cuchillos, más cortos y de hoja más ancha. Para que un cuchillo sea de buena calidad tiene que tener una hoja de acero inoxidable por sus características de higiene excepcional, su flexibilidad y su poder anticorrosivo. La longitud de la hoja debe acercarse a los 270 mm, aunque podemos encontrar en el mercado cuchillos desde los 240 a los 360 mm de hoja.

La punta del cuchillo: Podemos encontrar cuchillos con punta afilada o redondeada. Los segundos son más seguros, pero como los jamones se cortan con el cuerpo de la hoja del cuchillo, en este caso tener una hoja en punta o redondeada no afecta al corte.

Otras características de la hoja: Hoy día en el mercado encontramos hojas con revestimiento de teflón antiadherente, hojas de cerámica, etc, pero la tradicional hoja de acero inoxidable es la que nunca falla. También encontramos hojas con alveolos (huequecillos) que facilitan que la loncha no se peque al cuchillo, aunque si usamos pinzas, no es necesario una hoja alveolada.

Accesorios como funda para guardar el cuchillo: Es importante guardar el cuchillo en una funda para evitar que se dañe el corte de la hoja o que se ralle. La funda es un elemento de seguridad para el transporte del cuchillo y para mantenerlo en perfectas condiciones. No afecta en la calidad del cuchillo pero sí afecta en su durabilidad beneficiando la buena conservación del mismo.

El mejor cuchillo jamonero: Arcos Universal

La empresa española Arcos, con sede en Albacete ciudad con gran tradición en la industria cuchillera, nos presenta un modelo sencillo, económico y de uso diario para cortar jamón en las mejores condiciones.

Entre los cuchillos jamoneros, este tiene un diseño de corte clásico, en el cual predominan las líneas rectas, pero robusto a la vez que elegante.

Su hoja acabada en punta de acero inoxidable Nitrum, patentado por la marca, de larga durabilidad y alto rendimiento. Flexible y con un grosor de 280 mm nos permitirá cortar jamón con total comodidad. También cabe destacar el detalle alveolado, que permite que discurra el aire entre la loncha y la cara de la hoja evitando así que se pegue el jamón cortado.

De hecho algunos expertos señalan que han tenido varios encuentros entre el hueso del jamón y la hoja del cuchillo, y que ha permanecido intacta, conservando todo su filo. Otros aconsejan que luego de cada corte, lo asentemos con la chaira unas dos o tres veces para conservar el filo del cuchillo lo más intacto posible.

Otros expertos en cambio sostienen que para ciertos cortes de jamón, la hoja del cuchillo es muy gruesa y demasiado ancha, incluso hasta resulta pesado al manipularlo.

El mango está fabricado en polioximetileno, más conocido como POM, un material económico pero de grandes prestaciones como son la higiene y la facilidad de la limpieza. Debido al material es considerado indeformable, incluso a altas y bajas temperaturas, lo que nos asegura una durabilidad estupenda.

Más allá de las características del material, el mango se adapta perfectamente a la mano. Permitiéndonos un buen agarre para un corte eficaz pero al mismo tiempo seguro.

Los remaches machihembrados que sostienen los laterales del mango a la espiga del cuchillo son de acero inoxidable, otorgándole al mismo tiempo resistencia y durabilidad.

El precio del cuchillo ronda los 20€, siendo bastante económico tratándose de cuchillos de éste tipo.

Más cuchillos jamoneros

3 Claveles

Otro de los cuchillos jamoneros con el respaldo de una marca con trayectoria en la fabricación de cuchillos.

Cuenta con una hoja de acero inoxidable, y a lo igual que el Arcos tiene unos alveolos en la misma, para que al cortar se desprenda con facilidad la loncha de jamón del cuchillo, aunque los expertos sostienen que debido a su anchura cuesta un poco más desplazarlo durante el corte. De todas formas, sus 290 mm de hoja hacen de este cuchillo una herramienta muy cómoda y eficaz para el corte de jamón. Su acabado es en punta redondeada, que aporta un extra de seguridad mientras se está manejando.

También a lo igual que el Arcos, su puño de alta calidad fabricado con polioximetileno (POM) que le aporta higiene, durabilidad y solidez en el agarre.

El cuchillo viene roblonado con unos remaches de acero inoxidable que a la vez atan la empuñadura de plástico con la espiga de hierro.

Todo el conjunto del puño hace que el cuchillo esté preparado para un corte cómodo, permitiéndonos obtener un corte limpio y unas lonchas de jamón del espesor adecuado. Aunque algunos expertos sostienen que en comparación con otros cuchillos, al ser tan fino el templado del filo es más débil, perdiéndolo con facilidad y haciendo que tengamos que echar mano a menudo de la chaira.

Además la calidad de los materiales nos asegura un cuchillo que durará tiempo en nuestra cocina y por un precio bastante asequible de uno 20 €.

Jamonprive

Oriunda de Albacete, meca de fabricación de cuchillos por excelencia, y especialistas en todo lo relacionado con el mundo del jamón, la empresa Jamonprive no podía ser la excepción y no fabricar cuchillos jamoneros acordes al mundo de los ibéricos y serranos.

La particularidad que distingue a éste cuchillo es que su hoja está protegida con un novedoso sistema de corte anti-accidentes, que consiste en una especie de funda plástica que se pone al cuchillo jamonero para permitir que siga cortando buenas lonchas de jamón sin tener que estar con temor a cortarnos. Además el sistema de corte, presenta la novedad de valer tanto para cortadores diestros como para cortadores zurdos.

Si estamos dando los primeros pasos en el mundo del corte del jamón, éste cuchillo es ideal, puesto que sabemos que nadie aprendió a cortar jamón de forma excelente sin llevarse algún corte de regalo. Podremos retirar el protector anti-accidentes en cualquier momento.

Con sus 30 cm de largo y su hoja lisa de 300 mm muy flexible, nos aseguramos un buen corte aunque al no tener alvéolos como el Arcos o el 3 Claveles, puede que el corte se nos dificulte un poco, ya que la loncha se adherirá a la cuchilla. Acabada en forma redonda, le aporta un plus de seguridad al momento de manipular el cuchillo.

El mango de plástico POM de una sola pieza, le otorga ligereza y robustez al corte, pero le asegura durabilidad de uso al cuchillo.

El costo del Jamonprive, es de apenas unos poco euros más caros que el resto, rondando los 25€.

Quttin Classic

Otra de las empresas albaceteñas más famosas en la industria de cuchillos jamoneros, nos presenta este modelo muy económico, tan económico que su costo no supera los 10 €.

Con su hoja lisa, fabricada en acero inoxidable alemán enriquecido con molibdeno y vanadio, aportándole una mejor flexibilidad pero también resistencia al momento del corte.

La hoja del Quttin terminada en punta y de gran flexibilidad, tampoco es alveolada; pero su espesor de 250 mm nos bastará para obtener lonchas finas, aunque teniendo el debido cuidado de que no se peguen al cuchillo y se rompan durante el corte.

Al igual que el resto de los cuchillos, el ergonómico de POM junto con unos remaches de acero inoxidable que sujetan las cachas del cuchillo con la espiga del mismo, hace que se obtenga un cuchillo que de seguro no se escapará de nuestras manos durante el corte.

La desventaja es que pierde su filo con mucha facilidad, aunque puede resultar un poco molesto tener que afilarlo con frecuencia, no es nada que una chaira no pueda solucionar.

Bergner Uniblade

La empresa Bergner nos trae un cuchillo de una sola pieza, fabricado íntegramente en acero inoxidable, ideal para los amantes y defensor acérrimos de éste tipo de material en la cocina. Además debido a su diseño sobrio y elegante, es del tipo de cuchillo ideal para exhibirlo sobre la encimera en un porta cuchillos o en el clásico imán en la pared de la cocina.

Desde su hoja recta de 250 mm acabada en punta, hasta su mango, está forjado de una sola pieza. Con éste cuchillo no debemos preocuparnos por los remaches en el mango, ni con los efectos del desgaste producto de su uso. Además el material nos asegura una higiene total del cuchillo.

Si bien es cierto que el mango de acero inoxidable le aporta mayor robustez también le añade un peso extra que puede repercutir en el corte. Si no somos expertos cortadores o al menos no es algo que hagamos con frecuencia, quizás mejor optar por otro cuchillo más liviano con mango de POM.

Su precio no es para nada elevado, de alrededor de unos 10 €, sorprendiendo a más de uno que piensa que un cuchillo fabricado íntegramente en acero puede resultar caro.

Más cuchillos jamoneros y accesorios para tenerlos siempre a punto

