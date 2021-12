Los mejores soportes jamoneros

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra.

Para elegir el cuchillo jamonero que más se adapta a nuestras necesidades nos tomamos muchas molestias, pero ¿hacemos lo mismo para elegir el soporte más conveniente?

Los expertos han seleccionado varios de éstos soportes y han recomendado el jamonero Rioja Buarfe como el favorito para un uso doméstico.

Como dice mi madre, si quieres disfrutar del jamón recién cortado, la persona que está cortando el jamón tiene que estar cantando, así nos aseguramos que no se lo come mientras lo corta sin dejarnos nada para nosotros. ¡Un buen consejo sin duda!

¿Por qué un jamonero?

El jamón es un alimento muy presente en España y muy codiciado en todo el mundo. Es un alimento rico, sano y equilibrado.

Desde el jamón serrano curado en las frías tierras de Teruel pasando por los jamones de cebo, hasta los selectos jamones de bellota, raza ibérica y pata negra con Denominación de Origen protegida, todos ellos tienen en común la necesidad de ser cortados, pero no de cualquier manera.

Para disfrutar de un buen jamón curado hay que disfrutar de su corte, y para poder hacerlo hay que tener buenas herramientas como un buen cuchillo y un buen soporte jamonero; que lo sujete de manera firme y evitar así que nos hagamos daño mientras cortamos jamón. Junto con un buen cuchillo, el soporte contribuye a que cada corte quede del tamaño y largo adecuado para saborearlo.

Elegir un buen soporte también nos asegurará el cuidado de la pieza, nos permitirá que conserve su sabor y frescura con el paso de los días sin que se reseque antes de que podamos consumirlo.

¿Cómo elijo el soporte jamonero?

Para elegir un soporte jamonero y poder hacer un buen corte de jamón y con seguridad, hay que tener en cuenta las siguientes características:

Estabilidad

Es muy importante que no se nos mueva el jamón mientras lo cortamos, para ello es fundamental que el diseño del soporte sea apropiado, antideslizante y fabricado con materiales resistentes; si son higiénicos de fácil limpieza, mucho mejor. También es recomendable que el soporte jamonero tenga peso, así le dará mayor estabilidad al jamón durante el corte.

Comodidad

El soporte nos tiene que permitir cortar el jamón con comodidad. Si no estamos cómodos no saldrá un buen corte, ni disfrutaremos mientras lo cortamos. Para conseguir esta comodidad el soporte debe tener:

Amarre giratorio : Está formado por un anillo que puede girar 360º sobre el soporte de amarre de la pezuña. Se interrumpe el giro mediante un anclaje rápido que lo frena en la posición elegida. Este soporte permite ahorrar mucho tiempo cuando queremos girar el jamón para cambiar la zona de corte, sin tener que liberarlo del soporte de amarre de la pezuña. Es conveniente que el soporte nos permita girar en el eje horizontal para poder inclinar el jamón y adaptarlo así mejor al soporte jamonero.

: Está formado por un anillo que puede girar 360º sobre el soporte de amarre de la pezuña. Se interrumpe el giro mediante un anclaje rápido que lo frena en la posición elegida. Este soporte permite ahorrar mucho tiempo cuando queremos girar el jamón para cambiar la zona de corte, sin tener que liberarlo del soporte de amarre de la pezuña. Es conveniente que el soporte nos permita girar en el eje horizontal para poder inclinar el jamón y adaptarlo así mejor al soporte jamonero. Regulación de inclinación y altura : Con esta regulación podemos modificar la inclinación del eje longitudinal del jamón (pezuña-punta) y la altura de la punta del jamón. Así nos resultará más fácil colocar el jamón para realizar un corte recto en horizontal, en diagonal o en vertical, sea cual sea la zona que queremos cortar, según nos convenga o nos sintamos más cómodos cortando. También ayuda a los más altos de la familia a cortar el jamón sin necesidad de tener que agacharse y sufrir incómodas posturas de espalda.

: Con esta regulación podemos modificar la inclinación del eje longitudinal del jamón (pezuña-punta) y la altura de la punta del jamón. Así nos resultará más fácil colocar el jamón para realizar un corte recto en horizontal, en diagonal o en vertical, sea cual sea la zona que queremos cortar, según nos convenga o nos sintamos más cómodos cortando. También ayuda a los más altos de la familia a cortar el jamón sin necesidad de tener que agacharse y sufrir incómodas posturas de espalda. Anclaje al soporte base giratorio 360º: Esta función es muy recomendada para escuelas de corte y exhibiciones de corte de jamón. Podemos girar el jamón 360º sobre su eje vertical para poder mostrar al público el corte que estamos haciendo o como preparar el jamón antes del corte sin tener que levantar el soporte jamonero con el jamón amarrado completamente. Tiene un tornillo que fija el giro en la posición deseada. Para nuestro hogar esta función no es necesaria, además podemos ahorrar mucho dinero en la compra del soporte jamonero si no la lleva.

También podemos encontrarnos con soportes jamoneros que colocan la pieza en vertical de sobremesa o para anclar en la pared.

Facilidad de transporte y almacenaje

Si queremos disfrutar de jamón recién cortado allá donde vayamos o por el contrario disfrutamos de la pata de jamón ocasionalmente y no queremos perder espacio en nuestra cocina, el soporte jamonero tiene que ser fácil de transportar y de almacenar. Para ello, en el mercado existen soportes desmontables, que pliegan el brazo de amarre sobre el soporte base o por el contrario nos permiten desmontar todas y cada una de las piezas para facilitar su transporte o almacenaje del mismo en el mínimo espacio posible. Es una opción que se puede prescindir de ella si realmente no la necesitamos, así también ahorraremos a la hora de comprar el soporte jamonero.

Materiales del soporte y limpieza

El soporte jamonero nos puede durar para toda la vida si compramos uno de calidad en sus materiales, le damos un buen uso junto con los cuidados de mantenimiento y limpieza que necesita. Tenemos que comprarlo resistente para que con el paso del tiempo no muestre señales de deterioro alguno, aunque depende en gran medida de la intensidad de uso que queramos darle. Es muy importante que los materiales que lo compongan sean de fácil limpieza, para poder quitar la grasa sobrante del jamón y conseguir así la higiene que necesita esta pieza. Los materiales más comunes con los que se fabrican los soportes jamoneros son:

Madera : Cuanta más calidad tenga la madera (maderas nobles) más caro será el soporte. Puede ser el soporte base o incluso el brazo de amarre, de madera barnizada y tratada, para que sea higiénico y de fácil limpieza.

: Cuanta más calidad tenga la madera (maderas nobles) más caro será el soporte. Puede ser el soporte base o incluso el brazo de amarre, de madera barnizada y tratada, para que sea higiénico y de fácil limpieza. Metal : Es recomendable que si el soporte lleva alguna parte metálica sea de acero inoxidable, ya que la grasa del jamón podría oxidarlo. También existen soportes con piezas lacadas al horno para evitar la oxidación de las mismas. Son metales de fácil limpieza e higiénicos no obstante.

: Es recomendable que si el soporte lleva alguna parte metálica sea de acero inoxidable, ya que la grasa del jamón podría oxidarlo. También existen soportes con piezas lacadas al horno para evitar la oxidación de las mismas. Son metales de fácil limpieza e higiénicos no obstante. Piedra natural o artificial : Confiere al soporte base un toque de distinción y el peso necesario para la estabilidad de la pieza. Las piedras no porosas ofrecen higiene por su facilidad en la limpieza, pero no son muy comunes verlas en los soportes jamoneros.

: Confiere al soporte base un toque de distinción y el peso necesario para la estabilidad de la pieza. Las piedras no porosas ofrecen higiene por su facilidad en la limpieza, pero no son muy comunes verlas en los soportes jamoneros. Plástico: Hay infinidad de plásticos compatibles con alimentación que no desprenden residuos que puedan migrar a los alimentos. Son higiénicos, no porosos y de fácil limpieza.

Estética del soporte jamonero

Si vamos a tener el soporte jamonero a la vista en la cocina, quizá nos interese un soporte con una estética cuidada y de materiales más seleccionados. Así no desmerecerá su presencia en la cocina y será una pieza que acompañe el conjunto.

Precio del soporte jamonero

Debemos ceñirnos al presupuesto, al uso y a la necesidad real que tenemos, sin querer ahorrar demasiado. Un buen soporte nos puede durar para toda la vida y nos facilita muchísimo el corte del jamón.

El favorito: Jamonero Rioja Buarfe

Un jamonero de los clásicos. Fabricado en madera de pino insigne chileno, no tan resistente como otras maderas, pero que compensa en firmeza por el grosor de la misma. La madera de pino está barnizada para aportarle durabilidad y que la limpieza del soporte sea mucho más sencilla.

Su base es cómoda y ancha, para bridarnos un mejor apoyo de la pieza. El anclaje es mediante un pincho fijo, ideal para ibéricos y serranos ya sean jamón o paletilla. Por debajo, incluye unas patas antideslizantes de silicona que le brindan mucha mejor estabilidad al soporte durante el corte.

El sistema de sujeción por presión del torniquete, permite que la pieza quede sujeta desde la pezuña. A diferencia de otros soportes cuyo agarre es únicamente en un punto mediante un pincho, éste permite complementar el anclaje por la presión de los laterales de la madera del torniquete; al cortar la pieza podemos estar seguros de que se quedará en su sitio y no se moverá con el vaivén del cuchillo.

Tanto los herrajes como el pincho están fabricados de acero con un acabado en cromo brillante. Al tratarse de las partes que se incrustan en la pieza, mucho mejor si son de acero, puesto que es un material que no se oxida con el paso del tiempo y que evita que los olores se queden impregnados.

Su montaje es muy sencillo e intuitivo, aunque unas instrucciones junto con el soporte y mejorar la herramienta destinada para su montaje, de no vendrían mal.

El costo ronda los 30€, dentro de la gama de los soportes económicos y que sumado a su calidad, lo hacen perfecto para uso doméstico.

Otras opciones

Flores Cortés 17824

La principal ventaja de este jamonero es el sistema corredera en su base. Mediante un movimiento oscilante, permite que podamos acomodar la pieza de forma horizontal para un corte más cómodo, sea cuál sea su forma y pudiendo incluso ir ajustándola a medida que la vayamos consumiendo sin tener que moverla de los agarres.

Los agarres en forma de “V” en ambos lados y el soporte en sí, están fabricados en acero inoxidable alimenticio, material ideal en la cocina por su higiene y limpieza. Los agarres son en un solo punto ajustables mediante unas “palomillas” que presionan la pieza hasta que quede sujeta.

Algunos expertos no están del todo conformes con los agarres, no tanto por la sujeción de la pieza, puesto que hacen que quede perfectamente firme; sino porque montarlo sobre los soportes no es tan sencillo tratándose de una pieza de cierto peso y que tiene que quedar equilibrada en el aire.

Para ayudarnos en la estabilidad durante el corte, su ancha base tiene unas patas antideslizantes, aunque se echa en falta un acabado mejor, porque entre las puntas y el grosor de la base podremos llevarnos algún corte indeseado. Algunos expertos señalan que en piezas muy pesadas, la estabilidad del corte puede verse afectada, puesto que su base si bien es ancha, no es lo suficientemente pesada.

Su armado es sencillo aunque también carece de instrucciones y por estar fabricado íntegramente en acero su costo es un poco superior, rondando los 50 €.

Jamonprive Huelva

Una opción sencilla, económica y fácil de montar. Así como el jamonero Rioja Buarfe, está fabricado con madera de pino insigne barnizada, que por su espesor y diseño le aportan firmeza y estabilidad durante el corte, así como sencillez y practicidad al momento de limpiarlo.

El agarre de su base es en forma de “V”, mientras que el de la punta es un cilindro que sujeta la pieza por un tornillo a modo de torniquete. Algunos expertos sostienen que es un poco “limitante” el agarre de la punta puesto que solo permitirá que la pieza ingrese hasta cierto diámetro, puesto que además hay que contemplar un breve espacio para que el tornillo pueda realizar el agarre.

Los pinchos del agarre están fabricados en acero, pero no así los agarres, realizados en hierro y pintados. Muchos expertos sostienen que con el paso del tiempo, le resta durabilidad al jamonero, puesto que la pintura puede salirse con el uso y el hierro comenzar a oxidarse, haciendo necesario repasar la pintura o comprar otro jamonero.

Los agarres son en un solo punto, y esto en piezas pesadas puede ser un inconveniente que afecte la estabilidad durante el corte.

El costo del soporte ronda los 30€ siendo uno de los más económicos; incluye un cuchillo jamonero, no muy durable pero que se agradece como detalle.

Jamotec JP

Del tipo de soporte que permite el giro 360º de la pieza, un poco más costoso que le resto, pero si podemos permitírnoslo vale la pena.

EL agarre cuenta con un casquillo giratorio que nos permitirá dar vuelta la pieza sin necesidad de desajustarla y quitarla de su sitio. El casquillo está fabricado en poliestireno; aunque los pinchos y el tornillo que presionan y sujetan la pieza, son de acero niquelado, asegurándonos un agarre sólido y duradero.

Un detalle del tornillo de ajuste de la pieza al jamonero, es su asa similar a una manivela, haciendo que su agarre sea mucho más cómodo para hacer fuerza, en comparación con otros jamoneros.

La base es de polipropileno simulando la madera y de fácil limpieza. A pesar de ser hueca, es totalmente antideslizante gracias a las 8 ventosas de goma esparcidas por toda su base. Si el material no nos convence, debemos pensar que en modelos similares de madera o piedra con giro 360º, podríamos estar por sobre los 100€.

Un detalle de la base, es que no cuenta con pincho de soporte, puesto que el trabajo ya lo hace el soporte giratorio. Incluso al no perforar la pieza, evita que se desgrase y se oxide con el paso de los días.

La desventaja y ventaja, depende de dónde se lo mire, es que no es desmontable. Nos evitaremos el armado, pero para guardarlo deberemos disponer de un cierto espacio.

Bergner Masterpro

También con soporte de 360º como el Jamotec, aunque en éste jamonero la pieza es voladiza, es decir, queda sujeta en el aire.

El soporte está fabricado en hierro lacado al horno, resistente a la oxidación producto del paso del tiempo. La bola de fijación del soporte que permite el giro 360º, está realizada en nylon y acero; siendo estética a la vista, pero lo suficientemente fuerte para asegurarnos un corte limpio y seguro.

La manivela de ajuste, similar al Rioja Buarfe, nos permitirá realizar un ajuste cómodo de la pieza.

La base de madera de haya, en parte responsable de su elevado coste, le aporta gran estabilidad, por el tipo de madera maciza pero también por su grosor. Tiene tallada una ranura con una pequeña pendiente, que será la encargada de recoger el goteo propio del jamón.

Al mantener la pieza voladiza, no cuenta con ningún sistema de agarre de la pieza en la base, siendo que el trabajo de sujeción lo realizará el soporte de hierro, siendo sumamente fuerte y resistente para nuestra tranquilidad.

Robusto en sus materiales y con un muy buen acabado de diseño moderno y elegante; ideal para tener a la vista de todos. Claro que debemos estar dispuestos a invertir por sobre los 100€ en un soporte jamonero de éste tipo.

